Анонсированы новые правила получения микрозаймов с марта

Tекст: Катерина Туманова

«С 1 марта для получения микрозайма в онлайне нужно будет подтвердить личность по биометрии. Это предусмотрено комплексом мер по борьбе с кибермошенничеством, разработанным правительством. Цель нововведения – сделать невозможным оформление микрозайма без ведома человека», – сказал он РИА «Новости».

По информации Центробанка, за первые девять месяцев 2025 года число жалоб на микрофинансовые организации увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, отметил Святик.

Зарегистрировать биометрию для оформления микрозайма можно заранее в отделении уполномоченного банка или с помощью бесплатной выездной регистрации, где специалисты запишут голос и сделают фотографию. Эти данные сразу поступают в государственную биометрическую систему.

Регистрацию биометрии можно пройти и через приложение «Госуслуги Биометрия». Тогда потребуется отсканировать биометрический заграничный паспорт, сделать селфи и записать голос. При оформлении микрозайма онлайн потребуется посмотреть в камеру и назвать последовательность цифр, которые появятся на экране.

Для оформления микрозаймов офлайн биометрия не потребуется. Для малых микрофинансовых организаций введение биометрической идентификации перенесено на 1 марта 2027 года.

