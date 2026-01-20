Дмитриев заявил о растущем осознании правильности позиции России в мире

Переговоры между специальным представителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, а также зятем американского президента Джаредом Кушнером прошли в Давосе, передает ТАСС.
Встреча проходила за закрытыми дверями и продолжалась более двух часов. Из-за большого скопления людей у павильона США для участников организовали отдельный вход. Дмитриев отметил, что переговоры были конструктивными.
«Встречи проходят конструктивно, и всё больше и больше людей осознают правильность российской позиции», – заявил Дмитриев журналистам после переговоров на полях Всемирного экономического форума. Спецпредставитель также указал на растущий интерес к позиции России на международной арене.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в павильон США на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Стивен Уиткофф оценил переговоры с Кириллом Дмитриевым как «очень позитивные».