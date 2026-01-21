Пользователи Max получили возможность записываться к врачу через мессенджер

Необходимо будет также указать дату рождения и номер СНИЛС, и авторизоваться на портале «Госуслуг», передает канал «Вести».

После выполнения этих шагов запись к врачу будет осуществляться по упрощенной схеме.

Замминистра здравоохранения России Вадим Ваньков сообщил, что совместно с командой мессенджера ведется работа по созданию дополнительных медицинских сервисов в Max. В частности, речь идет о записи на прием к врачу, проведении телемедицинских консультаций и подписании согласий на медицинское вмешательство.

Ранее в правительстве выступили с предложением, чтобы российские водители могли показывать права и документы на автомобили через платформу Mах с помощью специального двухмерного штрихкода.

До этого президент Владимир Путин подписал закон о взаимодействии управляющих компаний и ЖКХ с жильцами через официальные домовые чаты на платформе Max.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!