Создательницу модельного агентства в Москве осудили за мошенничество

Tекст: Алексей Дегтярёв

Шерипова и ее соучастники, как установил суд, активно рекламировали услуги по кастингам и обучению моделей, заключая с клиентами договоры на создание портфолио и обучение, которые не собирались выполнять, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

На потерпевших оформлялись кредиты для оплаты услуг агентства, а после подписания договоров проводились фиктивные обучения и фотосессии.

Пострадавших приглашали в закрытые чаты, где размещались поддельные объявления о кастингах для рекламных кампаний. Для создания видимости успешности агентства аферисты демонстрировали журналы с фотографиями потерпевших в роли моделей, приглашали новых клиентов на мнимые кастинги и подписание договоров.

«Полученные путем обмана денежные средства соучастники присваивали себе и распоряжались ими по собственному усмотрению. От преступных действий пострадали 159 граждан, ущерб превышает 17 млн рублей», – добавили в надзорном ведомстве.

Шерипову приговорили к трем годам колонии и взяли ее под стражу в зале суда.

В 2023 году мошенники смогли оформить кредит на звезду телепроекта «Голос. Дети» Александру Апраксину. Девушка пояснила, что обратилась в модельное агентство, где ей при оформлении вместо трудового договора дали подписать кредитный договор.