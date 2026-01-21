  • Новость часаВоенные США захватили танкера Sagitta в Карибском море
    21 января 2026, 00:30 • Новости дня

    Военные США захватили танкера Sagitta в Карибском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности задержали танкер Sagitta в Карибском море, заявило Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Сегодня утром вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности без каких-либо инцидентов задержали судно Sagitta», – сообщили американские военные в соцсети Х. Свои действия они объяснили тем, что танкер  работал вопреки установленному США карантину для судов, подпадающих под санкции в Карибском бассейне из-за экспорта венесуэльской нефти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о намерении задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения.

    20 января 2026, 10:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «великой глупости» Британии

    Трамп назвал решение властей Британии по островам Чагос «великой глупостью»

    Трамп заявил о «великой глупости» Британии
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию, отметив угрозу для военной базы США на Диего-Гарсия, сообщает The Guardian.

    Трамп назвал решение Великобритании передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости», пишет The Guardian.

    В своем посте на Truth Social Трамп заявил: «Шокирует, что наш «гениальный» союзник по НАТО, Великобритания, собирается отдать остров Диего-Гарсия, где находится важная военная база США, Маврикию – и делает это без всякой причины».

    Трамп подчеркнул, что этот шаг демонстрирует слабость Британии, которую, по его мнению, заметили Китай и Россия. Он добавил, что такие действия – причина, по которой Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию, чтобы обеспечить свою безопасность.

    Сделка между Британией и Маврикием была подписана в мае 2025 года и предусматривает передачу суверенитета над Чагосскими островами с арендой Диего-Гарсия на 99 лет для совместной эксплуатации военной базы США и Британии. Также Великобритания обязалась создать фонд для чагосцев на 40 млн фунтов и ежегодно выплачивать Маврикию не менее 120 млн фунтов, что за 99 лет составит не менее 13 млрд фунтов. Соглашение вызвало критику со стороны консерваторов, которые назвали его «национальным самоподрывом» из-за угрозы со стороны Китая, а премьер-министр Кир Стармер заявил, что у Британии «не было альтернатив».

    В 1968 году Британия приобрела Чагосские острова за 3 млн фунтов и депортировала до 2 тыс. жителей ради создания военной базы, что признается преступлением против человечности и примером колониальной политики.

    Высокий суд Англии и Уэльса в мае прошлого года запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Чагос Маврикию. Суд сослался на необходимость учесть права коренных жителей архипелага.

    Британия и Маврикий подготовили проект соглашения о передаче архипелага под суверенитет Маврикия с сохранением контроля Лондона над базой Диего-Гарсия.

    20 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона

    Политолог Ткаченко: Трамп видит бессилие Макрона

    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    @ SARAH MEYSSONNIER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп пренебрежительно говорит о президенте Франции Эммануэле Макроне, поскольку видит его бессилие как на внутреннем, так и во внешнеполитическом треках. Даже в вопросе Гренландии французский лидер предпочел спрятаться за спиной главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен».

    «Глава Белого дома Дональд Трамп прав: Эммануэль Макрон – «хромая утка» в политике. Французские законы запрещают ему в третий раз переизбраться на пост президента Франции. Также он явно проигрывает канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу в конкуренции за влияние в Евросоюзе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Немецкая экономика оживает, а французская – обложена долгами и дефицитом. Такие итоги работы Макрона и его крайне низкая популярность среди электората ставят под угрозу перспективы продолжения его политической карьеры на хорошей должности в Европарламенте. В Еврокомиссию же его и так бы не взяли, поскольку это более функциональный орган, где надо работать по-настоящему», – указал он.

    «Среди причин пренебрежения Трампа в отношении Макрона и ссора с Европой из-за Гренландии и украинского кризиса. Сам французский лидер себя показал в этой ситуации не с лучшей стороны, прячась за спинами Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Неспособность президента Франции занять четкую позицию по важным для Европы вопросам не вызывает уважение ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне», – заметил эксперт.

    Впрочем, и у самого Макрона есть причины не вступать в «Совет мира». «Вполне допускаю, что он метит на какой-то пост в ООН. Ряд лидеров других стран, например, Польши, тоже не в восторге от инициативы Трампа. Они не желают быть на вторых ролях в органе, где президент США будет ведущим руководителем», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французские вина и шампанское после того, как Эммануэль Макрон отказался присоединиться к «Совету мира» по Газе, сообщает CNBC. «Он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост», – прокомментировал глава Белого дома ситуацию для французского лидера.

    Заявление было сделано после того, как Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, что Макрон не планирует принимать предложение о вступлении в «Совет мира». Политик считает, что инициатива выходит за рамки Газы. Париж беспокоит возможность того, что новая структура может подорвать авторитет ООН.

