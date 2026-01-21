  • Новость часаВ Запорожской области уничтожены две группы диверсантов ВСУ в российской форме
    21 января 2026, 07:22 • Новости дня

    Ассистентский хет-трик Кучерова принес победу «Тампе» над «Сан-Хосе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

    «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала уверенную победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает РИА «Новости». Встреча в Тампе завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда, а ключевую роль в успехе команды сыграл российский нападающий Никита Кучеров, оформивший ассистентский хет-трик.

    Благодаря этому результату 32-летний форвард укрепил статус лучшего бомбардира клуба в сезоне: на его счету 73 очка (24 шайбы и 49 результативных передач) в 44 встречах.

    В составе победителей дважды отличился Брэндон Хэйгел (на 16-й и 58-й минутах), а также заброшенные шайбы на счету Энтони Сирелли (22 минута) и Джейка Генцела (24). У гостей единственный гол записал на свой счет Тайлер Тоффоли на 15-й минуте.

    В воротах «Тампы» надежно сыграл Андрей Василевский, отразивший 22 броска, а у «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров справился с 16 атаками соперника. После этой победы «Тампа» с 66 очками занимает первое место в Атлантическом дивизионе, «Сан-Хосе» – третья в Тихоокеанском с 53 баллами.

    Следующие игры обе команды проведут ночью 24 января по московскому времени: «Тампа» отправится к «Чикаго Блэкхокс», а «Сан-Хосе» примет на своем льду «Нью-Йорк Рейнджерс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ.

    Кучеров и Василевский принесли победу команде «Тампа» в матче с «Филадельфией».

    Кучеров помог «Тампе» разгромить «Коламбус» в матче Национальной хоккейной лиги.

    20 января 2026, 13:14 • Новости дня
    Слуцкий предложил ввести соцмаршруты общественного транспорта по всей России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о намерении разработать законопроект о запуске социальных маршрутов общественного транспорта по всей России для связи населенных пунктов с ключевыми учреждениями.

    Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой создать по всей России специальные социальные маршруты общественного транспорта, сообщает ТАСС.

    По его словам, такие маршруты должны соединять населенные пункты с больницами, школами, многофункциональными центрами и другими важными социальными объектами.

    «ЛДПР предлагает ввести социально значимые маршруты общественного транспорта, которые будут связывать несколько муниципалитетов между собой и отвозить людей к больницам, МФЦ, школам и другим жизненно важным объектам. Такие маршруты должны ходить регулярно, минимум четыре раза в день, с раннего утра, с шести часов и до позднего вечера, минимум до 23.00, по понятному расписанию и по доступной цене», – заявил Слуцкий.

    Он подчеркнул, что жители малых городов и сел часто испытывают проблемы с доступом к медицинской помощи и получением документов из-за отсутствия регулярного транспорта.

    По данным мониторинга ЛДПР, 64% жителей сельских территорий оценивают работу транспорта как неудовлетворительную, а в каждом четвертом населенном пункте его нет совсем. Кроме того, стоимость проезда в таких территориях почти в два раза выше, чем в крупных городах.

    Слуцкий уверен, что реализация инициативы поможет гражданам легче добираться до необходимых объектов и будет способствовать развитию малых населенных пунктов.

    Он подчеркнул, что Россия – это не только Москва, и этот факт должен подтверждаться реальными действиями, а не только словами.

    20 января 2026, 19:20 • Новости дня
    Ракеты «Циркон» поразили укрепленный бункер под Винницей
    Ракеты «Циркон» поразили укрепленный бункер под Винницей
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Гиперзвуковые ракеты «Циркон» были использованы для удара по подземному бункеру юго-восточнее Винницы, который считался объектом высокой ценности, сообщил военный обозреватель Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

    Две гиперзвуковые ракеты «Циркон» нанесли удар по укрепленному подземному бункеру, расположенному юго-восточнее Винницы, передает Lenta.ru.

    «Применение «Цирконов» указывает на цель высокой ценности: заглубленный объект, вероятно – пункт управления, резервный штаб, центр связи или объект, связанный с иностранным присутствием», – отметил Лебедев. По его словам, гиперзвуковые ракеты такого класса не используют для поражения малозначимых или пустых целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 10:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «великой глупости» Британии

    Трамп назвал решение властей Британии по островам Чагос «великой глупостью»

    Трамп заявил о «великой глупости» Британии
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию, отметив угрозу для военной базы США на Диего-Гарсия, сообщает The Guardian.

