    21 января 2026, 13:03 • Новости дня

    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз

    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит отправку как минимум 200 альпийских стрелков для усиления своего военного присутствия в Гренландии, увеличивая контингент более чем в 14 раз, сообщила Canard Enchaine.

    По данным Canard Enchaine, президент Франции Эммануэль Макрон намерен значительно нарастить военное присутствие страны в Гренландии, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что французский лидер собирается увеличить военный контингент на острове более чем в 14 раз.

    Ранее Эммануэль Макрон созвал совет по обороне Франции из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    До этого Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Макрона, в котором французский лидер отметил, что не понимает, какие у Трампа планы в отношении Гренландии.

    20 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение властей Копенгагена изъять участок земли у российского посольства, связав это с нехваткой территории из-за Гренландии.

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году прокомментировал решение муниципалитета Копенгагена об изъятии земли, на которой располагается российское посольство. По его словам, он иронично предположил, что действия датских властей могут быть связаны с ситуацией вокруг Гренландии. «Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Но то, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает, – заметил Лавров. – И, безусловно, мы достойно на это ответим».

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    20 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство ЕС подчеркнуло, что не намерено вступать в противостояние с США из-за Гренландии, однако готово защищать свои интересы.

    Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за ситуации вокруг Гренландии. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям в Европарламенте в Страсбурге, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула: «ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов». Она также выразила мнение, что прямое давление не приведет к изменению статуса Гренландии, а лишь негативно скажется на экономическом положении как США, так и Европы.

    Каллас добавила, что ситуация вокруг Гренландии стала для ЕС новым кризисом, с которым ранее союз не сталкивался. Она считает, что вопросы безопасности региона можно решать через структуру НАТО.РИА «Новости». 

    Также Каллас в ходе выступления упомянула, что с таянием арктических льдов существует риск усиления присутствия России и Китая в регионе. Она напомнила, что Россия уже долгие годы вкладывает средства в военную инфраструктуру на Крайнем Севере, но не привела подробной связи этих действий с нынешним кризисом в Арктике.

    В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы способствовать урегулированию ситуации вокруг Гренландии.

    Ранее Трамп сообщил о введении тарифов на товары европейских стран, если не получится договориться о покупке Гренландии.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте

    Американист Дробницкий: Публикацией переписок с Макроном и Рютте Трамп начал порку Европы

    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте
    @ Andrew Leyden/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры продолжат заискивать перед Дональдом Трампом, несмотря на уничижительное отношение к себе. Их расчет прост – переложить решение проблем в отношениях с ним на Конгресс, где сильное евроатлантическое лобби может заблокировать ключевые инициативы президента США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Трамп обнародовал личную переписку с Эммануэлем Макроном и Марком Рютте.

    «Трамп нащупал наиболее уязвимые точки Европы и продолжает на них давить. Судя по всему, в Давосе запланировано продолжение этого показательного «избиения» европейских лидеров с одновременной демонстрацией мощи США и лично главы Белого дома. Публикация его переписок с Макроном и Рютте – это лишь начало», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «При этом пиар-атака иногда приводит к вполне материальным результатам. Трамп, как бизнесмен, это понимает и действует по принципу наименьших затрат. Такое пренебрежительное давление на Европу продолжится до тех пор, пока она либо не сдастся, либо не найдет эффективный ответ», – считает эксперт.

    «Впрочем, не все так просто для Трампа и не все так безнадежно для Европы. Большинство в Конгрессе выступает против его гренландских планов и требует соблюдения обязательств перед НАТО. С американскими законодателями активно работает евроатлантическое лобби, которое параллельно ведет лицемерную двойную игру с главой Белого дома в личной переписке», – отметил собеседник.

    «Но основная битва между Трампом и европейскими лидерами, судя по всему, развернется не в Давосе и не в соцсетях, а именно в Конгрессе. Если бюджет будет принят в редакции законодателей, это серьезно осложнит жизнь президенту. Положения документа во многом противоречат его внешнеполитическим планам», – заключил Дробницкий.

