Новый опасный штамм оспы обезьян выявили в Индии

Navbharat Times сообщил о появилении опасного штамма оспы обезьян Clade Ib

Tекст: Мария Иванова

В индийском штате Керала выявлен новый опасный штамм оспы обезьян, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Navbharat Times.

В статье говорится: «В штате Керала обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян. Проведённое генетическое исследование показало, что его распространение связано с поездками за рубеж и передаётся от человека к человеку».

Специалисты Индийского совета медицинских исследований, института вирусологии и диагностических лабораторий установили, что речь идет о ранее обнаруженном в Африке штамме Clade Ib. Этот вариант вируса отличается высокой вирулентностью и способностью легко передаваться между людьми. Из 10 пациентов с подтвержденным диагнозом, девять ранее совершали зарубежные поездки.

По информации Всемирной организации здравоохранения, с января по июнь 2025 года по всему миру зафиксировано 30 022 случая заболевания оспой обезьян и 119 смертей в 79 странах, большая часть – в Африке. Наиболее пострадавшими странами стали Демократическая Республика Конго, где выявлено 13 927 случаев и 42 летальных исхода, Уганда – 6 230 заболевших и 35 смертей, и Сьерра-Леоне – 4 876 заболевших и 42 летальных исхода.

Оспа обезьян – редкое, но потенциально опасное вирусное заболевание, особенно для людей с ослабленным иммунитетом. Болезнь сопровождается лихорадкой, увеличением лимфоузлов, а затем сыпью, превращающейся в пузырьки и язвы. В легкой форме болезнь обычно проходит самостоятельно в течение двух-трех недель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова прошлым летом заявила о выявлении единичных завозных случаев оспы обезьян в России.

Специалисты центра вирусологии «Вектор» в рамках проекта «Виром России» в прошлом году обнаружили более 60 ранее неизвестных вирусов, исследовав образцы из 50 российских регионов.

В России синтезировали новый класс молекул с высокой противовирусной активностью против оспы.