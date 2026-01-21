Врачи cкорой помощи призвали москвичей не выходить из дома в морозы

Медики скорой призвали москвичей не выходить на мороз в 30 градусов

Tекст: Мария Иванова

Россиянам не рекомендуется выходить на улицу без крайней необходимости при сильных морозах, передает ТАСС.

Старший врач оперативного отдела Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Андрей Ольшевский отметил, что при температурах ниже минус 25 – минус 30 градусов риск переохлаждения и обморожения резко возрастает даже для здоровых людей, а при сильном ветре ощущаемая температура становится еще ниже.

Если выхода из дома избежать невозможно, находиться на морозе стоит не более 10-15 минут. Дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями должны по возможности полностью отказаться от прогулок в такие дни. Важно помнить, что переохлаждение может возникнуть и при незначительном минусе, поэтому одежду необходимо подбирать многослойную, оставляя между слоями прослойки воздуха, а обувь должна быть просторной.

Ольшевский подчеркнул: «Главная опасность переохлаждения в том, что его симптомы могут нарастать незаметно. Сначала появляется озноб и онемение конечностей, затем вялость и сонливость. Особо тревожным признаком является прекращение озноба на фоне холода – это может свидетельствовать о выраженном переохлаждении и истощении защитных механизмов организма».

Первые признаки обморожения появляются уже через несколько минут воздействия экстремального холода, когда температура кожи падает ниже нуля и нарушается кровоснабжение. В первую очередь страдают открытые участки тела – пальцы, нос, уши и щеки. Обморожение может быть не сразу заметно самому человеку.

Среди важных профилактических мер врач советует не употреблять алкоголь перед выходом на улицу, так как это только увеличивает потерю тепла, а также воздержаться от курения, ведь оно снижает кровоснабжение конечностей. На морозе стоит избегать ветра, не мочить кожу, брать с собой сменные носки и варежки, а при подозрении на обморожение не растирать кожу снегом и не согревать ее горячей водой, чтобы не усугубить повреждение тканей.

Популярные методы защиты на холоде – чай и интенсивные движения – помогают лишь на короткое время и могут даже навредить, так как мокрая кожа быстрее остывает, а согревающая одежда с подогревом не заменит полноценной теплоизоляции. Врач настоятельно рекомендует при первых признаках переохлаждения или обморожения не заниматься самолечением, а немедленно обращаться за медицинской помощью.

Синоптики прогнозируют, что на неделе в Московском регионе ожидается резкое похолодание, а к концу недели среднесуточная температура опустится ниже минус 20 градусов, что на 10-12 градусов ниже климатической нормы. Самыми холодными сутками зимы станет 25 января.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жителей Московского региона предупредили о резком похолодании.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что высотные здания в центре Москвы влияют на морозы.

Автоэксперт Валерий Солдунов рассказал об опасности снежных сугробов для автоматических коробок передач.