Эксперт назвал «продолжением перформанса Трампа» приглашение в «Совет мира» Азербайджана и Армении

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«В мире сейчас такая турбулентность, что никто не знает, каким будет завтрашний день, поэтому хорошо, что Грузию не позвали в «Совет мира», – сказал аналитик. – Что касается приглашения Азербайджана и Армении, то это продолжение перформанса, который Дональд Трамп устроил в августе прошлого года примирением наших соседей».

«Трамп живет такими перформансами, такими телекартинками. После этого Азербайджан и Армения остаются у него на радаре, вне зависимости от того, будут ли между этими двумя государствами реальные подвижки или не будут», – отметил эксперт.

«Поэтому нам лучше держаться на нынешнем этапе подальше от подобных инициатив, да и самим не проявлять их. Наступило время, когда инициативы могут быть наказуемы», – отметил Петрэ Мамрадзе.

Как считает эксперт, «также хорошо, что Грузия не участвует ныне в Давосском ВЭФ».

«В Давосе такая поляризация сейчас, что лучше держаться подальше, когда рушится мировой порядок, – сказал он. – Тем более что Грузия не испытывает недостатка в желающих реально инвестировать в ее экономику. Это и Китай, и страны Персидского залива, и другие, с которыми мы имеем прекрасные отношения».

Аналитик отметил, что по вопросам своей безопасности Грузия сегодня должна ориентироваться на сотрудничество с соседями по региону.

«Грузия имеет хорошие связи с Турцией, Азербайджаном и Арменией, и это очень важно. Также хочу отметить, что Россия, которая имеет военные базы на оккупированных территориях Грузии, тоже говорит, что для нее больше не исходит опасность из Грузии», – сказал эксперт.

Грузия называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией территориями».

Напомним, накануне стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился войти в число основателей «Совета мира» по Газе, поддержав инициативу Дональда Трампа.

Президент США планирует организовать в четверг в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.