МЧС решило направить на Камчатку дополнительную снегоуборочную технику

Tекст: Дарья Григоренко

В заявлении, опубликованном на сайте МЧС, подчеркивается: «По поручению правительства Российской Федерации и распоряжению главы МЧС России Александра Куренкова авиацией ведомства организована доставка специальной снегоуборочной техники с территории Сахалинской области в Камчатский край».

Первый самолет Ил-76 должен быть загружен двумя погрузчиками и необходимым оборудованием уже в среду, передает ТАСС.

В целом на Камчатку планируется перебросить семь единиц спецтехники, что позволит ускорить расчистку дорог и восстановление нормального транспортного сообщения в регионе, отмечают в МЧС.

В среду во время ночного объезда дорог Петропавловска-Камчатского губернатор Камчатского края Владимир Солодов решил обратиться в правительство страны за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сильнейший за последние десятилетия снегопад парализовал жизнь Петропавловска-Камчатского, о чем жители города рассказали журналистам. За ночь с улиц Петропавловска-Камчатского вывезли более 2,5 тыс. кубометров снега.