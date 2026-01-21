Тахтамукайский район Адыгеи ввёл режим ЧС после атаки БПЛА на жилой дом

Tекст: Катерина Туманова

«Администрация муниципалитета вводит режим ЧС районного уровня. Это поможет эффективнее объединить работу всех служб и ведомств. С утра начнется комплексная работа по оценке ущерба и выработке плана по возвращению к нормальной жизнедеятельности», – сказано в сообщении.

На место происшествия прибыли председатель кабмина РА Анзаур Керашев и глава Тахтамукайского района Аскер Савв.

Пункт временного размещения (ПВР) граждан, эвакуированных с места ЧС в ауле Новая Адыгея, открыт на территории базы отдыха «Шапсуг», жильцы повреждённого дроном дома переселяются в ПВР, там будет организовано питание и другие необходимые услуги. В частности, соцработники, медики, психологи постоянно будут находиться в ПВР.

Жителей дома будут допускать в квартиры после завершения обследования представителями правоохранительных органов на предмет взрывоопасных элементов.

Для обеспечения безопасности и охраны имущества территория оцеплена сотрудниками МВД и Росгвардии.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду глава Адыгеи Кумпилов сообщил о затронувшем многоквартирный дом и парковку при нём пожаре после атаки БПЛА на регион. Он уточнил, что при атаке БПЛА на жилой дом пострадали восемь человек. Позднее стало известно, что пострадавших 11 человек, из них двое детей.