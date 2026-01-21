Пассажиры экстренно севшего Boeing разместились в терминале Красноярска

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пассажиры Boeing, который был вынужден приземлиться в Красноярске по техническим причинам при перелете из Ташкента во Владивосток, размещены в терминале аэропорта, передает РИА «Новости».

Как уточнили в пресс-службе авиагавани, после прохождения пограничных и таможенных процедур пассажиры были размещены в общей зоне терминала, где им оказывают услуги согласно требованиям Федеральных авиационных правил.

Аварийная посадка прошла штатно, никто не пострадал. На борту находились 101 пассажир, пять членов летного экипажа и 16 бортпроводников. Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного М СУТ СК проводит доследственную проверку по ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности воздушного транспорта.

В аэропорту заявили: «Решение о замене или ремонте авиаборта пока не принято, его осматривают специалисты». Самолет временно отстранен от эксплуатации, эксперты определяют причины технической неисправности.

Вопрос о дальнейшей отправке пассажиров в пункт назначения пока остается открытым. Красноярская транспортная прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав людей на получение необходимых услуг во время задержки рейса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании Uzbekistan Airways совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за технических неполадок.