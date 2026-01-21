Исполнительное производство в отношении Долиной завершено

В воскресенье, 19 января, передача квартиры Долиной в Хамовниках Полине Лурье завершилась. Новая владелица получила ключи.
Ранее стороны не могли согласовать момент передачи квартиры, Полина Лурье отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи, поэтому Главное управление ФССП по Москве сообщало об открытии в отношении Долиной исполнительного производства.
Утром 19 января судебные приставы исполнили решение о выселении певицы Долиной из квартиры в Хамовниках. При этом адвокат певицы заявила, что Долина ранее не получала уведомлений от судебных приставов о дате возможного принудительного выселения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, народная артистка России Лариса Долина рассказала, что хорошо устроилась на новом месте жительства после выселения из квартиры в Хамовниках.