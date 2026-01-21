  • Новость часаПодполье сообщило об уничтожении штаба морских операций ВСУ под Николаевом
    21 января 2026, 10:55 • Новости дня

    Politico: Германия пригрозила применить торговую базуку против США

    Tекст: Вера Басилая

    На экстренном саммите лидеров ЕС в Брюсселе Германия призвала Еврокомиссию применить «торговую базуку», так называемый инструмент против принуждения ( anti-coercion instrument) против США из-за ситуации вокруг Гренландии, сообщает Politico.

    По данным Politico, Германия потребовала от Еврокомиссии применить так называемый инструмент против принуждения (anti-coercion instrument, ACI) против США в случае, если президент Дональд Трамп не откажется от угроз в отношении Гренландии, пишет «Коммерсантъ».

    Об этом заявил представитель ФРГ на экстренном саммите лидеров ЕС, который прошел в Брюсселе накануне вечером. По данным издания, на встрече обсуждалась возможность введения ответных пошлин на американский экспорт на сумму 93 млрд евро, в рамках ранее подготовленного пакета ответных мер.

    К инициативе Германии уже присоединилась Франция, призвав использовать жесткие экономические инструменты. Однако большинство стран ЕС проявляют осторожность, опасаясь возможных ответных шагов со стороны США и негативного влияния на свои экономики, отмечает Politico.

    «Инструмент против принуждения», также известный среди европейских чиновников как «торговая базука», дает возможность вводить тарифы, ограничивать экспорт стратегических товаров и запрещать американским компаниям участвовать в европейских тендерах. Ранее этот механизм не применялся.

    Президент США Дональд Трамп предупредил, что «торговая базука» Евросоюза срикошетит обратно по Европе.

    Глава Белого дома объявил о введении в феврале пошлин в 10% против ряда европейских стран, которые в июне увеличатся до 25% и будут действовать до заключения сделки по покупке Гренландии.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые пошлины США, включая так называемую торговую базуку.

    20 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение властей Копенгагена изъять участок земли у российского посольства, связав это с нехваткой территории из-за Гренландии.

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году прокомментировал решение муниципалитета Копенгагена об изъятии земли, на которой располагается российское посольство. По его словам, он иронично предположил, что действия датских властей могут быть связаны с ситуацией вокруг Гренландии. «Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Но то, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает, – заметил Лавров. – И, безусловно, мы достойно на это ответим».

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    21 января 2026, 08:43 • Новости дня
    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    FT: Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США

    Подписание плана по Украине в Давосе отложили из-за разногласий ЕС и США
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное объявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено из-за споров между США и Европой, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, запланированное объявление о заключении плана по восстановлению Украины на сумму 800 млрд долларов было отложено, передает РИА «Новости».

    В публикации говорится, что соглашение должны были подписать Украина, страны Европы и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    Издание приводит слова неназванных чиновников, которые сообщили, что отмена планов произошла из-за глубоких разногласий между европейскими столицами и Вашингтоном. Основные споры касаются ситуации вокруг Гренландии и идеи создания «Совета мира» по Газе, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

    Один из источников отметил: «Никакого подписания на данный момент». Другой добавил, что европейские столицы не могут игнорировать действия Трампа по Гренландии, одновременно обсуждая сотрудничество по украинскому вопросу.

    Украинский источник сообщил, что подписание плана процветания между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Давосе отменено.

    Владимир Зеленский отказался ехать на Всемирный экономический форум в Швейцарии.

    Издание Politico писало, что Дональд Трамп не захотел встречаться с Зеленским в Давосе.

    Украинская делегация вынуждена бороться за внимание на форуме.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Axios: Подписание плана восстановления Украины между Трампом и Зеленским отменено

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ожидавшееся подписание плана процветания между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменено, сообщил украинский источник.

    Неназванный украинский чиновник заявил Axios, что подписание плана между Трампом и Зеленским отменено, передает ТАСС.

    Уточняется, что стороны должны были договориться о сделке по послевоенному восстановлению Украины.

    Американский чиновник, комментируя ситуацию изданию, отметил, что конкретная дата подписания документа не была назначена. По его словам, план еще требует доработки и согласования ряда деталей.

