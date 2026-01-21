Politico: Германия пригрозила применить торговую базуку против США

Tекст: Вера Басилая

По данным Politico, Германия потребовала от Еврокомиссии применить так называемый инструмент против принуждения (anti-coercion instrument, ACI) против США в случае, если президент Дональд Трамп не откажется от угроз в отношении Гренландии, пишет «Коммерсантъ».

Об этом заявил представитель ФРГ на экстренном саммите лидеров ЕС, который прошел в Брюсселе накануне вечером. По данным издания, на встрече обсуждалась возможность введения ответных пошлин на американский экспорт на сумму 93 млрд евро, в рамках ранее подготовленного пакета ответных мер.

К инициативе Германии уже присоединилась Франция, призвав использовать жесткие экономические инструменты. Однако большинство стран ЕС проявляют осторожность, опасаясь возможных ответных шагов со стороны США и негативного влияния на свои экономики, отмечает Politico.

«Инструмент против принуждения», также известный среди европейских чиновников как «торговая базука», дает возможность вводить тарифы, ограничивать экспорт стратегических товаров и запрещать американским компаниям участвовать в европейских тендерах. Ранее этот механизм не применялся.

На ваш взгляд За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию? За Трампом

За Европой

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Президент США Дональд Трамп предупредил, что «торговая базука» Евросоюза срикошетит обратно по Европе.

Глава Белого дома объявил о введении в феврале пошлин в 10% против ряда европейских стран, которые в июне увеличатся до 25% и будут действовать до заключения сделки по покупке Гренландии.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз обладает «очень мощными» торговыми инструментами для ответа на новые пошлины США, включая так называемую торговую базуку.