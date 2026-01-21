Россия с начала года ввезла 300 тонн рыбы из Гренландии

NYT: Трамп выступит в Давосе с особым обращением к ЕС

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп отправился на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне обострения отношений с европейскими странами, сообщает The New York Times.

Главной темой для обсуждения на форуме станет вопрос о попытках Трампа приобрести Гренландию, что вызвало недоумение и тревогу среди европейских лидеров. Они опасаются дальнейшего ослабления трансатлантического альянса и пересматривают отношения с США.

Во вторник, отвечая на вопрос о том, насколько он готов зайти в попытках приобрести Гренландию, Трамп заявил журналистам в Белом доме: «Узнаете». Его риторика, включающая угрозы ввести новые торговые пошлины против европейских стран, еще более обострила обстановку накануне форума. Кроме того, Трамп в социальных сетях высмеял европейских лидеров и опубликовал личную переписку, где президент Франции Эммануэль Макрон пишет: «Я не понимаю, что вы делаете по поводу Гренландии».

По мнению некоторых участников Давоса, нынешний форум стал площадкой не столько для экономического диалога, сколько для попыток снизить градус напряженности между Трампом и его европейскими коллегами. Макрон заявил, что «имперские амбиции возвращаются» и США открыто стремятся «ослабить и подчинить Европу», а премьер-министр Канады Марк Карни назвал происходящее «началом новой реальности, где геополитика великих держав не подчиняется никаким ограничениям». В ответ на угрозы Трампа, некоторые страны задумались о введении ответных пошлин против США, однако министр финансов Скотт Бессент назвал такой шаг «неблагоразумным».

Особое внимание на форуме уделяется предстоящему выступлению Трампа, заявленному Белым домом как «специальное обращение».

Ожидается, что он затронет вопросы повышения доступности жилья в США, а также проведет встречи с лидерами других стран и представителями финансового и криптовалютного сектора.

В четверг Трамп собирается объявить о запуске своего «Совета мира» по восстановлению Газы, куда пригласил президента России Владимира Путина, несмотря на попытки европейских лидеров изолировать его из-за спецоперации на Украине.

На ваш взгляд За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию? За Трампом

За Европой

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Ранее европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

Трамп решил провести в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

Axios пишет, что Дональд Трамп планирует приехать на Всемирный экономический форум в Давосе на фоне усиления своего влияния после угроз введения тарифов странам НАТО из-за Гренландии и расширения полномочий «Совета мира» за пределы Газы.

Глава МИД Рсосии Сергей Лавров заявил, что европейские политики будут пытаться склонить Трампа к использованию дискредитированных подходов по ситуации на Украине на встречах в Давосе.