    Ранее Трамп обнародовал в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона. Он предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии. При этом президент Франции написал: «Я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии».

    Макрон предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Также Трамп выложил переписку с генсеком НАТО Марком Рютте. «Господин президент, дорогой Дональд, то, что вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я привержен поиску путей продвижения по вопросу Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк», – написал он.

    При этом в этот же день Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское и назвал Макрона «никому не нужным» после его отказа от вступления в «Совет мира». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    20 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США

    Лавров: Крым так же важен для России, как Гренландия – для США

    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крым имеет для безопасности России такую же важность, как Гренландия для США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов», – отметил он, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что если бы на месте жителей Гренландии оказался крымский народ, многое стало бы понятнее. Министр напомнил, что в Крыму прошел референдум после антиконституционного госпереворота: пришедшие к власти путчисты начали войну против русского языка и отправили боевиков на штурм Верховного совета Крыма, в то время как в Гренландии таких переворотов не происходило.

    Глава МИД добавил, что, как отмечал президент США Дональд Трамп, для Вашингтона Гренландия важна именно с точки зрения безопасности.

    Отдельно Лавров прокомментировал возможность заключения договора о взаимопомощи с Гренландией и Исландией. Он заявил, что сегодня отсутствуют условия, позволяющие даже предполагать такую вероятность.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    21 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал мнение, что обсуждение Гренландии на форуме в Давосе может стать неожиданно интересным.

    По его словам, «трусливые европейские лидеры» будут стремиться передать США фактический контроль над островом, сохраняя формальную принадлежность Дании.

    Медведев подчеркнул, что Дональд Трамп заинтересован не только в фактическом контроле, а в официальном присоединении Гренландии к США, чтобы войти в историю наравне с отцами-основателями страны. По его словам, Трампу нужно закрасить на картах мира остров в «звездно-полосатый колер», остаться навечно в истории и «одновременно стать как президент России».

    Медведев также сравнил ситуацию с возвращением Россией своих территорий и заявил, что случай с Гренландией не имеет аналогий, поскольку этот остров никогда не принадлежал США.

    «В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», – заметил Медведев.

    Он обратил внимание, что Трамп может стремиться укрепить позиции Америки, ликвидировав НАТО, однако неясно, позволит ли ему это сделать нынешняя политическая ситуация.

    «Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели», – пишет Медведев.

    СМИ писали, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 21:42 • Новости дня
    Канада назвала Россию главной угрозой в Арктике

    Канада заявила о необходимости защиты от России в Арктике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава канадского правительства Марк Карни призвал усилить защиту в Арктике от России на фоне обсуждений статуса Гренландии.

    Премьер-министр Канады Марк Карни выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где заявил о важности выстраивания защиты от действий России в Арктике, передает ТАСС. По его словам, Россия «без сомнения, представляет угрозу в Арктике».

    Карни подчеркнул: «Они представляют собой реальную угрозу в Арктике, от которой мы должны защищаться». В то же время премьер-министр отметил, что в настоящий момент речь идет скорее о потенциальной, а не о реальной угрозе.

    Заявление прозвучало на фоне обсуждений притязаний США на Гренландию, однако подробностей относительно конкретных мер или планов Карни не раскрыл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады планируют открыть консульство на Гренландии на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа аннексировать остров.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи. Лавров также считает, что ситуация с Гренландией демонстрирует кризис внутри западного общества.


    20 января 2026, 15:48 • Новости дня
    Лавров напомнил Макрону о войнах Наполеона и Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции по результатам работы российской дипломатии в 2025 году напомнил президенту Франции Эммануэлю Макрону о необходимости помнить историю войн, развязанных Наполеоном и Гитлером.

    Лавров отметил, что российский народ никогда не поступится собственной исторической памятью, передает ТАСС.

    «Уж кто-кто, а француз не может не помнить историю России. Он не может не понимать, что история заключается не в том, что сказала (глава евродипломатии) Кая Каллас о 19 войнах, «развязанных Россией против Европы в течение последних 100 лет», а история заключается в том, что, продолжая Наполеоном и продолжая Гитлером, которые поставили под ружье почти всю Европу, для того чтобы победить и развалить Россию, – вот с чего история начинается и вот чем никогда не поступится наш народ», – заявил Лавров.

