Семья Свечникова решила судиться с турецкими СМИ из-за слухов о пловце

Tекст: Алексей Дегтярёв

Родня намерена подать в суд на турецкие СМИ, публикующие необоснованные сведения о судьбе спортсмена, пояснила Караман РИА «Новости».

По ее словам, семья обсудит ситуацию с адвокатом из-за публикаций, которые вызвали сильное волнение у близких Николая, особенно у его матери и жены.

Ряд турецких телеканалов, включая AHaber и NTV, распространили информацию о якобы найденном в Босфоре теле пловца, утверждая, что на теле был тот же гидрокостюм, что и на Николае во время заплыва. При этом, по словам Караман, семья еще не прилетела в Стамбул, а стопроцентный результат можно получить только по итогам ДНК-экспертизы.

Корреспондент AHaber в прямом эфире сообщил о якобы взятии ДНК-тестов у родственников, хотя этого еще не происходило. Караман выразила обеспокоенность утечкой фотографий тела в турецкие СМИ и отметила, что ее не допустили к телу, а показали только фотографии.

Адвокат семьи Альперен Чакмак заявил, что семья подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.

Ранее Караман заявляла, что уверена на 99% в том, что найденное в Босфоре тело наверняка принадлежит Николаю Свечникову, на нем похожий плавательный костюм.

Кандидат в мастера спорта Николай Свечников участвовал в международном заплыве через Босфор 24 августа 2025 года, но не завершил дистанцию. Его семья заявила о намерении подать в суд на организаторов, считая их ответственными за безопасность.