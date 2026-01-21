Убийцы криптобизнесмена Новака с супругой инсценировали его побег из-за долгов

Убийцы криптобизнесмена Новака с супругой инсценировали его побег

Tекст: Катерина Туманова

«Преступники длительное время планировали совершение данного преступления, и умело манипулировали на чувствах родственников Новаков. Так, исчезновение Новаков было подведено под инсценировку их бегства от кредиторов Романа, ввиду чего родственники не сразу обратились в правоохранительное органы», – сообщил он РИА «Новости».

Черненко рассказал, что отец Анны Новак первым обратился в СК с заявлением об исчезновении дочери и зятя после их поездки на встречу с инвестором 2 октября 2025 года.

В начале ноября было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве по факту исчезновения семейной пары. У Романа Новака и его жены вымогали криптовалюту, после чего их убили и закопали в пустыне.

Следственные действия с участием сотрудников ГСУ СК РФ, уголовного розыска, Росгвардии и полиции ОАЭ прошли на территории Петербурга, Москвы, Краснодарского и Ставропольского края, а также в эмиратах Дубай и Фуджейра.

В результате тела супругов были обнаружены и задержаны подозреваемые.

По словам Черненко, задержанные признали вину и находятся в СИЗО. Расследование продолжается.

Напомним, Романа Новака подозревали в масштабных хищениях – речь шла о более чем 500 млн долларов, привлеченных у инвесторов под видом развития бизнеса. По информации следствия, Новак представлялся членом совета директоров Telegram и «другом Павла Дурова».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МВД назвали причину убийства семьи российского криптотрейдера Новака в ОАЭ. Кроме того, у Новака была обнаружена судимость за мошенничество и миллионные долги.