    Ранее министр транспорта и по инфраструктурам и вице-премьер Италии Маттео Сальвини отметил, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер не смогли покорить Россию, потому это вряд ли удастся европейским лидерам.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала точным сравнение европейских лидеров с Гитлером и Наполеоном.

    20 января 2026, 15:54 • Новости дня
    Renault договорился о запуске производства БПЛА для Киева

    Renault и Turgis Gaillard запланировали выпуск дронов для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Французский автоконцерн Renault начнет совместное производство беспилотников для Киева с оборонной компанией, используя две свои площадки и поддержку Минобороны, пишут западные СМИ.

    Соглашение о совместном производстве беспилотников для Киева заключили французский автоконцерн Renault и оборонная компания Turgis Gaillard. Проект будет реализован при поддержке Министерства обороны Франции. Производство организуют на двух заводах автоконцерна, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Financial Times.

    Детали контракта пока не раскрываются. Глава Renault Фабрис Камболив заявил: «Это длительный проект, и его курирует Минобороны. Мы подтверждаем наше участие в проекте по запросу правительства».

    Газета отмечает, что в июне 2025 года правительство Франции призвало автопроизводителей и оборонные компании объединить усилия для выпуска дронов. Последний раз французские автокомпании выпускали военную продукцию во времена Первой и Второй мировых войн.

    О том, что Renault планирует запустить выпуск беспилотников на Украине совместно с оборонным предприятием недалеко от линии боевых действий, сообщалось еще в июне 2025 года – сразу после призыва о сотрудничестве со стороны Правительства Франции.

    Позже французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против возможного участия Renault в этом проекте, отметив риски для компании.

    Ранее Renault подавал заявку на товарный знак Reno в России, но получил отказ из-за несоответствия регистрационных данных.

    Напомним, что российское правительство добавило Renault в перечень фирм, к которым применяются особые экономические меры.

    21 января 2026, 12:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США
    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решимости Евросоюза принять ответные меры против новых тарифов США на европейские товары из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Европейский союз готов ответить на введение новых тарифов президентом США Дональдом Трампом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом, передает Bloomberg.

    По ее словам, Европа предпочитает диалог и поиск решений, но при необходимости «полностью готова действовать с единством, срочностью и решимостью».

    Фон дер Ляйен отметила, что возврата к прежнему мировому порядку, который строился десятилетиями при сотрудничестве с США, больше не будет. Она подчеркнула: «Перемены в международном порядке не только тектонические – они необратимы. Мы теперь живем в мире, определяемом грубой силой».

    Дональд Трамп ранее объявил о введении десятипроцентного тарифа на товары из восьми европейских стран с 1 февраля, с ростом до 25% в июне, если ему не позволят приобрести Гренландию – автономный регион Дании, которая является членом НАТО и ЕС. В ответ на это лидеры ЕС проведут экстренное заседание в Брюсселе, чтобы обсудить возможные ответные меры.

    По словам фон дер Ляйен, дополнительные тарифы были бы «просто ошибкой», учитывая общий интерес ЕС и США к безопасности Арктики. Она подчеркнула, что торговая эскалация между союзниками только усилит внешних противников, которых обе стороны стремятся не допустить в свою стратегическую сферу.

    В связи с кризисом вокруг Гренландии Европарламент уже собирается отложить ратификацию крупного торгового соглашения с США. Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС готовит масштабные инвестиции в экономику и инфраструктуру Гренландии, а также намерен укреплять сотрудничество по вопросам безопасности с Британией, Канадой, Норвегией и Исландией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Европейский парламент готов приостановить одобрение торгового соглашения с США из-за новых возможных тарифов. Германия на экстренном саммите ЕС в Брюсселе призвала Еврокомиссию применить «торговую базуку» против США по ситуации вокруг Гренландии.

