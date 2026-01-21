В Татарстане задержали подозреваемого в серии поджогов оборудования сотовой связи

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемым оказался житель Казани, который занимается случайными заработками, его обвиняют в поджоге трех объектов стационарного оборудования сотовой связи, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Уголовное дело завели по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Следы на месте происшествия позволили установить личность подозреваемого.

Первый инцидент произошел 29 декабря в Лаишевском районе Татарстана. Уже 30 декабря подозреваемого задержали, после чего Вахитовский районный суд Казани арестовал его.

Сам задержанный пояснил, что в начале декабря в мессенджере ему поступило предложение о подработке – поджоге оборудования операторов сотовой связи, чтобы их владельцы могли получить страховую выплату.

Мужчина заявил, что понимал противоправность действий, но согласился, посчитав предложение выгодным.

Преступления он снимал на видео и отправлял «нанимателю». За каждый подтвержденный случай ему платили по 40 тыс. рублей. Установлена его причастность к еще двум поджогам – на улицах Светлой и Кооперативной в Казани. За эти преступления он также получил вознаграждение.

Ранее в Новосибирской области задержали восемь человек по подозрению в серии поджогов и повреждении оборудования вышек сотовой связи.

До этого в Ростовской области жителя заподозрили в поджоге сотовой вышки по заданию украинских спецслужб.