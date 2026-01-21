Власти Украины перестали помогать оставшимся в Херсоне гражданам

Tекст: Катерина Туманова

«В Херсоне продолжают оставаться люди, херсонцы, которые не эвакуировались с нами на левый берег, которые не выехали подальше от Херсона. <...> Сложно оценить по количеству, оккупационные власти этого не делают, хотя они обязаны это делать и оказывать помощь», – сообщил он РИА «Новости».

Сальдо добавил, что поначалу киевские назначенцы какую-то гуманитарную помощь жителям города оказывали, теперь эти потоки всё меньше. Люди, по его словам, выживают как могут.

По данным губернатора Сальдо, в микрорайоне на Карантинном острове, который ранее считался одним из лучших в городе, из 30 тыс. населения осталось около 200 мирных жителей.

«Ну а сам город, конечно же, в очень тяжёлом состоянии», – сказал он.

