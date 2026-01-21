  • Новость часаПодполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    Попытка сэкономить на газе поставила Европу в уязвимое положение
    Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
    Эксперты рассказали, кто и как научит школьников работе с БПЛА
    Приставы начали арест имущества Чубайса на 11,9 млрд рублей
    Стало известно об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    Макрон решил увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Названа причина отмены подписания плана по Украине на 800 млрд долларов
    Жога избавил Екатеринбург от статуса «либеральной столицы России»
    21 января 2026, 11:26 • Новости дня

    Россия с начала года ввезла 300 тонн рыбы из Гренландии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия с начала 2026 года ввезла 300 тонн рыбы и морепродуктов из Гренландии, по итогам 2025 года импорт составил 2,6 тыс. тонн, рассказали в Россельхознадзоре.

    Россия с начала 2026 года импортировала 300 тонн рыбы и морепродуктов из Гренландии, передает РИА «Новости». В Россельхознадзоре уточнили, что основную долю поставок составляют креветки.

    В 2025 году импорт достиг 2,6 тыс. тонн, а в 2024 году объем поставок составил 5,4 тыс. тонн. В 2023 году было ввезено 2,5 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

    Ранее агентство отмечало, что Гренландия официально прекратила поставки в Россию.

    В конце 2022 года власти Гренландии приняли решение приостановить действие договора о рыболовстве с Россией. Межправительственное соглашение, подписанное в 1992 году, предусматривало взаимный обмен квотами на добычу водных биоресурсов в Баренцевом море и рыболовной зоне Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор ввел временный запрет на ввоз рыбы с одного турецкого и одного гренландского предприятия.

    20 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение властей Копенгагена изъять участок земли у российского посольства, связав это с нехваткой территории из-за Гренландии.

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году прокомментировал решение муниципалитета Копенгагена об изъятии земли, на которой располагается российское посольство. По его словам, он иронично предположил, что действия датских властей могут быть связаны с ситуацией вокруг Гренландии. «Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Но то, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает, – заметил Лавров. – И, безусловно, мы достойно на это ответим».

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    20 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство ЕС подчеркнуло, что не намерено вступать в противостояние с США из-за Гренландии, однако готово защищать свои интересы.

    Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за ситуации вокруг Гренландии. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям в Европарламенте в Страсбурге, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула: «ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов». Она также выразила мнение, что прямое давление не приведет к изменению статуса Гренландии, а лишь негативно скажется на экономическом положении как США, так и Европы.

    Каллас добавила, что ситуация вокруг Гренландии стала для ЕС новым кризисом, с которым ранее союз не сталкивался. Она считает, что вопросы безопасности региона можно решать через структуру НАТО.РИА «Новости». 

    Также Каллас в ходе выступления упомянула, что с таянием арктических льдов существует риск усиления присутствия России и Китая в регионе. Она напомнила, что Россия уже долгие годы вкладывает средства в военную инфраструктуру на Крайнем Севере, но не привела подробной связи этих действий с нынешним кризисом в Арктике.

    В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы способствовать урегулированию ситуации вокруг Гренландии.

    Ранее Трамп сообщил о введении тарифов на товары европейских стран, если не получится договориться о покупке Гренландии.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США

    Лавров: Крым так же важен для России, как Гренландия – для США

    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крым имеет для безопасности России такую же важность, как Гренландия для США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов», – отметил он, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что если бы на месте жителей Гренландии оказался крымский народ, многое стало бы понятнее. Министр напомнил, что в Крыму прошел референдум после антиконституционного госпереворота: пришедшие к власти путчисты начали войну против русского языка и отправили боевиков на штурм Верховного совета Крыма, в то время как в Гренландии таких переворотов не происходило.

    Глава МИД добавил, что, как отмечал президент США Дональд Трамп, для Вашингтона Гренландия важна именно с точки зрения безопасности.

