Перенесенный пуск «Протона-М» запланировали на февраль

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пуск ракеты-носителя «Протон-М», который был перенесен в декабре 2025 года, запланирован на первую половину февраля, передает ТАСС.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт станет первым за почти три года, так как предыдущий запуск «Протона» состоялся в 2023 году. Также этот запуск будет последним для разгонного блока типа ДМ.

Изначально запуск «Протона-М» со спутником «Электро-Л» № 5 был назначен на 15 декабря 2025 года, но его перенесли для устранения выявленных недочетов. В Роскосмосе подчеркивали, что перенос не повлияет на выполнение научной программы. Во время предстартовых проверок в разгонном блоке ракеты обнаружили локальное несоответствие.

Гидрометеорологические спутники «Электро-Л» на геостационарной орбите обеспечивают получение многоспектральных снимков облачности и земной поверхности, а также ретрансляцию данных аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ. Первый аппарат этой серии был выведен на орбиту в 2011 году, а спутники № 2 и № 3 стартовали в 2015 и 2019 годах соответственно.

Ракета «Протон-М» относится к одноразовым российским носителям семейства «Протон», которые используются для вывода на орбиту навигационных, военных и коммерческих спутников, а также межпланетных станций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос перенес запуск ракеты-носителя «Протон-М».

Ранее сообщалось, что запуск ракеты «Протон-М» с метеоспутником запланировали на конец 2025 года.

Производство ракет «Протон-М» решили завершить в 2025 году.