    Ранее британская пресса писала, что власти США и Украины обсуждают возможность подписания соглашения на сумму 800 млрд долларов, предусматривающего гарантии безопасности для Киева.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп не планирует встречаться в Давосе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    20 января 2026, 22:25 • Новости дня
    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе

    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» после слов Стубба

    Tекст: Катерина Туманова

    Давос, где проходит Всемирный экономический форум, похож на «международный театральный фестиваль абсурдистики» в свете предложения президента Финляндии сходить в сауну с американским коллегой для решения вопроса Гренландии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны). Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Так Захарова прокомментировала реплику президента Финляндии Александра Стубба в интервью Washington Post о том, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации с Гренландией.

    Напомним, Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии. Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 12:21 • Новости дня
    Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Глава РФПИ Дмитриев прокомментировал заявление премьера Бельгии о вассалах ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал в соцсети слова бельгийского премьера о роли Евросоюза по отношению к США, отметив сложность выбора.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отреагировал на слова премьер-министра Бельгии Барта де Вевера о положении Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

    Дмитриев в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал: «Трудный выбор вассалов».

    Премьер-министр Бельгии ранее заявил, что быть счастливым вассалом – одно, а несчастным рабом – несколько другое. Так он охарактеризовал зависимость Евросоюза от США.

    Ранее руководство Евросоюза заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии. Евросоюз подчеркнул готовность защищать свои интересы в регионе.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает нарастание кризиса внутри западного общества.

    20 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство ЕС подчеркнуло, что не намерено вступать в противостояние с США из-за Гренландии, однако готово защищать свои интересы.

    Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за ситуации вокруг Гренландии. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям в Европарламенте в Страсбурге, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула: «ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов». Она также выразила мнение, что прямое давление не приведет к изменению статуса Гренландии, а лишь негативно скажется на экономическом положении как США, так и Европы.

    Каллас добавила, что ситуация вокруг Гренландии стала для ЕС новым кризисом, с которым ранее союз не сталкивался. Она считает, что вопросы безопасности региона можно решать через структуру НАТО.РИА «Новости». 

    Также Каллас в ходе выступления упомянула, что с таянием арктических льдов существует риск усиления присутствия России и Китая в регионе. Она напомнила, что Россия уже долгие годы вкладывает средства в военную инфраструктуру на Крайнем Севере, но не привела подробной связи этих действий с нынешним кризисом в Арктике.

    В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы способствовать урегулированию ситуации вокруг Гренландии.

    Ранее Трамп сообщил о введении тарифов на товары европейских стран, если не получится договориться о покупке Гренландии.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 10:21 • Новости дня
    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»

    Трамп ответил Европе, что «торговая базука» срикошетит обратно

    Трамп ответил на угрозу Европы применить «торговую базуку»
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Любые новые торговые меры со стороны Евросоюза против США срикошетят обратно, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент Дональд Трамп прокомментировал угрозы Евросоюза применить так называемую торговую базуку против США, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу NewsNation он отметил, что европейцы уже прибегают к подобным мерам, однако, по его мнению, не до конца осознают последствия таких шагов.

    «При этом они уже применяют «торговые базуки», и это срикошетит обратно», – отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что любые ограничительные действия Брюсселя против Вашингтона вернутся к европейским странам рикошетом. Президент выразил уверенность, что подобная политика приведет к негативным последствиям для самой Европы.

    Глава Белого дома в субботу сообщил о введении с февраля пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Нидерландов и Финляндии, которая с июня увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Штатами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые американские пошлины.

    Макрон отдельно отметил наличие у ЕС «инструмента против принуждения», известного как «торговая базука».

    20 января 2026, 19:02 • Новости дня
    Фон дер Ляйен анонсировала историческую сделку ЕС с Индией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз и Индия готовы заключить крупнейшее соглашение о свободной торговле, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Как передает RT, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Давосе, где анонсировала возможное подписание беспрецедентного торгового соглашения с Индией. Видеозапись ее выступления опубликовал Clash Report.

