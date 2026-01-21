Маск призвал отказаться от ChatGPT после сообщений о смертях пользователей

Маск высказал обеспокоенность гибелью пользователей после общения с ChatGPT

Tекст: Мария Иванова

Илон Маск призвал отказаться от использования чат-бота ChatGPT после сообщений о случаях самоубийств среди пользователей, передает ТАСС.

«Не позволяйте своим близким пользоваться ChatGPT», – написал Маск в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), комментируя публикацию о гибели девяти пользователей, в том числе подростков. В пяти из этих случаев утверждается, что причиной трагедии стало общение с чат-ботом.

Сервис ChatGPT был представлен компанией OpenAI в 2022 году и предназначен для диалогового взаимодействия с пользователями. Чат-бот умеет отвечать на уточняющие вопросы, признавать ошибки и отклонять неуместные запросы.

Ранее Маск критиковал Apple за продвижение сервисов OpenAI и подал в суд на корпорации OpenAI и Microsoft, требуя возмещения ущерба в размере от 79 до 134 млрд долларов. Он также обвинял Apple в нарушении антимонопольного законодательства из-за приоритетного размещения сервисов OpenAI в AppStore. OpenAI и Microsoft опровергли эти обвинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на компанию OpenAI подали иск после убийства, связанного с использованием ChatGPT

OpenAI запретила ChatGPT давать юридические и медицинские советы.

Ранее семьи из США и Канады обвинили OpenAI в подстрекательстве к суициду.