    Кроме того, по словам источника, Макрон считает неприемлемым, чтобы Трамп пытался повлиять на внешнюю политику Франции с помощью угроз. Потому французский лидер полон решимости не отступать в этом разгорающимся споре.

    При этом, на деле Макрон отправил примирительное сообщение Трампу, которое обнародовал в соцсети Truth Social сам глава Белого дома. В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Пятилетнее президентство Макрона истекает в мае 2027 года. Согласно французскому законодательству? он не может баллотироваться на третий срок. Согласно январского опроса компании Ipsos BVA и высшей инженерной школы CESI, рейтинг одобрения президента Франции упал до 18%.

    «Совет мира» – это глобальный орган, одобренный Советом безопасности ООН в ноябре прошлого года и созданный для контроля за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Приглашения войти в него были разосланы различным мировым лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину, премьерам Великобритании Киру Стармеру и Индии Нарендре Моди.

    Ухудшению отношений Брюсселя и Вашингтона способствует также разная позиция по украинскому кризису. Дипломат Константин Долгов прогнозировал, что Трамп в ближайшее время может признать барьером к урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Axios: Подписание плана восстановления Украины между Трампом и Зеленским отменено

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ожидавшееся подписание плана процветания между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменено, сообщил украинский источник.

    Неназванный украинский чиновник заявил Axios, что подписание плана между Трампом и Зеленским отменено, передает ТАСС.

    Уточняется, что стороны должны были договориться о сделке по послевоенному восстановлению Украины.

    Американский чиновник, комментируя ситуацию изданию, отметил, что конкретная дата подписания документа не была назначена. По его словам, план еще требует доработки и согласования ряда деталей.

    Ранее британская пресса писала, что власти США и Украины обсуждают возможность подписания соглашения на сумму 800 млрд долларов, предусматривающего гарантии безопасности для Киева.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп не планирует встречаться в Давосе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    20 января 2026, 03:55 • Новости дня
    Власти Польши поссорились из-за приглашения Трампа в «Совет мира»
    Власти Польши поссорились из-за приглашения Трампа в «Совет мира»
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск не оценил приглашения польского лидера Кароля Навроцкого в «Совет мира» по Газе и поспешил ответить в соцсети, что правительство не позволит втянуть страну «в чужую игру».

    «Вступление Польши в международную организацию требует согласия Совета министров и ратификации Сеймом. Правительство будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью польского государства. И мы никому не позволим нас втянуть в чужую игру», – написал Туск в соцсети Х.

    До этого президенту Польши Навроцкому пришло приглашение от американского президента Дональда Трампа. Как сообщил 19 января советник по внешней политике польского президента Марцин Пшидач, приглашение стало свидетельством признания роли Польши на международной арене.

    «Президент Навроцкий получил приглашение от президента Трампа принять участие в работе этого совета», – передает Reuters слова Пшидача на пресс-конференции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США предложила Эрдогану принять участие в создании «Совета мира» для восстановления и безопасности в секторе Газа. Также приглашение от США вступить в «Совет мира» по Газе получил президент России Владимир Путин, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который уже подтвердил своё участие. При этом французский президент Эммануэль Макрон от предложения отказался.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Совет мира» используется США для сохранения своей гегемонии.

    20 января 2026, 09:21 • Новости дня
    Трамп заявил о ненужности Макрона
    Трамп заявил о ненужности Макрона
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Эммануэля Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона из-за его отказа войти в «Совет мира» по Газе, передает РИА «Новости».

    «Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис», – заявил Трамп.

    Позднее Трамп выразил сомнения в том, что Макрон действительно делал заявление от отказе войти в «Совет мира» по Газе.

    Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении в формируемый «Совет мира».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Макрон стал самым ненавидимым президентом Франции.

    20 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте

    Американист Дробницкий: Публикацией переписок с Макроном и Рютте Трамп начал порку Европы

    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте
    @ Andrew Leyden/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры продолжат заискивать перед Дональдом Трампом, несмотря на уничижительное отношение к себе. Их расчет прост – переложить решение проблем в отношениях с ним на Конгресс, где сильное евроатлантическое лобби может заблокировать ключевые инициативы президента США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Трамп обнародовал личную переписку с Эммануэлем Макроном и Марком Рютте.

    «Трамп нащупал наиболее уязвимые точки Европы и продолжает на них давить. Судя по всему, в Давосе запланировано продолжение этого показательного «избиения» европейских лидеров с одновременной демонстрацией мощи США и лично главы Белого дома. Публикация его переписок с Макроном и Рютте – это лишь начало», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «При этом пиар-атака иногда приводит к вполне материальным результатам. Трамп, как бизнесмен, это понимает и действует по принципу наименьших затрат. Такое пренебрежительное давление на Европу продолжится до тех пор, пока она либо не сдастся, либо не найдет эффективный ответ», – считает эксперт.

