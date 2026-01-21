Шестилетняя девочка одна из всей семьи выжила при столкновении поездов в Испании

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Associated Press (AP), сотрудник гражданской гвардии обнаружил ребенка босиком на путях – девочка самостоятельно выбралась через разбитое окно после аварии.

Родственник пострадавшей Хуан Барросо рассказал журналистам, что девочка находится в хорошем состоянии, ей наложили три шва на голову в больнице. Мэр Пунта-Умбрии Хосе Карлос Эрнандес после минуты молчания в память о погибших отметил: «Многие скорбят по жертвам этой ужасной катастрофы, но есть и те, кто выжил, как чудо – девочка, которая спаслась».

В результате аварии погибли по меньшей мере 42 человека, в том числе родители девочки, ее брат и двоюродный брат. Местные власти назвали фамилию семьи – Заморано Альварес, но имя ребенка в интересах безопасности не раскрывается.

Пунта-Умбрия объявила трехдневный траур по погибшим, включая семью Заморано Альварес. Известно, что родственники девочки находились в первых вагонах, которые приняли на себя основной удар, когда встречный поезд сошел с рельсов по неизвестной причине.

Сейчас девочка находится с бабушкой и дедушкой в отеле города Кордова – это ближайший крупный город к месту происшествия. Мэр подчеркнул, что у ребенка «замечательная семья, которая сделает все возможное, чтобы у нее было счастливое будущее».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании объявят трехдневный траур после железнодорожной катастрофы в Андалусии. Диппредставительство России в Мадриде сообщило, что граждан РФ среди пострадавших нет. Количество погибших при столкновении поездов в Испании достигло 41 человека.