  • Новость часаУиткофф заявил о совместном с Кушнером визите в Москву в четверг
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Попытка сэкономить на газе поставила Европу в уязвимое положение
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    Эксперты рассказали, кто и как научит школьников работе с БПЛА
    Приставы начали арест имущества Чубайса на 11,9 млрд рублей
    Стало известно об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    Макрон решил увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Названа причина отмены подписания плана по Украине на 800 млрд долларов
    Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»
    21 января 2026, 12:47 • Новости дня

    Эксперт назвал «продолжением перформанса Трампа» приглашение в «Совет мира» Азербайджана и Армении

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия должна радоваться, что ее, в отличие от соседей по Южному Кавказу, не пригласили в «Совет мира» президента США Дональда Трампа, заявил газете ВЗГЛЯД грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «В мире сейчас такая турбулентность, что никто не знает, каким будет завтрашний день, поэтому хорошо, что Грузию не позвали в «Совет мира», – сказал аналитик. – Что касается приглашения Азербайджана и Армении, то это продолжение перформанса, который Дональд Трамп устроил в августе прошлого года примирением наших соседей».

    «Трамп живет такими перформансами, такими телекартинками. После этого Азербайджан и Армения остаются у него на радаре, вне зависимости от того, будут ли между этими двумя государствами реальные подвижки или не будут», – отметил эксперт.

    «Поэтому нам лучше держаться на нынешнем этапе подальше от подобных инициатив, да и самим не проявлять их. Наступило время, когда инициативы могут быть наказуемы», – отметил Петрэ Мамрадзе.

    Как считает эксперт, «также хорошо, что Грузия не участвует ныне в Давосском ВЭФ».

    «В Давосе такая поляризация сейчас, что лучше держаться подальше, когда рушится мировой порядок, – сказал он. – Тем более что Грузия не испытывает недостатка в желающих реально инвестировать в ее экономику. Это и Китай, и страны Персидского залива, и другие, с которыми мы имеем прекрасные отношения».

    Аналитик отметил, что по вопросам своей безопасности Грузия сегодня должна ориентироваться на сотрудничество с соседями по региону.

    «Грузия имеет хорошие связи с Турцией, Азербайджаном и Арменией, и это очень важно. Также хочу отметить, что Россия, которая имеет военные базы на оккупированных территориях Грузии, тоже говорит, что для нее больше не исходит опасность из Грузии», – сказал эксперт.

    Грузия называет Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией территориями».

    Напомним, накануне стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился войти в число основателей «Совета мира» по Газе, поддержав инициативу Дональда Трампа.

    Президент США планирует организовать в четверг в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    20 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Axios: Подписание плана восстановления Украины между Трампом и Зеленским отменено

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ожидавшееся подписание плана процветания между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменено, сообщил украинский источник.

    Неназванный украинский чиновник заявил Axios, что подписание плана между Трампом и Зеленским отменено, передает ТАСС.

    Уточняется, что стороны должны были договориться о сделке по послевоенному восстановлению Украины.

    Американский чиновник, комментируя ситуацию изданию, отметил, что конкретная дата подписания документа не была назначена. По его словам, план еще требует доработки и согласования ряда деталей.

    Ранее британская пресса писала, что власти США и Украины обсуждают возможность подписания соглашения на сумму 800 млрд долларов, предусматривающего гарантии безопасности для Киева.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп не планирует встречаться в Давосе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Комментарии (14)
    20 января 2026, 22:25 • Новости дня
    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе

    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» после слов Стубба

    Tекст: Катерина Туманова

    Давос, где проходит Всемирный экономический форум, похож на «международный театральный фестиваль абсурдистики» в свете предложения президента Финляндии сходить в сауну с американским коллегой для решения вопроса Гренландии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны). Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Так Захарова прокомментировала реплику президента Финляндии Александра Стубба в интервью Washington Post о том, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации с Гренландией.

