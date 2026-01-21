ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе

Tекст: Алексей Дегтярёв

Группа из двух граждан одной из стран Центральной Азии, состоявших в запрещенной в России международной террористической организации, намеревалась совершить атаку на уфимский отдел полиции, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Боевики провели разведку территории, приобрели автоматическое оружие и компоненты для самодельного взрывного устройства.

При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. В результате боестолкновения никто из сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан не пострадал.

Второй участник группы задержан, с ним сейчас работают следователи.

Ранее сотрудники Управления ФСБ по Татарстану задержали 45-летнего мужчину, который готовил покушение на сотрудника ведомства.

До этого ФСБ предотвратила теракт против сотрудника оборонно-промышленного комплекса в Петербурге.