    Фон дер Ляйен отметила: «Мы приближаемся к историческому торговому соглашению, некоторые называют его «матерью всех сделок». Охват потребителей в рамках будущей сделки может стать беспрецедентным для мировой торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, создающее зону свободной торговли. Соглашение расширяет доступ европейских компаний к рынкам стран Южной Америки. Эксперты считают, что ЕС добился важной геополитической победы.

    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте

    Американист Дробницкий: Публикацией переписок с Макроном и Рютте Трамп начал порку Европы

    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте
    @ Andrew Leyden/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры продолжат заискивать перед Дональдом Трампом, несмотря на уничижительное отношение к себе. Их расчет прост – переложить решение проблем в отношениях с ним на Конгресс, где сильное евроатлантическое лобби может заблокировать ключевые инициативы президента США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Трамп обнародовал личную переписку с Эммануэлем Макроном и Марком Рютте.

    «Трамп нащупал наиболее уязвимые точки Европы и продолжает на них давить. Судя по всему, в Давосе запланировано продолжение этого показательного «избиения» европейских лидеров с одновременной демонстрацией мощи США и лично главы Белого дома. Публикация его переписок с Макроном и Рютте – это лишь начало», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «При этом пиар-атака иногда приводит к вполне материальным результатам. Трамп, как бизнесмен, это понимает и действует по принципу наименьших затрат. Такое пренебрежительное давление на Европу продолжится до тех пор, пока она либо не сдастся, либо не найдет эффективный ответ», – считает эксперт.

    «Впрочем, не все так просто для Трампа и не все так безнадежно для Европы. Большинство в Конгрессе выступает против его гренландских планов и требует соблюдения обязательств перед НАТО. С американскими законодателями активно работает евроатлантическое лобби, которое параллельно ведет лицемерную двойную игру с главой Белого дома в личной переписке», – отметил собеседник.

    «Но основная битва между Трампом и европейскими лидерами, судя по всему, развернется не в Давосе и не в соцсетях, а именно в Конгрессе. Если бюджет будет принят в редакции законодателей, это серьезно осложнит жизнь президенту. Положения документа во многом противоречат его внешнеполитическим планам», – заключил Дробницкий.

    Ранее Трамп обнародовал в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона. Он предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии. При этом президент Франции написал: «Я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии».

    Макрон предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Также Трамп выложил переписку с генсеком НАТО Марком Рютте. «Господин президент, дорогой Дональд, то, что вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я привержен поиску путей продвижения по вопросу Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк», – написал он.

    При этом в этот же день Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское и назвал Макрона «никому не нужным» после его отказа от вступления в «Совет мира». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    20 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США

    Лавров: Крым так же важен для России, как Гренландия – для США

    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крым имеет для безопасности России такую же важность, как Гренландия для США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов», – отметил он, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что если бы на месте жителей Гренландии оказался крымский народ, многое стало бы понятнее. Министр напомнил, что в Крыму прошел референдум после антиконституционного госпереворота: пришедшие к власти путчисты начали войну против русского языка и отправили боевиков на штурм Верховного совета Крыма, в то время как в Гренландии таких переворотов не происходило.

    Глава МИД добавил, что, как отмечал президент США Дональд Трамп, для Вашингтона Гренландия важна именно с точки зрения безопасности.

    Отдельно Лавров прокомментировал возможность заключения договора о взаимопомощи с Гренландией и Исландией. Он заявил, что сегодня отсутствуют условия, позволяющие даже предполагать такую вероятность.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    21 января 2026, 06:05 • Новости дня
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    Немецкие СМИ обвинили фон дер Ляйен в упадке Европы
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Долгие годы Европа оставалась для всего мира образцом достатка, эффективности, успеха, инноваций, но под эгидой Евросоюза всё это постепенно сошло на нет, оставив только заявления главы ЕК, балансирующие между нарушением закона, стандартизацией и иллюзиями, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    «ЕС на самом деле должен занимать сильную позицию в своем конфликте с Дональдом Трампом. На протяжении десятилетий Европа была образцом для всего мира: свобода, рыночная экономика, мир, креативность, инновации – вот отличительные черты, которые делали такие страны, как Германия, Италия и скандинавские государства, привлекательными и успешными. Но под эгидой ЕС сильные стороны Европы атрофировались», – отмечает Berliner Zeitung (BZ) в материале с риторическим вопросом в заголовке «Кто сможет взять Трампа под контроль – ЕС или КНР?»

