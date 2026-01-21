Обломки БПЛА привели к возгоранию на территории Афипского НПЗ

«Когда три прибалтийских страны принимали в Евросоюз в 2004 году, по-моему, они абсолютно не соответствовали всем критериям, которые необходимо выполнить. Как, собственно, сейчас пытаются Украину туда втащить, которая не то что не соответствует, она нарушает все критерии», – отметил министр, передает ТАСС.
По словам Лаврова, тогдашние европейские чиновники признавали, что прибалтийские страны еще не доросли до полноправного членства, но их приняли по политическим причинам. Министр отметил, что после вступления в ЕС и НАТО страны Прибалтики начали активно поддерживать русофобию. Он уточнил, что вместо стабилизации прибалтийские государства стали «играть первую скрипку в нагнетании русофобских страстей» в западных институтах.
Лавров обратил внимание на демографические и экономические последствия для этих стран после вступления в Евросоюз. Он указал на отток населения, низкие показатели экономического роста и уровень ВВП на душу населения. По мнению министра, эти данные отражают результаты проводимой прибалтийскими странами политики.
Глава МИД также прокомментировал отношение к русскому языку в странах Прибалтики. Он заявил, что власти этих государств не довели запреты на использование русского языка до уровня, наблюдаемого на Украине. Вместе с тем, по словам Лаврова, ограничения постепенно вводятся в образовании, СМИ и культурной сфере.
Газета ВЗГЛЯД писала, как русофобия разрушает прибалтийскую экономику.
Спикер МИД России Мария Захарова назвала русофобию основным товаром стран Прибалтики.