    «Впрочем, не все так просто для Трампа и не все так безнадежно для Европы. Большинство в Конгрессе выступает против его гренландских планов и требует соблюдения обязательств перед НАТО. С американскими законодателями активно работает евроатлантическое лобби, которое параллельно ведет лицемерную двойную игру с главой Белого дома в личной переписке», – отметил собеседник.

    «Но основная битва между Трампом и европейскими лидерами, судя по всему, развернется не в Давосе и не в соцсетях, а именно в Конгрессе. Если бюджет будет принят в редакции законодателей, это серьезно осложнит жизнь президенту. Положения документа во многом противоречат его внешнеполитическим планам», – заключил Дробницкий.

    Ранее Трамп обнародовал в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона. Он предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии. При этом президент Франции написал: «Я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии».

    Макрон предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Также Трамп выложил переписку с генсеком НАТО Марком Рютте. «Господин президент, дорогой Дональд, то, что вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я привержен поиску путей продвижения по вопросу Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк», – написал он.

    При этом в этот же день Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское и назвал Макрона «никому не нужным» после его отказа от вступления в «Совет мира». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    20 января 2026, 10:19 • Новости дня
    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона

    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона с приглашением встретиться в Париже

    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Эммануэля Макрона, в котором президент Франции предложил провести встречу «Группы семи» в Париже с участием российской стороны после Давоса.

    Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал Трампа своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    В то же время французский президент отметил, что не понимает, какие планы у Трампа в отношении Гренландии.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении в формируемый «Совет мира».

    Трамп заявил о ненужности Макрона и его скорой отставке после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    20 января 2026, 09:03 • Новости дня
    Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после беседы с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Разговор между Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте состоялся по телефону, передает ТАСС.

    Трамп в Truth Social отметил, что диалог был очень хорошим и касался ситуации вокруг Гренландии. Он подчеркнул, что Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности.

    «Пути назад нет – и с этим все согласны!» – написал Трамп.

    Трамп также сообщил о готовности провести встречи по вопросам Гренландии в Давосе на полях Всемирного экономического форума. По его словам, обсуждение вопроса продолжится с участием различных сторон.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают возможное присоединение Гренландии шагом, который навсегда впишет имя Дональда Трампа в мировую историю.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США.

    20 января 2026, 06:35 • Новости дня
    Politico: Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время Всемирного экономического форума в Давосе у американского президента Дональда Трампа не запланировано встреч с главой киевского режима Владимиром Зеленским, невзирая на готовность последнего мгновенно отреагировать на приглашение главы Белого дома.

    «Зеленский завсегда рад встретиться с Трампом, так как считает, что выгоды этих встреч всегда больше маленьких неудобств, а уж если он не будет с ним взаимодействовать, это сделают другие», – заявил газете Politico источник из Республиканской партии.

    Он уточнил, что нежелание встречаться исходит из Белого дома напрямую.

    Зеленского обуревают опасения, что ему не удастся донести до Трампа свою позицию, а другие наверняка что-нибудь переиначат. Сможет ли он что-либо изменить в расписании американского лидера, покажет время. Пока известно, что Трамп в Давосе встретится с представителями «коалиции желающих».

    Также ожидается, что глава Белого дома будет заниматься вопросами Газы и столь ненавистной Зеленскому Гренландии, завладевшей вниманием американского лидера.

    Напомним, ранее Трамп допускал возможность встречи с Зеленским в Давосе, но затем несколько раз «разочаровывался», называя преградой на пути к миру на Украине. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовит для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум. Bloomberg заявило, что Трамп в Давосе намерен подписать соглашение о «Совете мира» по Газе.

    20 января 2026, 11:52 • Новости дня
    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы

    Лавров заявил о потрясении Европы из-за политики Трампа на мировой арене

    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы
    @ hamil Zhumatov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал линию президента США Дональда Трампа на самостоятельное написание правил поведения на мировой арене сильнейшим потрясением для Европы.

    Глава МИД России считает, что стремление Дональда Трампа самостоятельно формировать международные правила стало серьезным вызовом для европейских стран, передает ТАСС. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    По словам Лаврова, западные страны противопоставляют международному праву собственную концепцию «миропорядка, основанного на правилах». Министр отметил, что политика Трампа «вписывается в эту концепцию».

    «Только правила пишет не коллективный Запад, а один его представитель. И для Европы, конечно, это сильнейшее потрясение», – заявил Лавров.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что начало 2026 года «побьет все рекорды по впечатлительности».

    Президент России Владимир Путин отметил опасность замены дипломатии в мире «правом сильного».

    Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    20 января 2026, 10:01 • Новости дня
    В парламенте Дании пригрозили США войной

    Датский депутат Ярлов пообещал военный ответ при вторжении США в Гренландию

    В парламенте Дании пригрозили США войной
    @ Francis Joseph Dean/imago/Dean Pictures/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой, сообщает CNN,

    Дания готова начать военные действия против США в случае попытки захвата Гренландии, об этом заявил глава оборонного комитета парламента Расмус Ярлов телеканалу CNN, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о готовности Дании к сопротивлению возможному контролю США над Гренландией Ярлов ответил прямой угрозой: «Мы, конечно же, будем защищать Гренландию. Если будет вторжение со стороны американских солдат, будет война».

    Ярлов признал, что США обладают военным преимуществом перед Данией, однако подчеркнул, что даже в такой ситуации попытка захвата Гренландии приведет для США к катастрофическим последствиям. По его словам, у Вашингтона уже есть неограниченный доступ к размещению военных на Гренландии.

    Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    Трамп также выразил намерение принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии и раскритиковал Данию за бездействие.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа.

    20 января 2026, 11:37 • Новости дня
    Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира»

    Преьмер Армении Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира»

    Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира»
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился войти в число основателей «Совета мира» по Газе, поддержав инициативу Дональда Трампа.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе в качестве одного из его основателей, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Пашинян «с удовольствием и ответственностью принял это предложение, подтвердив приверженность Армении делу содействия миру».

    Начало работы «Совета мира» запланировано на вторую фазу мирного плана, согласованного в октябре 2025 года Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

    Президент США Дональд Трамп планирует организовать в четверг в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отказался войти в этот совет.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе.

    20 января 2026, 22:25 • Новости дня
    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе

    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» после слов Стубба

    Tекст: Катерина Туманова

    Давос, где проходит Всемирный экономический форум, похож на «международный театральный фестиваль абсурдистики» в свете предложения президента Финляндии сходить в сауну с американским коллегой для решения вопроса Гренландии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны). Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Так Захарова прокомментировала реплику президента Финляндии Александра Стубба в интервью Washington Post о том, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации с Гренландией.

    Напомним, Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии. Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 18:04 • Новости дня
    Суд начал рассмотрение дела о контрабанде более восьми тонн кокаина из Венесуэлы в Россию

    В суде начали рассматривать дело о контрабанде более восьми тонн кокаина из Венесуэлы в Россию

    Суд начал рассмотрение дела о контрабанде более восьми тонн кокаина из Венесуэлы в Россию
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородском районном суде начался процесс по делу Оксаны Зубаревой, которую обвиняют в координации перевозки крупной партии кокаина на судне.

    Белгородский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 51-летней Оксаны Зубаревой, обвиняемой в участии в контрабанде 8,7 тонны кокаина. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, фигурантка координировала действия соучастников из Белгородской области и была связана с международной организованной группой.

    По материалам следствия, в ноябре–декабре 2018 года Зубарева и подданный Испании, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, наняли экипаж грузового судна ESER, чтобы перевезти груз под панамским флагом из Панамы в Марокко. По ее указанию корабль сменил маршрут и у острова Ла-Тортуга в Венесуэле экипаж получил от неустановленных лиц 8,7 тонны кокаина.

    В январе 2019 года судно было задержано полицией Кабо-Верде в порту города Прая вместе с экипажем. Ранее моряки и капитан судна уже были осуждены за участие в перевозке наркотиков. Зубаревой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, по которому предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России сообщила, что Зубарева предстанет перед судом за попытку организации перевозки морским судном кокаина из Венесуэлы еще 21 ноября прошлого года.

    Ранее пограничники и таможенники в России задержали партию кокаина из Перу стоимостью более 1,5 млрд рублей, предназначавшуюся для Евросоюза.

    А в Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку контрабанды кокаина из Латвии.

    20 января 2026, 02:27 • Новости дня
    Самолёты NORAD вылетели на базу Питуффик в Гренландии

    США отправили в Данию самолёты NORAD

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолеты Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) вскоре прибудут на космическую базу Питуффик в Гренландии, сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

    «Наряду с самолетами, базирующимися на континентальной части США и Канады, они будут поддерживать различные запланированные мероприятия NORAD, опираясь на давнее сотрудничество в области обороны между США и Канадой, а также Королевством Дания», – сказано в сообщении NORAD в соцсети Х.

    Там объясняется, что деятельность координируется с Данией, и все поддерживающие силы действуют с необходимым дипломатическим разрешением. Правительство Гренландии также проинформировано о запланированных мероприятиях.

    NORAD напоминает, что регулярно проводит длительные, рассредоточенные операции по защите Северной Америки в одном или всех трёх регионах NORAD (Аляска, Канада и континентальная часть США).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дания и Гренландия предложили создать миссию НАТО в Арктике. Премьер Канады призвал НАТО усилить безопасность Арктики на фоне кризиса.

    Публицист Владимир Можегов поделился с газетой ВЗГЛЯД о том, как Гренландия  сделает Трампа новым отцом-основателем для США.

