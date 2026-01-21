Британская армия испытала основной 120-мм ствол нового Challenger 3

Tекст: Алексей Дегтярёв

Разработкой танка занимается совместное предприятие Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), а орудие – гладкоствольную 120-мм пушку L55A1 – поставляет немецкая Rheinmetall Waffe Munitions, пишет The War Zone.

Новое орудие способно использовать широкий ассортимент боеприпасов НАТО, включая бронебойные подкалиберные и многоцелевые снаряды, а также потенциально американские M829A4 с сердечником из обедненного урана.

Перед началом испытаний с экипажем орудие тестировали в дистанционном режиме. Управляющий директор RBSL Ребекка Ричардс пояснила, что успешные стрельбы стали важным этапом в британском танкостроении.

В Challenger 3 используются однокомпонентные снаряды, что позволяет применять стандартные боеприпасы НАТО, однако из-за их габаритов количество снарядов в боекомплекте уменьшено до 31 против 49 у Challenger 2.

Боеприпасы размещаются в изолированном отделении башни для повышения выживаемости экипажа. Помимо нового орудия, танк оснащается современным прицельным комплексом Thales Orion и панорамной системой DNGS T3, а также модульной броней нового поколения, которую можно оперативно заменять или усиливать в зависимости от задачи.

Защиту также усиливает израильский активный комплекс Trophy. Для повышения подвижности внедряются новый двигатель, подвеска и система охлаждения.

Challenger 3 собирается на заводе RBSL в Телфорде по контракту на сумму более 800 млн фунтов стерлингов. Первый прототип был готов в начале 2024 года. Дальнейшие испытания, включая тесты на надежность и стрельбу, запланированы на конец года.

Планируется модернизировать 148 танков Challenger 2 до стандарта Challenger 3, включая восемь прототипов. Представители DE&S называют Challenger 3 ключевым элементом британской программы модернизации бронетехники, обещая повышение огневой мощи, живучести и цифровой интеграции.

Однако другие элементы программы модернизации, в частности БМП Ajax, сопровождаются техническими трудностями. Ранее применение Ajax было приостановлено после того, как десятки военных пожаловались на эффекты шума и вибрации. Эксперты указывают, что взаимодействие Ajax с Challenger 3 вызывает вопросы в рамках новых боевых бригад.

Сейчас армия Британии планирует сократить численность до 72,5 тыс. человек к 2025 году и внедрить новые бригадные боевые группы, в которые войдут также бронетранспортеры Boxer и вертолеты Apache.

Несмотря на скромное количество Challenger 3, власти рассчитывают, что эти танки станут цифровым ядром для обмена данными между различными платформами на поле боя. Challenger 2 используется с 1994 года. Он принимал участие в операциях на Балканах и в Ираке.

Некоторые машины были переданы Украине. С учетом новых угроз, таких как FPV-дроны, НАТО наращивает бронетанковые силы, однако сохраняются вопросы по сервису и готовности Challenger 2, которые могут сказаться и на Challenger 3. Новый танк будет тяжелее при том же уровне мощности двигателя, что может повлиять на мобильность.

В ноябре сообщалось, что «Ланцеты» в ходе СВО уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО, включая танки Abrams, Leopard 2, Challenger 2.