    Отдельно Лавров прокомментировал возможность заключения договора о взаимопомощи с Гренландией и Исландией. Он заявил, что сегодня отсутствуют условия, позволяющие даже предполагать такую вероятность.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    21 января 2026, 13:03 • Новости дня
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    Макрон собрался увеличить военный контингент Франции в Гренландии в 14 раз
    @ REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Франция готовит отправку как минимум 200 альпийских стрелков для усиления своего военного присутствия в Гренландии, увеличивая контингент более чем в 14 раз, сообщила Canard Enchaine.

    По данным Canard Enchaine, президент Франции Эммануэль Макрон намерен значительно нарастить военное присутствие страны в Гренландии, передает РИА «Новости».

    Издание пишет, что французский лидер собирается увеличить военный контингент на острове более чем в 14 раз.

    Ранее Эммануэль Макрон созвал совет по обороне Франции из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Франция запросила проведение учений Североатлантического альянса в Гренландии.

    До этого Франция отправила в Гренландию около 15 военных. Еще 13 солдат для участия в военной миссии по защите острова от возможных действий США выдвинула Германия.

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Макрона, в котором французский лидер отметил, что не понимает, какие у Трампа планы в отношении Гренландии.

    21 января 2026, 10:45 • Новости дня
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    Медведев: Трамп хочет войти в историю и стать как Путин
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Трампу нужно закрасить на картах мира Гренландию в «звездно-полосатый колер» и остаться навечно в истории. Однако случай с Гренландией не имеет аналогий с ситуацией в России, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказал мнение, что обсуждение Гренландии на форуме в Давосе может стать неожиданно интересным.

    По его словам, «трусливые европейские лидеры» будут стремиться передать США фактический контроль над островом, сохраняя формальную принадлежность Дании.

    Медведев подчеркнул, что Дональд Трамп заинтересован не только в фактическом контроле, а в официальном присоединении Гренландии к США, чтобы войти в историю наравне с отцами-основателями страны. По его словам, Трампу нужно закрасить на картах мира остров в «звездно-полосатый колер», остаться навечно в истории и «одновременно стать как президент России».

    Медведев также сравнил ситуацию с возвращением Россией своих территорий и заявил, что случай с Гренландией не имеет аналогий, поскольку этот остров никогда не принадлежал США.

    «В ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми. Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить», – заметил Медведев.

    Он обратил внимание, что Трамп может стремиться укрепить позиции Америки, ликвидировав НАТО, однако неясно, позволит ли ему это сделать нынешняя политическая ситуация.

    «Вопрос прежде всего в том, какую цену готов заплатить нынешний хозяин Белого дома для достижения этой цели», – пишет Медведев.

    СМИ писали, что европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 21:42 • Новости дня
    Канада назвала Россию главной угрозой в Арктике

    Канада заявила о необходимости защиты от России в Арктике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава канадского правительства Марк Карни призвал усилить защиту в Арктике от России на фоне обсуждений статуса Гренландии.

    Премьер-министр Канады Марк Карни выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где заявил о важности выстраивания защиты от действий России в Арктике, передает ТАСС. По его словам, Россия «без сомнения, представляет угрозу в Арктике».

    Карни подчеркнул: «Они представляют собой реальную угрозу в Арктике, от которой мы должны защищаться». В то же время премьер-министр отметил, что в настоящий момент речь идет скорее о потенциальной, а не о реальной угрозе.

    Заявление прозвучало на фоне обсуждений притязаний США на Гренландию, однако подробностей относительно конкретных мер или планов Карни не раскрыл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Канады планируют открыть консульство на Гренландии на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа аннексировать остров.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи. Лавров также считает, что ситуация с Гренландией демонстрирует кризис внутри западного общества.


    21 января 2026, 12:29 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США
    Фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС решительно ответить на пошлины США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о решимости Евросоюза принять ответные меры против новых тарифов США на европейские товары из-за ситуации вокруг Гренландии.

    Европейский союз готов ответить на введение новых тарифов президентом США Дональдом Трампом, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом, передает Bloomberg.

    По ее словам, Европа предпочитает диалог и поиск решений, но при необходимости «полностью готова действовать с единством, срочностью и решимостью».