    Напомним, Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии. Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    Комментарии (6)
    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    Комментарии (4)
    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    Комментарии (7)
    20 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте

    Американист Дробницкий: Публикацией переписок с Макроном и Рютте Трамп начал порку Европы

    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте
    @ Andrew Leyden/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры продолжат заискивать перед Дональдом Трампом, несмотря на уничижительное отношение к себе. Их расчет прост – переложить решение проблем в отношениях с ним на Конгресс, где сильное евроатлантическое лобби может заблокировать ключевые инициативы президента США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Трамп обнародовал личную переписку с Эммануэлем Макроном и Марком Рютте.

    «Трамп нащупал наиболее уязвимые точки Европы и продолжает на них давить. Судя по всему, в Давосе запланировано продолжение этого показательного «избиения» европейских лидеров с одновременной демонстрацией мощи США и лично главы Белого дома. Публикация его переписок с Макроном и Рютте – это лишь начало», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «При этом пиар-атака иногда приводит к вполне материальным результатам. Трамп, как бизнесмен, это понимает и действует по принципу наименьших затрат. Такое пренебрежительное давление на Европу продолжится до тех пор, пока она либо не сдастся, либо не найдет эффективный ответ», – считает эксперт.

    «Впрочем, не все так просто для Трампа и не все так безнадежно для Европы. Большинство в Конгрессе выступает против его гренландских планов и требует соблюдения обязательств перед НАТО. С американскими законодателями активно работает евроатлантическое лобби, которое параллельно ведет лицемерную двойную игру с главой Белого дома в личной переписке», – отметил собеседник.

    «Но основная битва между Трампом и европейскими лидерами, судя по всему, развернется не в Давосе и не в соцсетях, а именно в Конгрессе. Если бюджет будет принят в редакции законодателей, это серьезно осложнит жизнь президенту. Положения документа во многом противоречат его внешнеполитическим планам», – заключил Дробницкий.

    Ранее Трамп обнародовал в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона. Он предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии. При этом президент Франции написал: «Я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии».

    Макрон предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Также Трамп выложил переписку с генсеком НАТО Марком Рютте. «Господин президент, дорогой Дональд, то, что вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я привержен поиску путей продвижения по вопросу Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк», – написал он.

    При этом в этот же день Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское и назвал Макрона «никому не нужным» после его отказа от вступления в «Совет мира». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 00:30 • Новости дня
    Военные США захватили танкер Sagitta в Карибском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности задержали танкер Sagitta в Карибском море, заявило Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Сегодня утром вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности без каких-либо инцидентов задержали судно Sagitta», – сообщили американские военные в соцсети Х. Свои действия они объяснили тем, что танкер  работал вопреки установленному США карантину для судов, подпадающих под санкции в Карибском бассейне из-за экспорта венесуэльской нефти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о намерении задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения. Востоковед Маслов объяснил, зачем Китаю венесуэльская нефть в задержанных США танкерах.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией с захватом танкера «Маринера» в открытом море.


    Комментарии (4)
    21 января 2026, 02:30 • Новости дня
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира», подчеркнув отсутствие необходимости уплаты взноса на первых этапах.

    «Что мы там, для Газы слишком поможем? Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что, может, этот Совет мира, его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает», – признался белорусский лидер», – передает слова белорусского лидера агентство БЕЛТА.

    Лукашенко опроверг слухи о том, что для вступления в Совет Белоруссия должна внести 1 млрд долларов, подчеркнув, что никаких финансовых требований на начальном этапе нет.

    Он пояснил, что первые три года членства в «Совете мира» статус учредителя не требует денежных вложений. Если после этого периода государство захочет продолжить работу без выборов или назначения, потребуется заплатить 1 млрд долларов, однако существуют альтернативные условия.

    Лукашенко отметил, что при активном участии в деятельности «Совета мира» продолжить работу в организации можно и без уплаты этой суммы, если страна проявит себя достойно.