    Трамп назвал решение Великобритании передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости», пишет The Guardian.

    В своем посте на Truth Social Трамп заявил: «Шокирует, что наш «гениальный» союзник по НАТО, Великобритания, собирается отдать остров Диего-Гарсия, где находится важная военная база США, Маврикию – и делает это без всякой причины».

    Трамп подчеркнул, что этот шаг демонстрирует слабость Британии, которую, по его мнению, заметили Китай и Россия. Он добавил, что такие действия – причина, по которой Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию, чтобы обеспечить свою безопасность.

    Сделка между Британией и Маврикием была подписана в мае 2025 года и предусматривает передачу суверенитета над Чагосскими островами с арендой Диего-Гарсия на 99 лет для совместной эксплуатации военной базы США и Британии. Также Великобритания обязалась создать фонд для чагосцев на 40 млн фунтов и ежегодно выплачивать Маврикию не менее 120 млн фунтов, что за 99 лет составит не менее 13 млрд фунтов. Соглашение вызвало критику со стороны консерваторов, которые назвали его «национальным самоподрывом» из-за угрозы со стороны Китая, а премьер-министр Кир Стармер заявил, что у Британии «не было альтернатив».

    В 1968 году Британия приобрела Чагосские острова за 3 млн фунтов и депортировала до 2 тыс. жителей ради создания военной базы, что признается преступлением против человечности и примером колониальной политики.

    Высокий суд Англии и Уэльса в мае прошлого года запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Чагос Маврикию. Суд сослался на необходимость учесть права коренных жителей архипелага.

    Британия и Маврикий подготовили проект соглашения о передаче архипелага под суверенитет Маврикия с сохранением контроля Лондона над базой Диего-Гарсия.

    20 января 2026, 19:36 • Новости дня
    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву

    Мать Заворотнюк поблагодарила вдовца актрисы после шоу «Щелкунчик»

    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать Анастасии Заворотнюк публично обратилась к вдовцу артистки и фигуристу Петру Чернышеву после ледового шоу «Щелкунчик».

    Соответствующее видеообращение было опубликовано дочерью Заворотнюк Анной в социальных сетях, передает «Комсомольская правда».

    «Петенька, спасибо, дорогой. Я хочу сказать вам большое спасибо. Вы можете дарить настоящее счастье, и это великая радость! Уверена, что сегодня мы уйдем с таким радостным чувством», – сказала Валентина Заворотнюк.

    Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк умерла в мае 2024 года.

    20 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение властей Копенгагена изъять участок земли у российского посольства, связав это с нехваткой территории из-за Гренландии.

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году прокомментировал решение муниципалитета Копенгагена об изъятии земли, на которой располагается российское посольство. По его словам, он иронично предположил, что действия датских властей могут быть связаны с ситуацией вокруг Гренландии. «Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Но то, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает, – заметил Лавров. – И, безусловно, мы достойно на это ответим».

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    20 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона

    Политолог Ткаченко: Трамп видит бессилие Макрона

    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    @ SARAH MEYSSONNIER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп пренебрежительно говорит о президенте Франции Эммануэле Макроне, поскольку видит его бессилие как на внутреннем, так и во внешнеполитическом треках. Даже в вопросе Гренландии французский лидер предпочел спрятаться за спиной главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен».

    «Глава Белого дома Дональд Трамп прав: Эммануэль Макрон – «хромая утка» в политике. Французские законы запрещают ему в третий раз переизбраться на пост президента Франции. Также он явно проигрывает канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу в конкуренции за влияние в Евросоюзе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Немецкая экономика оживает, а французская – обложена долгами и дефицитом. Такие итоги работы Макрона и его крайне низкая популярность среди электората ставят под угрозу перспективы продолжения его политической карьеры на хорошей должности в Европарламенте. В Еврокомиссию же его и так бы не взяли, поскольку это более функциональный орган, где надо работать по-настоящему», – указал он.

    «Среди причин пренебрежения Трампа в отношении Макрона и ссора с Европой из-за Гренландии и украинского кризиса. Сам французский лидер себя показал в этой ситуации не с лучшей стороны, прячась за спинами Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Неспособность президента Франции занять четкую позицию по важным для Европы вопросам не вызывает уважение ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне», – заметил эксперт.

