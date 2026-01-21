  • Новость часаУиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг
    21 января 2026, 13:47 • Новости дня

    Уиткофф заявил о планах встретиться с Путиным в четверг

    Reuters: Уиткофф заявил о планах встретиться с Путиным в четверг

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным в четверг, подчеркнув важность предстоящего диалога между странами, сообщает Reuters.

    Reuters со ссылкой на интервью Уиткоффа CNBC сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о своих планах отправиться на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в четверг, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу CNBC Уиткофф заявил: «Мы должны отправиться на встречу с Путиным в четверг».

    Напомним, в Давосе состоялась встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером.

    Дмитриев после переговоров с американской делегацией отметил рост осознания правильности позиции России в мире.

    20 января 2026, 21:50 • Новости дня
    Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым «очень позитивными»
    Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым «очень позитивными»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф оценил переговоры со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».

    По итогам встречи в Давосе Уиткофф отметил: «Они были очень позитивными», комментируя диалог с Дмитриевым, передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник Дмитриев объявил о своем приезде в Давос.

    Позже сообщалось, что Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    20 января 2026, 22:12 • Новости дня
    Дмитриев заявил о растущем осознании правильности позиции России в мире

    Дмитриев сообщил о конструктивных переговорах с представителями США в Давосе

    Tекст: Вера Басилая

    Встречи с представителями США проходят конструктивно, и всё больше людей осознают правильность российской позиции, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

    Переговоры между специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, а также зятем американского президента Джаредом Кушнером прошли в Давосе, передает ТАСС.

    Встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась более двух часов. Из-за большого скопления людей у павильона США для участников организовали отдельный вход. Дмитриев отметил, что переговоры были конструктивными.

    «Встречи проходят конструктивно, и всё больше и больше людей осознают правильность российской позиции», – заявил Дмитриев журналистам после переговоров на полях Всемирного экономического форума. Спецпредставитель также указал на растущий интерес к позиции России на международной арене.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Стивен Уиткофф оценил переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 14:52 • Новости дня
    Лавров раскрыл детали разговора с Рубио с цитатами из «Крестного отца»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил публикацию The New York Times о том, что госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров в Эр-Рияде в феврале 2025 года действительно процитировал фильм «Крестный отец».

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что госсекретарь США Марко Рубио действительно использовал цитаты из фильма «Крестный отец» во время переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде в феврале 2025 года, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Рубио обратился к известной сцене, где Вито Корлеоне говорит сыну: «Я всю жизнь старался не быть беспечным. Женщины и дети могут быть беспечными, но не мужчины», и подчеркнул, что «ядерные державы должны общаться друг с другом».

    Лавров отметил, что Рубио охарактеризовал внешнюю политику США при Дональде Трампе как основанную на национальных интересах и здравом смысле, что предполагает признание аналогичных интересов у России и других мировых держав. Госсекретарь добавил, что при совпадении национальных интересов Москвы и Вашингтона стороны должны использовать это для реализации совместных проектов в экономике, торговле и инвестициях.

    При этом Рубио подчеркнул, что несовпадение интересов двух стран не должно перерастать в конфронтацию, особенно «горячую». Лавров заявил, что полностью разделяет такую философию, и выразил надежду, что Вашингтон понимает обоснованность подобного подхода.

    На переговорах в Эр-Рияде российская и американская делегации обсуждали пути нормализации двусторонних отношений, а также вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.

    Ранее Лавров заявил, что только США среди западных стран предложили план урегулирования кризиса на Украине с учетом устранения его первопричин.

    20 января 2026, 22:32 • Новости дня
    Херш заявил о недоумении разведки США из-за продолжающейся СВО на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Чиновники разведки США выражают обеспокоенность и задаются вопросом, по какой причине Россия не прекращает специальную военную операцию на Украине, несмотря на возможные экономические последствия, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

    По словам Сеймура Херша, в среде американской разведки преобладают чувства «безысходности и злости» в связи с затянувшимся конфликтом, передает РИА «Новости».

    Журналист отметил, что чиновники разведки США выражают обеспокоенность и задаются вопросом, по какой причине Россия не прекращает специальную военную операцию на Украине, несмотря на возможные экономические последствия.

    «Чиновники разведки США... сейчас задаются вопросом, почему Путин... продолжает конфликт, который может привести к экономическому хаосу», – пишет Херш.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года» заявил о готовности завершить конфликт на Украине мирным путем с устранением причин кризиса и отметил отсутствие диалога о территориях.

    Президент России выразил уверенность в выполнении всех задач специальной военной операции, которые были сформулированы в 2022 году.

    Путин отметил, что экономика и финансовая система России полностью находятся под контролем правительства и Центробанка, а качество бюджета соответствует уровню 2021 года.

    20 января 2026, 21:18 • Новости дня
    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились в Давосе

    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф прибыли в павильон США в Давосе

    Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились в Давосе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Дмитриев вошел в павильон США примерно в 17:30 по местному времени, что соответствует 19:30 по Москве. Вслед за ним прибыли и Уиткофф с Кушнером, передает РИА «Новости».