    «Я смотрю в будущее. Может, не я, а кто-то будет другой. Может, спасибо скажет. Поэтому не переживайте», – резюмировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» в Газе. Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в «Совет мира». Американские официальные лица выдвинули идею расширить «Совет мира» и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Александр Лукашенко ранее заявлял, что для вступления в «Совет мира» не нужен миллиард долларов.

    Комментарии (12)
    21 января 2026, 07:42 • Новости дня
    Трамп репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США
    Трамп репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп опубликовал скриншот заявления одного из блогеров, в котором говорится, что Североатлантический альянс и ООН являются настоящими врагами США.

    Трамп репостнул сообщение блогера под псевдонимом Bobby D, в котором заявляется, что Россия и Китай не являются врагами Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Китай и Россия – страшилки, тогда как реальная угроза – ООН, НАТО и их «проповеди», – говорится в этом посте.

    Отмечается, что президент США разместил скриншот записи.

    Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш отказался участвовать во Всемирном экономическом форуме, официальной причиной отказа он назвал заболевание.

    Напомним, Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Комментарии (8)
    21 января 2026, 12:02 • Новости дня
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»

    Политолог Рар: В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол из-за «Совета мира»

    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем и попросятся в «новую ООН». Остальные, в частности Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал сообщения о том, что большинство членов ЕС отказались войти в «Совет мира».

    «Нынешний Давос может войти в историю как начало конца прежней Организации Объединенных Наций. Дональд Трамп предлагает миру некую новую «Ялту 2.0» – создание клуба главных мировых держав для укрепления будущего мирового порядка», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что с похожей идеей ранее выступал Владимир Путин, однако тогда США не отреагировали на инициативу. «Если сейчас страны БРИКС поддержат инициативу по формированию «клуба мира», то в мировой политике появится зародыш некой альтернативы ООН, а прежняя начнет постепенно отмирать», – прогнозирует собеседник.

    По оценкам Рара, европейские лидеры «жутко боятся» такого развития события. «В своей ошеломляющей самонадеянности они решили блокировать попытки Трампа манифестировать новый многополярный мир. Европа опасается, что этот орган просто размоет старый прозападный порядок, «основанный на правилах», – уточнил политолог.

    На этом фоне он процитировал американского лидера, который сказал, что у европейцев «слабые карты». «Я предполагаю, что в Евросоюзе совсем скоро произойдет раскол. Многие европейские страны юга поймут, что экономически им выгоднее работать с Россией, США, Китаем, нежели чем с Брюсселем, и попросятся в «новую ООН». Остальные, такие как Британия и Германия, попытаются сплотить северные страны в новую Европу», – считает аналитик.

    Ранее стало известно, что большинство стран Евросоюза отклонили предложение Дональда Трампа войти в «Совет мира» по Газе. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники. По их данным, европейцы опасаются, что новая структура призвана оттеснить на второй план ООН как площадку для урегулирования глобальных конфликтов. Кроме того, переживания у ЕС вызвало приглашение в Совет президента России Владимира Путина.

    Напомним, о формировании «Совета мира» по Газе Трамп объявил 16 января. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Британии Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, уточнили в Белом доме.

    Позднее СМИ выяснили, что администрация Трампа предлагает странам, которые хотели бы в течение более чем трехлетнего периода состоять в Совете, внести взнос в размере одного миллиарда долларов. «Каждое государство-член занимает место сроком не более чем на три года с возможностью продления по решению председателя. Трехлетний срок членства не применяется к государствам-членам, которые внесут более одного млрд долларов наличными в «Совет мира» в течение первого года», – говорится в проекте устава организации, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

    Как следует из документа, Трамп станет первым председателем совета и будет решать, кого принять в члены организации. Каждое государство-член будет иметь один голос, решения совета будут приниматься большинством голосов, однако все они подлежат одобрению председателя. В проекте устава совет описывается как «международная организация, стремящаяся содействовать стабильности и обеспечивать прочный мир в районах, затронутых конфликтом или находящихся под угрозой конфликта».

