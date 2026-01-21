Адвокат иноагента Лазаревой заявил о требовании прокуратуры отменить приговор

Tекст: Катерина Туманова

«Прокуратура просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в мировой суд», – заявил адвокат РИА «Новости».

Адвокат иноагента Татьяны Лазаревой* (иноагент, в списке террористов и экстремистов) Леонид Соловьёв уточнил, что по действующему законодательству районные суды не могут рассматривать дела по статье 330.1 УК РФ, которая касается уклонения от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах.

По его словам, он подал жалобу на приговор и просит отменить приговор, так как статья 330.1 УК РФ не соответствует нормам международного права и конституции.

Обе жалобы – прокурора и адвоката – будут рассмотрены Московским городским судом в феврале.

В декабре 2024 года Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Лазареву* к 6,5 годам колонии по делу об оправдании терроризма и запретил ей на четыре года администрировать интернет-ресурсы.

Во вторник, 20 января, Верховный суд России признал этот приговор законным, несмотря на поданные жалобы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лазарева заявляла, что ее искренне радуют удары дронов по городам России. В декабре 2025 года она решила обжаловать приговор об оправдании терроризма в Верховном суде.