Экономист Балынин рассказал о новых правилах соцдоплаты к пенсии с 2026 года

Tекст: Катерина Туманова

Изменения к федеральному закону о государственной социальной помощи были утверждены в 2025 году и теперь действуют во всех регионах, кроме Москвы и Сахалинской области.

Балынин пояснил RT, что при определении права на доплату учитываются пенсия, срочная пенсионная выплата, дополнительное материальное обеспечение, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных услуг, и другие меры поддержки.

В случае, если величина прожиточного минимума в субъекте Федерации не превышает общероссийское значение, назначается федеральная доплата; если выше – региональная.

Ранее региональную социальную доплату выплачивали органы соцзащиты отдельным платежом, в отличие от федеральной, которую назначал Социальный фонд России.

Теперь вся процедура будет происходить автоматически и без подачи документов.

«Соответственно, никакие документы подавать не нужно, все происходит в автоматическом режиме», – подчеркнул Балынин.

Кроме того, предусмотрена автоматическая корректировка размера доплаты в случае изменения величины прожиточного минимума или других параметров материального обеспечения пенсионеров.