    На фоне визита высокопоставленных делегатов безопасность вокруг здания была усилена: у главного и запасного входов дежурили полицейские и сотрудники спецслужб в гражданской одежде. Как ожидается, Дмитриев обсудит с представителями США мирный план по Украине.

    Напомним, во вторник Дмитриев объявил о своем приезде в Давос.

    Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе.

    Издание Politico писало, что президент США Дональд Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе. Газета отмечала, что украинской делегации приходится бороться за внимание в Давосе.

    20 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Лавров раскрыл содержание диалога Путина и Байдена

    Лавров: Байден в 2021 году выразил уважение к Путину за единство России

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Джо Байден на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году выразил уважение к главе российского государства за единство России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году поделился подробностями встречи президентов США и России, передает ТАСС.

    Лавров сообщил, что в июне 2021 года на встрече в узком формате Джо Байден без записей произнес вступительную речь о различиях путей развития двух стран.

    По словам Лаврова, Байден отметил, что США возникли в результате миграции полупреступных элементов из Англии, которые затем ассимилировались в так называемом «плавильном котле», где формировалась американская нация вне зависимости от происхождения. Байден также указал на проблемы, с которыми сталкивались США, такие как вопрос коренных народов и рабовладение.

    В отличие от США, Россия, как выразился Байден, расширялась за счет объединения с соседними народами, сохраняя их язык, культуру и традиции. Глава МИД подчеркнул, что Байден выразил уважение Путину за сохранение многонациональности российского государства и его единства. «Вам непросто удерживать страну, да еще и страну, обладающую ядерным оружием, в состоянии единства. Я не могу представить, что Россия развалится», – процитировал Лавров слова Байдена.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при иных отношениях с администрацией экс-президента США Джо Байдена.

    21 января 2026, 07:07 • Новости дня
    Advance: Европа боится, что Россия не захочет переговоров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские лидеры опасаются, что Россия откажется обсуждать урегулирование, несмотря на готовность Европы к переговорам и усиливающуюся усталость от конфликта, пишет Advance.

    Европейские политики начали выражать озабоченность по поводу того, что Москва теперь может отказаться от диалога, несмотря на появление готовности у Европы к обсуждению урегулирования, говорится в материале Advance, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что ранее европейские лидеры рассчитывали, что, если ситуация ухудшится, всегда можно будет договориться с Россией и подключиться к переговорам.

    «Европа всегда держала в голове такой сценарий. Если однажды совсем прижмет, можно просто договориться с Москвой и примкнуть к переговорам. Вопрос только в том, что скажет Москва», – говорится в статье.

    По мнению автора материал, Москва на протяжении долгого времени была вынуждена слушать признания о том, что задача Европы – не только защита Украины, но и стратегическое поражение России через вооруженный конфликт на Украине.

    Сейчас, когда не видно признаков поражения России, Москва может, по мнению автора, «бумерангом вернуть стратегическое поражение Европе».

    В публикации также говорится, что в Европейском союзе усиливается усталость от конфликта, а среди лидеров формируется понимание, что президент США Дональд Трамп не станет помогать Европе.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва отслеживает переговоры США, ЕС и киевского режима по урегулированию на Украине.

    Глава МИД России Сергей Лавров пояснял, что США были единственными из всех стран Запада, кто предложил урегулировать украинский кризис с учетом устранения его первопричин.

    21 января 2026, 10:06 • Новости дня
    В Минфине заявили об отсутствии обязательств России по выплате «царских долгов»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не считает себя обязанной выплачивать так называемые «царские долги», заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

    В Госдуме он подтвердил, что Министерство финансов придерживается этой позиции, отметив: «Правильно, да. Еще Советский союз не считал, что нужно выплачивать, а Российская Федерация тем более», передает ТАСС.

    Колычев добавил, что вопрос «царских долгов» рассматривается в рамках судебного процесса, а в России интересы ответчика по подобным международным искам представляет Генеральная прокуратура. Он уточнил, что не владеет подробностями дела, но если процесс действительно начнется, Россия будет принимать в нем участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, повод для иска к России в США нашли в «мусорной корзине истории».

    Напомним, американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США взыскать с России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям 1916 года. Иск был зарегистрирован в суде округа Колумбия в июне прошлого года. Ответчиками выступают Российская Федерация, Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния.

    Россия отрицает ответственность за долги по облигациям царского периода (которые с Москвы намерен взыскать американский фонд), поскольку те были аннулированы еще в 1918 году, сообщила международная юридическая фирма Marks & Sokolov, представляющая интересы РФ.

    21 января 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков заявил о проверке данных о новом оружии США спецслужбами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские службы внимательно отслеживают заявления о новом оружии США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Службы России внимательно анализируют всю поступающую информацию о возможном наличии у США ранее неизвестных видов вооружения, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов касательно недавнего заявления Дональда Трампа.

    Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу News Nation заявил, что в распоряжении Америки есть такие виды оружия, о которых никто не знает.