    Газета считает, что Евросоюз с каждым шагом своего руководства отрекается и предаёт свои идеалы, оттого и столь непрезентабельный результат. Американский лидер строит свой мир и порядок, а ЕС колеблется между его сторонниками и противниками вроде Китая.

    «Ответы, которые ЕС намерен дать в рамках новой системы, колеблются между нарушением закона, стандартизацией и иллюзиями», – говорится в материале.

    На форуме в Давосе глава ЕК заявила о необходимости «построить новую форму европейской независимости».

    «Это звучит не столько как естественное стремление европейцев к независимости и свободе, сколько как аргумент Ангелы Меркель об «отсутствии альтернатив» как предпосылки для демонтажа свободы, прозрачности и демократии», – отмечает газета.

    В четверг президент США планирует учредить в Давосе свой «Совет мира», который BZ прямо называет альтернативой ООН. Устав предусматривает, что каждая страна-участница должна заплатить 1 млрд долларов членских взносов за постоянное место. Китай, Россия и Германия входят в число приглашенных. Письмо в Брюссель пока не отправлено.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа задумалась о разводе с Америкой после угроз последней тарифами из-за критики захвата Гренландии. Фон дер Ляйен  анонсировала историческую сделку ЕС с Индией. ЕС и МЕРКОСУР заключили  торговое соглашение о создании зоны свободной торговли. Оно расширяет доступ европейских компаний к рынкам стран Южной Америки.

    21 января 2026, 00:30 • Новости дня
    Военные США захватили танкер Sagitta в Карибском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности задержали танкер Sagitta в Карибском море, заявило Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Сегодня утром вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности без каких-либо инцидентов задержали судно Sagitta», – сообщили американские военные в соцсети Х. Свои действия они объяснили тем, что танкер  работал вопреки установленному США карантину для судов, подпадающих под санкции в Карибском бассейне из-за экспорта венесуэльской нефти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о намерении задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения. Востоковед Маслов объяснил, зачем Китаю венесуэльская нефть в задержанных США танкерах.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией с захватом танкера «Маринера» в открытом море.


    21 января 2026, 02:30 • Новости дня
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира», подчеркнув отсутствие необходимости уплаты взноса на первых этапах.

    «Что мы там, для Газы слишком поможем? Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что, может, этот Совет мира, его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает», – признался белорусский лидер», – передает слова белорусского лидера агентство БЕЛТА.

    Лукашенко опроверг слухи о том, что для вступления в Совет Белоруссия должна внести 1 млрд долларов, подчеркнув, что никаких финансовых требований на начальном этапе нет.

    Он пояснил, что первые три года членства в «Совете мира» статус учредителя не требует денежных вложений. Если после этого периода государство захочет продолжить работу без выборов или назначения, потребуется заплатить 1 млрд долларов, однако существуют альтернативные условия.

    Лукашенко отметил, что при активном участии в деятельности «Совета мира» продолжить работу в организации можно и без уплаты этой суммы, если страна проявит себя достойно.

    «Я смотрю в будущее. Может, не я, а кто-то будет другой. Может, спасибо скажет. Поэтому не переживайте», – резюмировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» в Газе. Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в «Совет мира». Американские официальные лица выдвинули идею расширить «Совет мира» и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Александр Лукашенко ранее заявлял, что для вступления в «Совет мира» не нужен миллиард долларов.

    20 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Лавров: Слова Писториуса о «неизбежной» войне России и НАТО остаются на его совести
    Лавров: Слова Писториуса о «неизбежной» войне России и НАТО остаются на его совести
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления главы минобороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на его совести, заявил глава МИД России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции, посвященной деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Оставляю на совести (президента Франции Эммануэля) Макрона эти заявления так же, как и заявление о том, что война между НАТО и Россией начнется до 2029 года. Последний раз это сказал Писториус, министр обороны Германии», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Писториуса о возможном начале войны НАТО и России до конца 2029 года.

    В декабре Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

