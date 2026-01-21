День инженерных войск России и День объятий отмечается 21 января

Tекст: Катерина Туманова

День инженерных войск России отмечается 21 января в память о том, как в этот день в 1701 года Петр I распорядился создать в Москве Школу пушкарского приказа. Это учебное заведение стало первым, где готовили инженерных офицеров и офицеров артиллерии. В современности праздник учрежден в 1996 году указом президента Бориса Ельцина от 18 сентября. Первое торжество в честь праздника состоялось 21 января 1997 года.

День объятий 21 января носит неофициальный статус, но как другие торжества в честь обнимашек напоминает об идее американских студентов в 1986 году устроить «Национальный день объятий», который со временем станет международным. Его цель – хотя бы раз в год напомнить людям о пользе объятий, которые, как говорят психологи, повышают настроение, самооценку и иммунитет.

Профессиональный праздник молодых учёных и аспирантов – День аспиранта отмечается 21 января. Его появление связано с документами, которые регламентировали систему подготовки научных работников. «Положения о научных работниках вузов» и «Инструкции о порядке подготовки научных работников при НИИ и ВУЗах по прикладным, точным и естественным наукам», которые появились в 1925 году 21 января.

При этом в Польше в эту среду отмечают День бабушки, в Мексике – День мексиканской народной музыки «Мариачи», в США – День гиалуроновой кислоты.

Именинники сегодня Георгий, Иван, Василий, Емилианй, Григорий, Евгений, Виктор, Иулиан, Антоний, Василиса Илия, Владимир, Дмитрий и Михаил.