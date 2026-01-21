Алиев предсказал новый нефтяной бум в Азербайджане

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы увеличиваем добычу газа, сокращаем добычу нефти. Но у нас есть планы по стабилизации добычи нефти и даже по ее увеличению… Возможно, сейчас еще рано об этом говорить, но у нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане», – отметил Алиев, на мероприятии под названием «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС со ссылкой на государственное информагентство АзерТАдж.

Он также подчеркнул, что для страны главным приоритетом становится диверсификация экономики. По словам Алиева, энергетический сектор долгие годы оставался ключевым для Азербайджана, позволив заметно повысить экономические показатели и качество жизни. Сейчас основная часть энергетических проектов уже завершена, и хотя страна продолжает их развивать, приоритет постепенно смещается в другие сферы.

Особое внимание власти Азербайджана уделяют развитию возобновляемых источников энергии. Алиев сообщил, что к 2032 году в Азербайджане планируется вырабатывать 8 гигаватт солнечной и ветряной энергии, что свидетельствует о значительных планах по переходу к зеленой энергетике.

При этом, по данным Госкомстата Азербайджана, в 2025 году объем добычи нефти в стране составил 27,6 млн тонн, что на 4,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Эти показатели подчеркивают, что Азербайджан сталкивается с необходимостью искать баланс между традиционной нефтегазовой отраслью и новыми направлениями развития экономики.

Ранее СМИ Азербайджана сообщили, что за транзит нефти из Азербайджана в Армению по железной дороге Грузия запросила большие тарифы, и это якобы вносит расхождения в позиции Тбилиси и Баку в контексте реализации «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» – Зангезурского коридора.

В декабре грузинская железная дорога в разовом порядке бесплатно перевезла азербайджанскую нефть в Армению, сообщило грузинское правительство.