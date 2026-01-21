Уиткофф назвал провал консенсуса по Ирану плохим исходом

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, провал консенсуса по потенциальному соглашению с Ираном станет плохим исходом как для страны, так и для мира, передает РИА Новости.

Уиткофф подчеркнул: «Если мы не сможем найти консенсус, это будет плохой день для этой страны и для мира в целом».

Уиткофф также отметил, что сделка должна быть достигнута и опираться на согласие всех сторон. По его словам, соглашение должно включать вопросы по ракетным технологиям, обогащению урана и контролю материалов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон предсказал неминуемые удары США по Ирану.

США направили истребители F-15E на Ближний Восток.

Авианосная ударная группа США направилась на Ближний Восток.