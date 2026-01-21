Москвичи пожаловались на захламленную квартиру переехавшего жить в подъезд соседа

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина объяснил, что его квартира слишком мала, поэтому он вынужден был вынести часть вещей в коридор, сообщает «Россия».

Соседи мужчины, среди которых пенсионеры в возрасте 84 и 94 лет, отмечают, что не могут нормально передвигаться по подъезду. По словам одной из жительниц, невозможно вызвать скорую помощь, врачей или даже соцработников, поскольку проход загроможден.

Юристы указывают, что квартира принадлежит муниципальному образованию, и ее порча может стать основанием для расторжения договора социального найма.

В юридической компании рекомендовали обращаться в государственную жилищную инспекцию и Роспотребнадзор для привлечения мужчины к административной ответственности за нарушение пожарных и санитарных норм.

Управляющий партнер компании добавил, что на практике самой сложной частью подобных дел становится не вынесение судебного решения, а его приведение в исполнение.

В 2024 году в Москве на третьем этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар, его площадь достигла 100 квадратных метров из-за сильного захламления.