Назван регион России с наибольшим числом незаконных криптоферм

В Иркутской области обнаружили больше всего незаконных криптоферм

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, наибольшее количество незаконных криптоферм в 2025 году было обнаружено в Иркутской области, передает РИА «Новости».

«По открытым данным, в 2025 году наибольшее количество незаконных майнинговых ферм обнаружено в Иркутской области, даже несмотря на введенный там запрет. И это действительно так», – заявил Шульгинов.

Депутат подчеркнул, что члены комитета в конце прошлого года посетили регион с рабочей поездкой и лично ознакомились с ситуацией на местах. По его словам, так называемые «энергополя» маскируются под строительные объекты, на самом деле в них расположены майнинговые установки.

Кроме того, в Иркутской области выявлены склады, где хранятся тысячи единиц конфискованного оборудования для майнинга. Также в регионе построены специальные подстанции, предназначенные для размещения изъятой техники.

По мнению экспертов, высокий уровень незаконного майнинга в Иркутской области связан с низкой стоимостью электроэнергии, что делает регион привлекательным для нелегальных операций с криптовалютой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Дагестана поддержало предложение запретить майнинг в регионе.

Россия становится одним из крупнейших источников майнинга криптовалют в мире.

В Госдуме предложили ввести штрафы за нарушение законодательства о майнинге.