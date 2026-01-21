Володин заявил о планах самозапрета на платежи в компьютерных играх

Володин: Госдума рассмотрит механизм самозапрета платежей в онлайн-играх

Tекст: Вера Басилая

Вопрос введения добровольного самозапрета на платежи в компьютерных играх активно обсуждается в Госдуме, сообщил в Max Володин.

По его словам, МВД зафиксировало около 1 тыс. преступлений против собственности, совершенных в онлайн-игровых сообществах за 10 месяцев 2025 года. Большинство таких правонарушений связано с мошенничеством и кражей виртуального имущества.

Володин отметил, что особенно уязвимыми оказываются несовершеннолетние пользователи. По оценкам экспертов, общий ущерб от киберпреступлений против детей превысил 850 млн рублей, причем более половины краж происходят через игровые платформы.

«Введение добровольного самозапрета на платежи в компьютерных играх позволит защитить людей от противоправных действий. В первую очередь – уберечь подростков от излишних трат в онлайн-играх, которые могут быть совершены под воздействием мошенников», – заявил Володин.

Он также сообщил о запуске опроса среди подписчиков о поддержке введения подобной меры. Среди вариантов ответа – поддержка, отказ и нейтральная позиция.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам самостоятельно запретить себе участие в азартных играх минимум на двенадцать месяцев через «Госуслуги».

Госдума ранее приняла закон о введении механизма добровольного запрета на азартные игры для граждан.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что 17 млн человек уже самостоятельно запретили оформление кредитов, а второй пакет мер для защиты от мошенников скоро рассмотрят в Госдуме.