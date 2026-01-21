Туризм России показал рекордный рост благодаря нацпроекту

Tекст: Елизавета Шишкова

Туризм в России демонстрирует устойчивый рост, что подтверждается результатами национального проекта «Туризм и гостеприимство», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В 2025 году программа продолжает системное развитие отрасли: открываются новые отели и модульные гостиницы, модернизируются туристические маршруты, проводятся масштабные фестивали и активно формируется современная инфраструктура. Бизнес получает государственную поддержку, а туристы – качественный сервис и новые впечатления.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко напомнил, что по поручению президента необходимо повысить долю туризма в ВВП с 2,9% до 5% к 2030 году, увеличить экспорт туристических услуг в три раза и довести количество турпоездок до 140 млн. В 2025 году внутренний турпоток уже достиг 82,9 млн поездок за 11 месяцев, что на 5% больше, чем в 2024 году.

В рамках нацпроекта действует программа льготного кредитования, включающая 385 проектов общей стоимостью порядка 1,9 трлн руб. На строительство гостиниц и комплексов уже выделено финансирование для 344 объектов с совокупным фондом более 73 тыс. номеров, еще 41 проект касается горнолыжных комплексов, аквапарков и парков развлечений. Ожидается, что эти объекты смогут принимать свыше 39 млн посетителей ежегодно.

Значительное внимание уделяется региональным инициативам: в 55 регионах реализуются программы по созданию доступных модульных гостиниц, а 84 региона получат единую субсидию на развитие туристической инфраструктуры – по 9 млрд руб. ежегодно в 2025–2027 годах. Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что регионы получают широкие возможности для самостоятельного распределения средств с целью развития уникальных туристических маршрутов и создания комфортной среды для путешественников.

Благодаря нацпроекту активно развиваются всесезонные курорты на побережьях пяти морей и озера Байкал, реализуются дорожные карты для 12 крупных курортов, а инфраструктура в Дагестане и Бурятии уже получила 4,2 млрд руб. Современные маршруты и предложения представлены на портале Путешествуем.рф, где опубликовано более 700 вариантов путешествий по стране.

Въездной туризм также показывает рост: в июне 2025 года число иностранных туристов увеличилось на 18% к аналогичному периоду прошлого года. Это связано с упрощением визовых процедур, расширением авиасообщения с дружественными странами и продвижением российского туристического бренда Discover Russia, материалы которого доступны на английском и китайском языках.

Сфера гостеприимства нуждается в кадрах: только в 2025 году обучение прошли 6200 специалистов в профильных центрах. С января 2025 года в России действует новая система классификации гостиниц, объединённая в реестр Росаккредитации, а размещение информации о не включённых объектах в турагрегаторах запрещается с сентября. Одновременно стартовал эксперимент по легализации гостевых домов в 17 регионах и на федеральной территории Сириус.

В числе примеров успешных проектов – отель RUMA в Хабаровске, гостиничный квартал Мейера в Пскове, модульный отель «Среди гор» в Алтайском крае, реализованные в том числе на средства нацпроекта. Управляющие и гости отмечают высокий уровень комфорта, уникальную атмосферу и вклад государства в развитие исторических объектов.

К 2030 году планируется довести ежегодное число турпоездок по стране до 140 млн, увеличить номерной фонд до 1,49 млн, достичь 80% удовлетворённости граждан туризмом и обеспечить 84,5% отрасли отечественной продукцией. Главная цель нацпроекта – сделать путешествия по России интересными, безопасными, доступными и максимально комфортными для всех.