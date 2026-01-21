Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика вернулись к штатной работе

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорт Геленджик: сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт Геленджик готов к обслуживанию рейсов с 08.30 мск», – написал он.

Росавиация также сняла ограничения с работы краснодарского аэропорта Пашковский. Там отметили, что аэропорт Краснодара готов к обслуживанию рейсов с 09.00 мск, согласно действующему NOTAM.

В аэропорту Сочи тоже возобновлена штатная работа и сняты ограничения полётов.

Напомним, ранее аэропорт Сочи ввёл временные ограничения полётов, как и аэропорт Геленджика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны вечером вторника заявило об уничтожении 60 украинских БПЛА над регионами и Азовским морем.