    Фон дер Ляйен отметила, что возврата к прежнему мировому порядку, который строился десятилетиями при сотрудничестве с США, больше не будет. Она подчеркнула: «Перемены в международном порядке не только тектонические – они необратимы. Мы теперь живем в мире, определяемом грубой силой».

    Дональд Трамп ранее объявил о введении десятипроцентного тарифа на товары из восьми европейских стран с 1 февраля, с ростом до 25% в июне, если ему не позволят приобрести Гренландию – автономный регион Дании, которая является членом НАТО и ЕС. В ответ на это лидеры ЕС проведут экстренное заседание в Брюсселе, чтобы обсудить возможные ответные меры.

    По словам фон дер Ляйен, дополнительные тарифы были бы «просто ошибкой», учитывая общий интерес ЕС и США к безопасности Арктики. Она подчеркнула, что торговая эскалация между союзниками только усилит внешних противников, которых обе стороны стремятся не допустить в свою стратегическую сферу.

    В связи с кризисом вокруг Гренландии Европарламент уже собирается отложить ратификацию крупного торгового соглашения с США. Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС готовит масштабные инвестиции в экономику и инфраструктуру Гренландии, а также намерен укреплять сотрудничество по вопросам безопасности с Британией, Канадой, Норвегией и Исландией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до достижения договоренностей о приобретении Гренландии.

    Европейский парламент готов приостановить одобрение торгового соглашения с США из-за новых возможных тарифов. Германия на экстренном саммите ЕС в Брюсселе призвала Еврокомиссию применить «торговую базуку» против США по ситуации вокруг Гренландии.

    20 января 2026, 15:42 • Новости дня
    Лавров заявил о колониальных корнях спора вокруг Гренландии

    Лавров: Ситуация вокруг Гренландии связана с последствиями колониальной эпохи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году заявил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониальной эпохи.

    Лавров напомнил, что с XII века Гренландия была колонией Норвегии, а с XVII до середины XX века – колонией Дании, передает ТАСС. По его словам, только к середине прошлого века остров получил статус ассоциированной территории в составе Дании, а также был ассоциирован с Европейским союзом.

    «В принципе Гренландия – это не естественная часть Дании, правда ведь? Она не была ни естественной частью Норвегии, ни естественной частью Дании. Это колониальное завоевание», – указал Лавров. Он также отметил, что тот факт, что жителям сейчас комфортно, не отменяет остроты вопроса бывших колониальных территорий.

    Ранее Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США.

    Президент США Дональд Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    20 января 2026, 17:44 • Новости дня
    Власти Гренландии сообщили, что дети на острове стреляют с 11 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Гренландии дети уже с 11 лет обучаются стрельбе, а с 15 лет могут самостоятельно использовать оружие для охоты, отметили власти острова.

    Дети в Гренландии начинают обучаться стрельбе уже в возрасте 11-12 лет. Об этом заявила РИА «Новости» глава департамента рыболовства в правительстве Гренландии Катрине Кэргор. «Многие дети в Гренландии стреляют в своего первого оленя уже в 11-12 лет. Они знают, как обращаться с оружием», – сказала она.

    По информации Кэргор, до достижения 15 лет дети могут пользоваться оружием только в присутствии родителей. После этого возраста подростки имеют право самостоятельно использовать оружие для охоты.

    Чиновница подчеркнула, что охота и самостоятельное обеспечение продовольствием – важная часть жизни и культуры острова. Жители Гренландии традиционно занимаются промыслом, а навыки владения оружием передаются из поколения в поколение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 22:02 • Новости дня
    Стармер объяснил критику Трампа в адрес Британии

    Стармер объяснил критику Трампа разочарованием из-за Гренландии

    Tекст: Вера Басилая

    Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что не видит попытки унизить Лондон в высказываниях президента США Дональда Трампа о передаче острова Диего-Гарсия Маврикию.

    Заявления премьер-министра Британии Кир Стармера о критике Дональда Трампа прозвучали на фоне публикаций по поводу передачи острова Диего-Гарсия Маврикию, передает ТАСС.

