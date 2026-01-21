Супруга Вэнса объявила о четвертой беременности

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пара объявила о четвертом ребенке в соцсетях, пишет NBC News.

«Мы очень рады поделиться новостью, что Уша беременна нашим четвертым ребенком, мальчиком», – отметили они.

Мать и будущий ребенок чувствуют себя хорошо, а рождение сына ожидается в конце июля.

Семья Вэнсов уже воспитывает двух сыновей и дочь. В заявлении супруги выразили отдельную благодарность военным врачам, которые заботятся о них.

Белый дом поздравил пару с будущим пополнением, назвав свою администрацию «самой семейной в истории» и пожелав счастья в социальных сетях.

Джей Ди Вэнс ранее говорил о важности семейных ценностей, в том числе призывал к увеличению рождаемости в США.

В интервью в прошлом месяце Вэнс рассказал, что старшему сыну не нравится быть в центре внимания, в то время как средний ребенок ощущает себя звездой и с удовольствием принимает подарки от окружающих.

Ранее Вэнс рассказывал, что испытал в ходе после 90-минутной тренировки со спецназом ВМС США («морскими котиками»).