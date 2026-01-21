Число пострадавших в Адыгее после атаки дрона ВСУ выросло до 13 человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Госпитализированы девять человек, из них семеро находятся в больнице поселка Энем, двое – в медучреждении Краснодара, указал глава региона, передает ТАСС.

Двое пострадавших остаются в реанимации, однако их состояние стабильно, угрозы жизни нет.

Власти Тахтамукайского района открыли пункты сбора гуманитарной помощи для жителей дома, пострадавших в результате падения БПЛА. Как заявил глава района Аскер Савв, пункты открыты в ауле Тахтамукай, поселке Яблоновский и ауле Старобжегокай.

Жители могут приносить необходимые вещи и помощь в ближайший пункт.

Ранее глава Адыгеи Кумпилов ввел режим ЧС в Тахтамукайском районе для оперативного решения вопросов граждан после атаки дрона ВСУ на жилой дом.

Кумпилов изначально сообщал о восьми пострадавших, позднее их число выросло до 11, из них двое детей.