    Представитель Стармера отметил, что президент США, вероятно, был разочарован по поводу ситуации с Гренландией, и это могло повлиять на его публикации в отношении ряда мировых лидеров. Официальный представитель подчеркнул, что британский премьер не чувствует себя униженным или в замешательстве из-за заявлений американского лидера.

    Трамп ранее назвал передачу острова Маврикию актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости». Диего-Гарсия является крупнейшим островом архипелага Чагос, который Британия вывела в отдельную административную единицу в 1965 году, а через год остров арендовали США для строительства авиабазы. Все 1,5 тыс. жителей были депортированы.

    В 2017 году Маврикий обратился в ООН по поводу возвращения архипелага, и в 2019 году Международный суд ООН вынес заключение в пользу Маврикия.

    В мае 2025 года Кир Стармер объявил о подписании соглашения с Маврикием о передаче архипелага под его суверенитет.

    Дональд Трамп назвал передачу Маврикию архипелага Чагос актом «огромной глупости» и «абсолютной слабости», подчеркнув угрозу для военной базы США на острове Диего-Гарсия.

    Высокий суд Англии и Уэльса в 2025 году запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Маврикию, указав на необходимость учитывать права коренных жителей.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Британия продолжает контролировать архипелаг Чагос и Мальвинские острова, нарушая резолюции ООН.

    Лавров также заявил, что спор вокруг Гренландии связан с последствиями колониализма.

    20 января 2026, 20:50 • Новости дня
    Экс-генсек НАТО призвал Европу проявить силу в споре с Трампом о Гренландии

    Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал Европу проявить силу в споре с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости прекратить льстить президенту США Дональду Трампу и предложил Европе продемонстрировать силу на фоне спора о Гренландии.

    Экс-глава НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в интервью агентству Рейтер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что странам Европы необходимо прекратить льстить президенту США Дональду Трампу по вопросу Гренландии, так как это не приносит результатов. По его словам, сейчас «будущее НАТО стоит на кону», а время для лести прошло.РИА «Новости».

    «На самом деле именно будущее НАТО стоит на кону. Время для лести подошло к концу. Это не работает», – цитирует его Рейтер.

    Расмуссен подчеркнул, что Европе следует показать силу и единство, поскольку эти качества, по его мнению, уважает Трамп. Он также призвал обсудить применение «инструмента против принуждения» Евросоюза, известного как торговая базука, на фоне угроз Трампа ввести пошлины против ряда стран.

    Как сообщает агентство, политик предложил трехпунктовый план по урегулированию ситуации вокруг Гренландии. В предложении Расмуссена содержится идея обновить соглашение 1951 года между США и Данией, что позволит усилить военное присутствие НАТО в регионе. План также предусматривает заключение инвестиционного соглашения для содействия добыче минералов американскими и европейскими компаниями, а также договор, который ограничит инвестиции КНР и России в критически важные отрасли Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии намекнули, что дети на острове начинают стрелять с 11 лет. В то же время руководство ЕС заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает нарастание кризиса внутри западного общества.

    21 января 2026, 11:12 • Новости дня
    NYT: Трамп выступит в Давосе с особым обращением к ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп планирует выступить с особым обращением к европейским лидерам на Всемирном экономическом форуме, которые обеспокоены его требованиями о Гренландии, сообщает The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп отправился на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне обострения отношений с европейскими странами, сообщает The New York Times.

    Главной темой для обсуждения на форуме станет вопрос о попытках Трампа приобрести Гренландию, что вызвало недоумение и тревогу среди европейских лидеров. Они опасаются дальнейшего ослабления трансатлантического альянса и пересматривают отношения с США.

    Во вторник, отвечая на вопрос о том, насколько он готов зайти в попытках приобрести Гренландию, Трамп заявил журналистам в Белом доме: «Узнаете». Его риторика, включающая угрозы ввести новые торговые пошлины против европейских стран, еще более обострила обстановку накануне форума. Кроме того, Трамп в социальных сетях высмеял европейских лидеров и опубликовал личную переписку, где президент Франции Эммануэль Макрон пишет: «Я не понимаю, что вы делаете по поводу Гренландии».