    Впрочем, и у самого Макрона есть причины не вступать в «Совет мира». «Вполне допускаю, что он метит на какой-то пост в ООН. Ряд лидеров других стран, например, Польши, тоже не в восторге от инициативы Трампа. Они не желают быть на вторых ролях в органе, где президент США будет ведущим руководителем», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французские вина и шампанское после того, как Эммануэль Макрон отказался присоединиться к «Совету мира» по Газе, сообщает CNBC. «Он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост», – прокомментировал глава Белого дома ситуацию для французского лидера.

    Заявление было сделано после того, как Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, что Макрон не планирует принимать предложение о вступлении в «Совет мира». Политик считает, что инициатива выходит за рамки Газы. Париж беспокоит возможность того, что новая структура может подорвать авторитет ООН.

    Кроме того, по словам источника, Макрон считает неприемлемым, чтобы Трамп пытался повлиять на внешнюю политику Франции с помощью угроз. Потому французский лидер полон решимости не отступать в этом разгорающимся споре.

    При этом, на деле Макрон отправил примирительное сообщение Трампу, которое обнародовал в соцсети Truth Social сам глава Белого дома. В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Пятилетнее президентство Макрона истекает в мае 2027 года. Согласно французскому законодательству? он не может баллотироваться на третий срок. Согласно январского опроса компании Ipsos BVA и высшей инженерной школы CESI, рейтинг одобрения президента Франции упал до 18%.

    «Совет мира» – это глобальный орган, одобренный Советом безопасности ООН в ноябре прошлого года и созданный для контроля за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Приглашения войти в него были разосланы различным мировым лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину, премьерам Великобритании Киру Стармеру и Индии Нарендре Моди.

    Ухудшению отношений Брюсселя и Вашингтона способствует также разная позиция по украинскому кризису. Дипломат Константин Долгов прогнозировал, что Трамп в ближайшее время может признать барьером к урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    20 января 2026, 12:27 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на вторник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов и цехам производства БПЛА дальнего действия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение командным пунктам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 254 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 110 154 беспилотника, 646 ЗРК, 27 224 танка и другие бронемашины, 1 644 боевые машины РСЗО, 32 701 орудие полевой артиллерии и миномет, 52 351 единица спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики. До этого ВС России нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины.

    ВС России за прошлую неделю нанесли семь ударов возмездия по заводам ВПК Украины.

    20 января 2026, 10:30 • Новости дня
    Долиной предсказали траты в 160 млн рублей на ликвидацию пруда
    Долиной предсказали траты в 160 млн рублей на ликвидацию пруда
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Певице Ларисе Долиной придется потратить много денег из-за необходимости устранения искусственного пруда на ее участке, работы займут два месяца.

    Долиной предстоит устранить искусственный водоем на своем участке, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-каналы.

    Общие убытки знаменитости по данной ситуации оцениваются свыше 160 млн рублей. Работы займут около двух месяцев и будут включать комплекс мероприятий, согласованных с профильными органами и проведенными экспертизами.

    На участке потребуется полная рекультивация, включающая отлов и переселение водных обитателей, откачку и утилизацию воды, а также удаление донных накоплений и гидроизоляционного слоя.

    После этого котлован засыплют многослойной «подушкой» из щебня, глины и плодородной почвы, а финальным этапом станет высадка растений.

    Ранее сообщалось, что певица и ее несовершеннолетняя внучка снялись с регистрационного учета в спорной квартире, расположенной в районе Хамовники в Москве.

    20 января 2026, 13:51 • Новости дня
    Галкин предстал в новом образе
    Галкин предстал в новом образе
    @ @maxgalkinru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Юморист Максим Галкин (признан иностранным агентом) опубликовал в соцсетях видеозапись, на которой появился в кожаном пальто, коричневой шапке и с бородой.

    Видео с новым образом Галкина появилось на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России), передает «Лента.ру».

    На записи 49-летний артист позировал на заснеженной улице в кожаном пальто с меховым воротом, брюках и коричневой вязаной шапке. Галкин продемонстрировал бороду и усы, что стало заметным изменением его внешности.