    По информации портала Axios, Трамп пригласил руководителей 58 государств войти в состав Совета, среди них Россия и Белоруссия. Причем Александр Лукашенко уже подписал документ о присоединении Минска к инициативе американского лидера. В Кремле же заявляли, что пока не знают всех деталей создания структуры и рассчитывают получить разъяснения от Вашингтона.

    По словам источника Axios, глава Белого дома в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, скорее всего, противопоставит деятельность «Совета мира» работе ООН. «Я подозреваю, он сделает вывод, что это антагонист ООН», – пояснил собеседник портала. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что предложенный Трампом орган нужен только для сохранения гегемонии США.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 23:35 • Новости дня
    Премьер Гренландии призвал готовиться к возможному военному вторжению

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Гренландии намерены сформировать специальную группу для подготовки граждан к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США захватить остров, объявил во вторник премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен.

    «Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя», – приводит Bloomberg заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена на пресс-конференции в столице Нууке.

    Он подчеркнул, что населению необходимо быть готовым к любым сбоям в повседневной жизни. Правительство Гренландии создаст рабочую группу с участием местных органов власти для координации усилий по подготовке граждан, а также распространит рекомендации, в том числе о необходимости иметь запас продуктов на пять дней.

    Муте Эгеде, министр финансов и бывший лидер острова, отметил, что Гренландия находится под серьезным давлением и должна быть готова к разным сценариям.

    По информации издания Globe and Mail, канадские военные разработали план реагирования на возможное вторжение США, однако рассматривают этот сценарий как крайне маловероятный.

    Во вторник премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что Европа даст ответ на возможное введение новых американских пошлин с февраля, и это может привести к серьезной эскалации между Вашингтоном и Европой.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. Руководство ЕС заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    Комментарии (6)
    21 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал мнение, что обсуждение Гренландии на форуме в Давосе может стать неожиданно интересным.

    По его словам, «трусливые европейские лидеры» будут стремиться передать США фактический контроль над островом, сохраняя формальную принадлежность Дании.

    Медведев подчеркнул, что Дональд Трамп заинтересован не только в фактическом контроле, а в официальном присоединении Гренландии к США, чтобы войти в историю наравне с отцами-основателями страны. По его словам, Трампу нужно закрасить на картах мира остров в «звездно-полосатый колер», остаться навечно в истории и «одновременно стать как президент России».

    Медведев также сравнил ситуацию с возвращением Россией своих территорий и заявил, что случай с Гренландией не имеет аналогий, поскольку этот остров никогда не принадлежал США.

    «В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», – заметил Медведев.

    Он обратил внимание, что Трамп может стремиться укрепить позиции Америки, ликвидировав НАТО, однако неясно, позволит ли ему это сделать нынешняя политическая ситуация.

    «Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели», – пишет Медведев.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    СМИ писали, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    Комментарии (14)
    20 января 2026, 19:41 • Новости дня
    Алиев заявил о закрытии страницы войны Азербайджана и Армении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван приняли совместное решение закрыть страницу войны.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Баку и Ереван приняли решение закрыть страницу войны, передает РИА «Новости».

    Алиев подчеркнул, что подобное решение было принято обеими сторонами, и добавил: «Азербайджан и Армения приняли решение закрыть страницу войны. Продолжение войны могло привести к очень нехорошим последствиям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о необходимости скорейшего восстановления железнодорожного сообщения с Турцией и Азербайджаном. Пашинян обратился к России с просьбой в кратчайшие сроки восстановить железнодорожные пути из Ерасха и Ахурика для возобновления сообщения с Азербайджаном и Турцией.

    Комментарии (12)
    21 января 2026, 08:39 • Новости дня
    Трамп пересел на другой самолет из-за поломки при вылете в Давос

    CBS: Трамп пересел на другой самолет из-за поломки при вылете в Давос

    Трамп пересел на другой самолет из-за поломки при вылете в Давос
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп был вынужден сменить авиаборт из-за технических неполадок при вылете на Всемирный экономический форум в Давосе, сообщает журналистка телеканала CBS Дженнифер Джейкобс.

