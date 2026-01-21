Россияне назвали главный минус гостиниц Китая

Россияне назвали низкое качество питания главным минусом гостиниц Китая

Tекст: Дарья Григоренко

По данным исследования сервиса «Турвизор», на каждый положительный отзыв о питании в гостиницах КНР приходится пять негативных. Туристы чаще всего жалуются на нехватку привычной европейской кухни, передает Газета.Ru.

В то же время уровень номеров и качество уборки в китайских отелях, по мнению россиян, выше, чем, например, в гостиницах Египта или других стран Азии. Исследование показало, что ОАЭ лидируют по количеству положительных отзывов: на один негативный отзыв приходится 1,72 положительных. Туристы отмечают высокий уровень сервиса, чистоту, разнообразие питания и хорошие условия для отдыха с детьми.

Во Вьетнаме и Турции у россиян также преобладают положительные впечатления о гостиницах – соотношение позитивных отзывов к негативным составляет 1,27 и 1,15 соответственно. Однако во Вьетнаме вопросы вызывает качество уборки, а в Турции – устаревшие номера, которые не всегда соответствуют фотографиям.

В российских и китайских отелях количество положительных отзывов лишь немного превышает негативные. В Египте ситуация иная: негативных впечатлений у российских туристов примерно на треть больше, чем позитивных.

Генеральный директор «Турвизор» Илья Юртаев отмечает, что туристы чаще пишут отзывы, чтобы предупредить других о возможных проблемах. По его словам, «базовые параметры, например, месторасположение отеля, редко вызывают негатив – туристы заранее изучают информацию, и их ожидания чаще всего совпадают с реальностью». Юртаев советует перед самостоятельной покупкой тура обязательно читать свежие отзывы и консультироваться с профильными турагентами.

