Песков заявил о проверке данных о новом оружии США спецслужбами

Tекст: Елизавета Шишкова

Службы России внимательно анализируют всю поступающую информацию о возможном наличии у США ранее неизвестных видов вооружения, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов касательно недавнего заявления Дональда Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу News Nation заявил, что в распоряжении Америки есть такие виды оружия, о которых никто не знает.

Песков подчеркнул: «У нас, вы знаете, есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор информации на этот счет и анализ этой информации. Они выполняют свою работу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая сотрудница Госдепартамента Саша Ингбер заявила, что американские спецслужбы получили и уже испытали устройство, вызывающее симптомы «гаванского синдрома».