Гид рассказал об успешном восхождении россиян на вулкан в Антарктиде

Tекст: Алексей Дегтярёв

Альпинисты успешно завершили восхождение на вершину вулкана Сидли в Антарктиде и благополучно вернулись в штурмовой лагерь, сообщил Ростовцев, передает «Россия».

Ростовцев отметил, что благодаря специальным приборам всей группе удалось вернуться в лагерь без происшествий. По его словам, «в целости и сохранности, благодаря приборам мы благополучно вернулись в штурмовой лагерь».

Он пояснил, что прогноз погоды перед восхождением обещал ясную и безветренную погоду, однако на деле альпинистов встретили облачность и сильный ветер, которые сопровождали их около 10 из 13 часов пути на вершину.

Ростовцев также добавил, что из-за плотной облачности склон местами был практически неразличим, и участники экспедиции периодически натыкались на ледяные стены.