    20 января 2026, 15:42 • Новости дня
    Лавров заявил о колониальных корнях спора вокруг Гренландии

    Лавров: Ситуация вокруг Гренландии связана с последствиями колониальной эпохи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи.

    Лавров напомнил, что с XII века Гренландия была колонией Норвегии, а с XVII до середины XX века – колонией Дании, передает ТАСС. По его словам, только к середине прошлого века остров получил статус ассоциированной территории в составе Дании, а также был ассоциирован с Европейским союзом.

    «В принципе Гренландия – это не естественная часть Дании, правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании. Это колониальное завоевание», – указал Лавров. Он также отметил, что тот факт, что жителям сейчас комфортно, не отменяет остроты вопроса бывших колониальных территорий.

    Ранее Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США.

    Президент США Дональд Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    20 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Власти Гренландии сообщили, что дети на острове стреляют с 11 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Гренландии дети уже с 11 лет обучаются стрельбе, а с 15 лет могут самостоятельно использовать оружие для охоты, отметили власти острова.

    Дети в Гренландии начинают обучаться стрельбе уже в возрасте 11-12 лет. Об этом заявила РИА «Новости» глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор. «Многие дети в Гренландии стреляют в своего первого оленя уже в 11-12 лет. Они знают, как обращаться с оружием», – сказала она.

    По информации Кэргор, до достижения 15 лет дети могут пользоваться оружием только в присутствии родителей. После этого возраста подростки имеют право самостоятельно использовать оружие для охоты.

    Чиновница подчеркнула, что охота и самостоятельное обеспечение продовольствием – важная часть жизни и культуры острова. Жители Гренландии традиционно занимаются промыслом, а навыки владения оружием передаются из поколения в поколение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 18:44 • Новости дня
    Макрон назвал цели саммита G7

    Макрон сообщил о планах G7 наладить контакт с БРИКС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции отметил важность укрепления сотрудничества между ведущими экономическими объединениями для преодоления глобальной раздробленности.

    Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о намерении сделать одной из целей предстоящего саммита G7 в июне 2026 года развитие сотрудничества с БРИКС и «Группой двадцати». Макрон подчеркнул, что ключевая задача саммита – построение сети сотрудничества и создание мостов между G7 и ассоциациями развивающихся стран, сообщает РИА «Новости».

    На экономическом форуме в Давосе президент Франции отметил, что раздробленность мира, по его словам, становится бессмысленной, и призвал укреплять связи между ведущими мировыми объединениями. Макрон также указал на необходимость координации усилий для решения глобальных вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social личное сообщение от Эммануэля Макрона о встрече G7 с участием России.

    Ранее Макрон отмечал риски превращения G7 в антикитайский клуб и важность диалога с БРИКС. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что роль G7 становится малозначимой на фоне расширения G20 и не имеет практической пользы.


    20 января 2026, 22:02 • Новости дня
    Стармер объяснил критику Трампа в адрес Британии

    Стармер объяснил критику Трампа разочарованием из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях президента США Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Заявления премьер-министра Британии Кир Стармера о критике Дональда Трампа прозвучали на фоне публикаций по поводу передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, передает ТАСС.

    Представитель Стармера отметил, что президент США, вероятно, был разочарован по поводу ситуации с Гренландией, и это могло повлиять на его публикации в отношении ряда мировых лидеров. Официальный представитель подчеркнул, что британский премьер не чувствует себя униженным или в замешательстве из-за заявлений американского лидера.

    Трамп ранее назвал передачу острова Маврикию актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости». Диего-Гарсия является крупнейшим островом архипелага Чагос, который Британия вывела в отдельную административную единицу в 1965 году, а через год остров арендовали США для строительства авиабазы. Все 1,5 тыс. жителей были депортированы.

    В 2017 году Маврикий обратился в ООН по поводу возвращения архипелага, и в 2019 году Международный суд ООН вынес заключение в пользу Маврикия.

    В мае 2025 года Кир Стармер объявил о подписании соглашения с Маврикием о передаче архипелага под его суверенитет.

    Дональд Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    Лавров также заявил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониализма.

