СМИ: Российские операторы решили ввести плату за безлимитный интернет

Forbes: Российские операторы решили ввести плату за безлимитный интернет

Tекст: Елизавета Шишкова

Операторы «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Мегафон» введут плату за опцию безлимитного интернета для части клиентов с января 2026 года. По данным СМИ, у «Мегафона» стоимость услуги составит 25 или 99 рублей в месяц в зависимости от тарифа, а у «ВымпелКома» – 4,5 рубля в сутки. Повышение затронет только пользователей архивных тарифов.

В пресс-службе «Мегафона» заявили: «Мы корректируем условия оплаты опции «Безлимитный интернет» для незначительного числа пользователей архивных тарифов, которые не менялись уже длительное время. Стоимость услуг приводим в соответствии с общей экономической и рыночной ситуацией», – приводит слова представителей компании Ura.Ru.

Для абонентов сохраняется возможность отказаться от платного подключения и использовать включенный в тариф пакет интернета, но при этом вернуться к безлимиту в дальнейшем не получится. Федеральная антимонопольная служба начала проверку увеличения тарифов – ведомство анализирует предоставленные операторами документы и по итогам может принять меры, если изменения будут признаны необоснованными, пишут журналисты Forbes.

В публикации отмечается, что ежегодное повышение цен на услуги мобильной связи и интернета в России становится привычной практикой: в начале года о корректировке тарифов заявили МТС и T2. Компании объясняют изменения инфляцией, ростом НДС и новыми государственными требованиями по борьбе с мошенничеством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, три оператора связи потребовали от «Билайна» немедленно прекратить акцию с бессрочной скидкой 50%.