    По мнению некоторых участников Давоса, нынешний форум стал площадкой не столько для экономического диалога, сколько для попыток снизить градус напряженности между Трампом и его европейскими коллегами. Макрон заявил, что «имперские амбиции возвращаются» и США открыто стремятся «ослабить и подчинить Европу», а премьер-министр Канады Марк Карни назвал происходящее «началом новой реальности, где геополитика великих держав не подчиняется никаким ограничениям». В ответ на угрозы Трампа, некоторые страны задумались о введении ответных пошлин против США, однако министр финансов Скотт Бессент назвал такой шаг «неблагоразумным».

    Особое внимание на форуме уделяется предстоящему выступлению Трампа, заявленному Белым домом как «специальное обращение».

    Ожидается, что он затронет вопросы повышения доступности жилья в США, а также проведет встречи с лидерами других стран и представителями финансового и криптовалютного сектора.

    В четверг Трамп собирается объявить о запуске своего «Совета мира» по восстановлению Газы, куда пригласил президента России Владимира Путина, несмотря на попытки европейских лидеров изолировать его из-за спецоперации на Украине.

    Ранее европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Axios пишет, что Дональд Трамп планирует приехать на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне усиления своего влияния после угроз введения тарифов странам НАТО из-за Гренландии и расширения полномочий «Совета мира» за пределы Газы.

    Глава МИД Рсосии Сергей Лавров заявил, что европейские политики будут пытаться склонить Трампа к использованию дискредитированных подходов по ситуации на Украине на встречах в Давосе.

    21 января 2026, 09:53 • Новости дня
    Захарова удивилась идее Стубба обсудить Гренландию с Трампом в сауне

    Захарова сравнила идею Стубба обсудить Гренландию с Трампом в сауне с клоунадой

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала клоунадой и буффонадой заявления президента Финлнядии Александра Стубба, предложившего обсудить вопрос Гренландии с президентом США Дональдом Трампом в сауне.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу заявления президента Финляндии Александра Стубба о возможности обсудить вопрос Гренландии в сауне с президентом США Дональдом Трампом, передает радио Sputnik.

    В эфире радиостанции Захарова отметила: «Я не могла поверить своим глазам. <…> Я отказывалась верить», – заявила Захарова.

    По ее словам, ее удивило, что один президент суверенной страны предлагает президенту другой суверенной страны сходить релакснуть и в «расслабленной обстановке» поискать выходы из ситуации.

    «А какая ситуация-то относительно третьей суверенной страны? Как лучше, как удобнее всем оттяпать, перепрошить, переформатировать ее регион», – отметила Захарова.

    Захарова обратила внимание, что слова Стубба прозвучали почти одновременно с комментариями министра иностранных дел России Сергея Лаврова по теме Гренландии на пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии за 2025 год. По словам дипломата, Лавров освещал этот вопрос «глубоко, не без юмора, где это уместно, но фундаментально, со ссылками на документы, исторические факты».

    Она уточнила, что речь не о сравнении России и Запада, а о разных подходах к международным вопросам. Захарова подчеркнула, что приводила лишь цитаты, чтобы показать разницу в том, как представители разных стран обсуждают одну и ту же проблематику.

    Официальный представитель МИД РФ сравнила слова Стубба с «клоунадой» и «буффонадой», подчеркнув, что такой подход абсолютно неуместен, когда речь идет о судьбах большого количества людей – жителей Гренландии, Дании и США. Она добавила, что обсуждение серьезных международных вопросов в подобном стиле превращается в «театр абсурда на выезде».

    Ранее Захарова назвала форум в Давосе «международным театральным фестивалем абсурдистики» после заявления президента Финляндии.

    Напомним, президент Финляндии Александр Стубб предложил совместный поход в сауну с Дональдом Трампом для обсуждения вопроса по Гренландии.

