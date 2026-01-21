Захарова заявила о полной зависимости экономики Молдавии от финансирования ЕС

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Молдавия оказалась в катастрофической социально-экономической ситуации и полностью зависит от кредитной поддержки Европейского союза, передает ТАСС.

По ее словам, нынешнее положение республики нельзя назвать иначе как катастрофическим, поскольку уровень бедности постоянно растет, а дефицит торгового баланса увеличивается.

Захарова отметила: «Деструктивная политика Кишинева «рикошетит» прежде всего по жителям Молдавии, интересы которых приносятся в жертву геополитическим устремлениям Брюсселя. Результат этого антинародного курса виден уже сейчас: некогда процветавшая Молдавия становится территорией бесправия и нищеты. Горько это наблюдать».

Дипломат напомнила, что если Молдавия решит выйти из СНГ, ей необходимо соблюсти соответствующие процедуры. По уставу, страна должна за год письменно уведомить исполком СНГ, после чего начнется инвентаризация международных соглашений с ее участием.

Захарова подчеркнула, что решение Кишинева о денонсации международных договоров СНГ является суверенным правом, однако в самой Молдавии этот шаг уже называют недальновидным. По ее оценке, власти страны безоглядно делают ставку на Евросоюз, обрывая многолетние связи с евразийскими партнерами.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой объявил о начале процедуры отказа от соглашений, определяющих статус Молдавии в СНГ.

Бывший президент республики Игорь Додон считал, что решение о выходе Молдавии из СНГ противоречит интересам молдавского народа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что сближение Молдавии с Евросоюзом может привести к потере ею собственной государственности.

Эксперты заявили, что полный разрыв Кишинева с СНГ ударит по молдавским производителям и рядовым гражданам страны.