Причиной пожара на Кубани, в котором погибли женщина и трое детей, стал обогреватель

Tекст: Алексей Дегтярёв

Предварительной причиной пожара в частном доме в станице Холмской стало короткое замыкание работающего обогревателя, сказал собеседник ТАСС.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, погибли 45-летняя хозяйка дома, двое ее детей шести и девяти лет, а также новорожденный внук.

Пожар произошел в ночь на вторник. Две дочери хозяйки, 13 и 15 лет, смогли вовремя покинуть дом и сейчас находятся у совершеннолетней сестры.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту случившегося. Семья не состояла на учете в органах профилактики, была неполной. Следственный отдел по Абинскому району возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее сообщалось, что в городе Балаково в Саратовской области в ходе пожара погибли мужчина и женщина.