    Пост собрал более 2 тыс. комментариев от поклонников, многие из которых выразили восхищение новым стилем артиста.

    В частности, один из подписчиков написал: «Максим, какой у вас крутой образ. У вас новые стилисты или вы сами подбирали?» Другие отметили, что борода ему очень идет и он смотрится солидно.

    Напомним, певица Алла Пугачева и ее муж Галкин переехали на Кипр, оставив Израиль. Семейная пара решила покинуть Израиль в октябре.

    20 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Глава МВФ призвала украинцев рычать по утрам
    Глава МВФ призвала украинцев рычать по утрам
    @ Ng Han Guan/AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МВФ Кристалина Георгиева дала совет украинцам для обретения уверенности, призвав их каждый день по утрам издавать рык, словно львы.

    Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева выступила с необычным советом для граждан Украины, передает «Радио Sputnik» в Telegram-канале.

    Обращаясь к украинцам, Георгиева заявила: «Вы должны верить в себя, как лев. Поэтому вставайте по утрам и рычите – р-р-р! Уверенность имеет значение».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кристалина Георгиева 15 января прибыла в Киев для встречи с Владимиром Зеленским.

    20 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Axios: Подписание плана восстановления Украины между Трампом и Зеленским отменено

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ожидавшееся подписание плана процветания между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменено, сообщил украинский источник.

    Неназванный украинский чиновник заявил Axios, что подписание плана между Трампом и Зеленским отменено, передает ТАСС.

    Уточняется, что стороны должны были договориться о сделке по послевоенному восстановлению Украины.

    Американский чиновник, комментируя ситуацию изданию, отметил, что конкретная дата подписания документа не была назначена. По его словам, план еще требует доработки и согласования ряда деталей.

    Ранее британская пресса писала, что власти США и Украины обсуждают возможность подписания соглашения на сумму 800 млрд долларов, предусматривающего гарантии безопасности для Киева.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп не планирует встречаться в Давосе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    20 января 2026, 11:41 • Новости дня
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Датские военно-воздушные силы Дании провели официальную церемонию прощания с последними F-16, передав часть самолетов Украине и Аргентине.

    Дания официально вывела из эксплуатации свои истребители F-16, передает The War Zone.

    Финальный полет прошел на авиабазе Скридструп в Южной Ютландии, где последняя машина приземлилась около 14.00 по местному времени. За два часа до этого три F-16 совершили последний совместный вылет, а затем покинули базу на форсаже.

    Церемония проводилась после более чем сорокалетней службы F-16 в составе ВВС Дании. Бывший начальник штаба ВВС Дании Кристиан Хвидт отметил, что F-16 всегда поддерживались «лучшими техниками и пилотами мира». Он напомнил, что именно он первым посадил F-16 на Скридструп в январе 1980 года.

    Дания приобрела 77 F-16A/B в конце 1970-х годов по совместной программе с Бельгией, Нидерландами и Норвегией. За годы службы истребители участвовали в операциях над Югославией, Афганистаном, Ливией, а также в миссиях по патрулированию воздушного пространства Балтии и Исландии.

    В 2023 году Дания получила первый F-35A, и к 2025 году все 43 заказанных F-35 будут введены в строй. Старшие советники ВВС объяснили, что переход связан с необходимостью реагировать на современные угрозы, где ключевую роль играют цифровые и многоуровневые боевые действия.

    Часть бывших датских F-16 уже передана Украине и Аргентине. Украина получила 19 самолетов из Дании в рамках общей поставки 87 F-16 от четырех стран, а Аргентина приобрела 24 истребителя, первые шесть из них доставили в декабре 2025 года.

    Ранее глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет». Он пригрозил принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии.

    20 января 2026, 22:25 • Новости дня
    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе

    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» после слов Стубба

    Tекст: Катерина Туманова

    Давос, где проходит Всемирный экономический форум, похож на «международный театральный фестиваль абсурдистики» в свете предложения президента Финляндии сходить в сауну с американским коллегой для решения вопроса Гренландии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны). Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Так Захарова прокомментировала реплику президента Финляндии Александра Стубба в интервью Washington Post о том, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации с Гренландией.

    Напомним, Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии. Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство ЕС подчеркнуло, что не намерено вступать в противостояние с США из-за Гренландии, однако готово защищать свои интересы.

    Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за ситуации вокруг Гренландии. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям в Европарламенте в Страсбурге, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула: «ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов». Она также выразила мнение, что прямое давление не приведет к изменению статуса Гренландии, а лишь негативно скажется на экономическом положении как США, так и Европы.

    Каллас добавила, что ситуация вокруг Гренландии стала для ЕС новым кризисом, с которым ранее союз не сталкивался. Она считает, что вопросы безопасности региона можно решать через структуру НАТО.РИА «Новости». 

    Также Каллас в ходе выступления упомянула, что с таянием арктических льдов существует риск усиления присутствия России и Китая в регионе. Она напомнила, что Россия уже долгие годы вкладывает средства в военную инфраструктуру на Крайнем Севере, но не привела подробной связи этих действий с нынешним кризисом в Арктике.

    В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы способствовать урегулированию ситуации вокруг Гренландии.

    Ранее Трамп сообщил о введении тарифов на товары европейских стран, если не получится договориться о покупке Гренландии.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Автоэксперт рассказал об опасности снежных сугробов для автоматических коробок передач

    Автоэксперт Солдунов: Долгая пробуксовка в сугробе ведет к перегреву АКПП

    Автоэксперт рассказал об опасности снежных сугробов для автоматических коробок передач
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Пробуксовка в сугробе может быть губительна для АКПП и автомобиля в целом, сказал газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. Он также объяснил, как правильно очищать автомобиль от большого количества снега.

    «Для того, чтобы правильно очистить автомобиль от снега, нужно начинать с крыши и стекол. Используйте скребок-щетку с длинной телескопической ручкой. Обязательно очистите всю крышу, капот и багажник. Если этого не сделать, снег с крыши при торможении съедет на лобовое стекло, создав аварийную ситуацию. А лед с крыши может слететь и попасть в вас или едущих сзади», – предупреждает Солдунов.

    Затем, продолжает собеседник, следует расчистить периметр вокруг машины. Обязательно нужно освободить выхлопную трубу от снега. Если этого не сделать, выхлопные газы могут пойти в салон, что опасно отравлением. Также двигатель может работать нестабильно или заглохнуть из-за повышенного противодавления.

    «Ни в коем случае не отогревайте замерзшие стекла и замки горячей водой. Резкий перепад температуры может привести к трещинам. Используйте автомобильный омыватель «незамерзайку» или специальный размораживатель льда. А если дверные уплотнители примерзли, не дергайте – можно порвать резину уплотнителей. Тяните плавно. После следующей мойки не забудьте протереть уплотнители от воды», – советует эксперт.

    Также необходимо очистить фары, габаритные огни, повторители и номера, продолжает специалист. Это важно и для собственной видимости, и для избежания штрафа. В России предусмотрен штраф в размере 500 рублей за нечитаемые номера или грязные фары.

    Как правильно выехать из сугроба на «автомате»

    «Выезжать с парковочного места тоже нужно аккуратно. Дело в том, что пробуксовка в сугробе может быть губительна для автоматической коробки переключения передач (АКПП), поскольку может произойти перегрев масла. Поэтому очищать следует не только свою машину, но и место вокруг нее: перед колесами и сзади на длину минимум 1–1,5 метра», – делится Солдунов.

    Под колеса можно подложить коврики из салона, ветки, щебень или гравий, добавляет собеседник. Кроме того, необходимо убрать снег из-под машины, чтобы транспортное средство не «село» днищем на сугроб.

    «Далее необходимо отключить ESP (систему стабилизации). Она мешает пробуксовке, которая иногда необходима, чтобы выбраться. На этой кнопке обычно изображен автомобиль в заносе, во выключенном состоянии лампочка на панели должна загореться. Плавно нажимайте на газ, пытаясь «найти зацеп». Если колеса начинают буксовать, немедленно сбросьте газ», – рассказывает автоэксперт.

    Он отмечает, что никогда нельзя буксовать на месте долго, так как это верный путь к перегреву АКПП. После 10–15 секунд пробуксовки необходимо остановиться, дать коробке остыть. При необходимости повторять данный цикл до тех пор, пока машина не «выберется» из сугроба.

    Ранее на сайте Гидрометцентра России сообщили, что во вторник жителей столицы ожидает облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до минус четырех градусов.