    Песков подчеркнул: «У нас, вы знаете, есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор информации на этот счет и анализ этой информации. Они выполняют свою работу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая сотрудница Госдепартамента Саша Ингбер заявила, что американские спецслужбы получили и уже испытали устройство, вызывающее симптомы «гаванского синдрома».

    21 января 2026, 14:01 • Новости дня
    Уиткофф заявил о большом прогрессе по ситуации на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за несколько предыдущих лет.

    Стивен Уиткофф, спецпосланник президента США, заявил о значительном прогрессе в разрешении ситуации на Украине, передает ТАСС.

    В интервью каналу CNBC он отметил, что украинская сторона считает достигнутый прогресс наиболее значительным за последние годы.

    «Украинцы говорят, что у нас прогресс больший, чем они увидели за последние несколько лет. У нас идет этот прогресс со встречи в Женеве. Так что большой прогресс за последние шесть недель», – подчеркнул Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Стив Уиткофф оценил переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».

    21 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Кремль заявил об ожидании предложений США, ЕС и Киева по Украине

    Песков сообщил об ожидании Россией позиций США, ЕС и Киева по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва рассчитывает получить полную информацию о результатах обсуждений украинского урегулирования между США, Евросоюзом и Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия по-прежнему ожидает от США, Евросоюза и Киева разъяснений и предложений по поводу возможного урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Он также отметил, что Москва рассчитывает своевременно получить все соответствующие данные.

    Говоря о перспективах новых контактов между президентом России Владимиром Путиным и американскими представителями, Песков заверил, что СМИ будут проинформированы, если и когда такие переговоры состоятся.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что только США из всех западных стран предложили план урегулирования украинского кризиса с учетом устранения его первопричин.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для достижения устойчивого мира на Украине необходима согласованная работа сторон.

    21 января 2026, 14:08 • Новости дня
    Российский рынок акций ускорил рост после заявлений Уиткоффа

    Tекст: Вера Басилая

    Индексы Мосбиржи и РТС значительно прибавили в ходе основной торговой сессии на фоне высказываний спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа о переговорах с Россией, свидетельствуют данные торгов.

    Российский рынок акций ускорил рост днем после заявлений спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа. По информации на 13:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,37% до 2 748,09 пункта, а индекс РТС поднялся до 1 112,38 пункта. К 13:23 мск рост усилился – индекс Мосбиржи достиг 2 766,53 пункта, индекс РТС составил 1 119,84 пункта, оба прибавили по 1,04%, передает ТАСС.

    Уиткофф заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг. Он также отметил, что в переговорах с Россией по Украине наблюдается значительный прогресс.

    В Давосе прошла встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Дмитриев после переговоров с американской делегацией отметил растущее осознание правильности позиции России в мире.

    21 января 2026, 13:42 • Новости дня
    Песков отказался раскрывать детали встречи Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России отказался делиться деталями закрытой встречи главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

    Песков отказался предоставить детали встречи главы Дмитриева со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости».

    Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных деталях встречи, заявил: «Нет, я не мог бы». Он подчеркнул, что разговор носил непубличный характер, и все вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине, теперь обсуждаются исключительно в закрытом формате.

    Ранее в Давосе состоялась встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером.

    Стивен Уиткофф оценил переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».

    Дмитриев после переговоров с американской делегацией заявил о растущем осознании правильности позиции России в мире.

    21 января 2026, 14:12 • Новости дня
    Песков подтвердил встречу Путина с Уиткоффом

    Песков: Путин планирует встретиться с Уиткоффом в четверг

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина со специальным представителем американского лидера Стивеном Уиткоффом запланирована и находится в графике главы государства, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    В Кремле рассчитывают на проведение переговоров в ближайшее время, добавил он, передает ТАСС.

    «Мы завтра ожидаем такой контакт, он есть в графике президента. И завтра он состоится», – отметил Песков.

    Ранее Уиткофф заявил о планах встретиться с Путиным в четверг.

    Предыдущая встреча российского лидера со спецпредставителем президента США состоялась в начале декабря. Она продлилась пять часов.

    21 января 2026, 14:34 • Новости дня
    Уиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер планируют поздним вечером в четверг вылететь в Москву, сообщает Bloomberg TV.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что он и предприниматель Джаред Кушнер вылетят в Москву вечером в четверг. По его словам, прибытие в российскую столицу ожидается поздно ночью, передает ТАСС.

    В ходе беседы с телеканалом Bloomberg TV из Давоса Уиткофф заявил, что после Москвы они отправятся в ОАЭ для встречи в рамках рабочих групп.

    Ранее Уиткофф заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

    Уиткофф заявил, что за последние шесть недель в урегулировании ситуации на Украине удалось достичь большего прогресса, чем за предыдущие несколько лет.

    До этого в Давосе прошла встреча Дмитриева с Уиткоффом и Кушнером. Дмитриев после переговоров с американской делегацией отметил рост понимания правильности позиции России в мире.

