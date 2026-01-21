Tекст: Дмитрий Зубарев

Эстония планирует провести крупнейшую закупку противовоздушных систем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ERR. Министр обороны страны совместно с командующим Силами обороны весной примет решение о масштабе закупки баллистических комплексов ПВО.

В публикации ERR отмечается, что при минимальном варианте стоимость сделки составит сотни миллионов евро, а при максимальном превысит 1 млрд евро. Среди рассматриваемых вариантов для закупки названы американские Patriot, израильские David's Sling и европейские SAMP-T. Поставка установок в Эстонию ожидается в начале 2030-х годов, и эта сделка станет самой крупной для страны в сфере ПВО.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных рубежей. Москва неоднократно выражала обеспокоенность по поводу наращивания военного присутствия альянса в Европе. В МИД РФ подчеркивали открытость к диалогу с НАТО при условии равноправного подхода и призывали отказаться от дальнейшей милитаризации континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии приняли решение продлить срок службы призывников до одного года.

Обороноспособность страны стала зависеть от владения призывниками русским языком.

Глава Минобороны Эстонии предложил отменить языковое требование для прохождения службы.