    По данным Джейкобс, президент США Дональд Трамп был вынужден пересесть на самолёт меньшего размера из-за технических неполадок на борту основного лайнера Air Force One, передает РИА «Новости».

    По ее словам, инцидент произошёл во время подготовки вылета президента в Давос.

    В Белом доме уточнили, что после обнаружения неисправности борт Трампа вернулся обратно в США. Как ранее сообщало агентство Reuters, самолет приземлился на базе Эндрюс недалеко от Вашингтона.

    Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Axios пишет, что Дональд Трамп планирует приехать на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне усиления своего влияния после угроз введения тарифов странам НАТО из-за Гренландии и расширения полномочий «Совета мира» за пределы Газы.

    Комментарии (0)
    21 января 2026, 09:05 • Новости дня
    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»

    FT: Большинство стран ЕС отказались вступать в «Совет мира» из-за ООН и Путина

    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»
    @ Kira Hofmann/picture alliance/BMF/photothek/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство стран Евросоюза отказались поддержать инициативу создания «Совета мира» из-за опасений по поводу усиления влияния США и возможного участия в нем президента России Владимира Путина, сообщает The Financial Times.

    По данным Financial Times, большинство государств Евросоюза отказались принимать участие в создании «Совета мира», инициированного США, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что приглашения от США получили представители многих стран, однако «большинство стран ЕС отклонили эти приглашения».

    Financial Times отмечает, что среди европейских политиков закрепились опасения по поводу подлинных целей формирования «Совета мира». В частности, в Европе считают, что новая структура может отодвинуть ООН на второй план как ключевую международную площадку для разрешения глобальных конфликтов.

    По информации источников газеты, дополнительные сомнения у представителей ЕС вызвало приглашение в «Совет мира» президента России Владимира Путина. Отмечается, что участие Москвы может восприняться как легитимизация подхода Вашингтона к международным вопросам.

    Идею создания «Совета мира» ранее озвучил президент США Дональд Трамп, который заявил о намерении пригласить в новую структуру лидеров разных государств – в том числе России и Белоруссии – для обсуждения выхода из кризиса вокруг сектора Газа.

    Ранее СМИ писали, что якобы Дональд Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение войти в этот совет.

    Песков заявил, что Москва пока не знает всех деталей инициативы и рассчитывает получить разъяснения от США.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ложью заявления о необходимости внести для участия в совете миллиард долларов.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 22:02 • Новости дня
    Стармер объяснил критику Трампа в адрес Британии

    Стармер объяснил критику Трампа разочарованием из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях президента США Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Заявления премьер-министра Британии Кир Стармера о критике Дональда Трампа прозвучали на фоне публикаций по поводу передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, передает ТАСС.

    Представитель Стармера отметил, что президент США, вероятно, был разочарован по поводу ситуации с Гренландией, и это могло повлиять на его публикации в отношении ряда мировых лидеров. Официальный представитель подчеркнул, что британский премьер не чувствует себя униженным или в замешательстве из-за заявлений американского лидера.

    Трамп ранее назвал передачу острова Маврикию актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости». Диего-Гарсия является крупнейшим островом архипелага Чагос, который Британия вывела в отдельную административную единицу в 1965 году, а через год остров арендовали США для строительства авиабазы. Все 1,5 тыс. жителей были депортированы.

    В 2017 году Маврикий обратился в ООН по поводу возвращения архипелага, и в 2019 году Международный суд ООН вынес заключение в пользу Маврикия.

    В мае 2025 года Кир Стармер объявил о подписании соглашения с Маврикием о передаче архипелага под его суверенитет.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    22 комментария

    Дональд Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    Лавров также заявил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониализма.

    Комментарии (0)
    Главное
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Британия предложила Дании купить новые фрегаты из-за «российской угрозы»
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    Лондон упрекнули в заправке самолетов российским керосином
    Зеленский с женой задекларировал почти 600 тыс. долларов наличными
    В Госдуме начали обсуждать введение самозапрета на платежи в онлайн-играх
    Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы