    20 января 2026, 21:54 • Новости дня

    Россия заработала 216 млрд долларов на подорожании золота

    Россия заработала 216 млрд долларов на подорожании золота
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Непредвиденная прибыль России от роста цен на золото превысила 216 млрд долларов, пишет Bloomberg.

    Как отмечает Bloomberg, это почти равняется объему российских активов, которые страны Европейского союза заморозили с начала спецоперации на Украине – около 210 млрд евро, или 244 млрд долларов, передает «Лента.Ру».

    Несмотря на то, что Центробанк России в основном не проводил значительных закупок золота и не использовал золотые резервы после введения санкций, подорожание драгоценного металла частично компенсировало потерю доступа к зарубежным ценным бумагам и валюте. За последние четыре года золото показало рекордный рост стоимости на фоне увеличения спроса со стороны центробанков, инфляционных опасений, геополитических рисков и торговых войн.

    В 2025 году стоимость золота увеличилась примерно на 65%, что значительно повысило оценку официальных запасов во всем мире даже без существенных новых покупок. К концу 2025 года объем международных резервов России составил 755 млрд долларов, из которых 326,5 миллиарда пришлось на золото. С тех пор цена на золото выросла еще на 8% и превысила 4700 долларов за унцию.

    Напомним, объем международных резервов России увеличился до максимального уровня за всю историю, достигнув 763,9 млрд долларов к концу декабря.

    20 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение властей Копенгагена изъять участок земли у российского посольства, связав это с нехваткой территории из-за Гренландии.

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году прокомментировал решение муниципалитета Копенгагена об изъятии земли, на которой располагается российское посольство. По его словам, он иронично предположил, что действия датских властей могут быть связаны с ситуацией вокруг Гренландии. «Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Но то, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает, – заметил Лавров. – И, безусловно, мы достойно на это ответим».

    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    20 января 2026, 19:36 • Новости дня
    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву

    Мать Заворотнюк поблагодарила вдовца актрисы после шоу «Щелкунчик»

    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мать Анастасии Заворотнюк публично обратилась к вдовцу артистки и фигуристу Петру Чернышеву после ледового шоу «Щелкунчик».

    Соответствующее видеообращение было опубликовано дочерью Заворотнюк Анной в социальных сетях, передает «Комсомольская правда».

    «Петенька, спасибо, дорогой. Я хочу сказать вам большое спасибо. Вы можете дарить настоящее счастье, и это великая радость! Уверена, что сегодня мы уйдем с таким радостным чувством», – сказала Валентина Заворотнюк.

    Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк умерла в мае 2024 года.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский посол в Дании Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Данией из-за её конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    «Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», – сказал дипломат ТАСС.

    В частности, в 2025 году власти Дании разрешили строительство завода украинской компании FirePoint, специализирующейся на производстве твердого ракетного топлива.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение авантюрой, подтверждающей враждебный милитаристский курс Копенгагена и саботаж дипломатических усилий по урегулированию кризиса на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Дании усилили присутствие на острове Борнхольм, разместив новые бронетранспортеры Patria 6x6 и увеличив число военных. Дания сочла Россию приоритетной угрозой для Гренландии вместо США. Барбин ранее заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.


    20 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США

    Лавров: Крым так же важен для России, как Гренландия – для США

    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крым имеет для безопасности России такую же важность, как Гренландия для США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов», – отметил он, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что если бы на месте жителей Гренландии оказался крымский народ, многое стало бы понятнее. Министр напомнил, что в Крыму прошел референдум после антиконституционного госпереворота: пришедшие к власти путчисты начали войну против русского языка и отправили боевиков на штурм Верховного совета Крыма, в то время как в Гренландии таких переворотов не происходило.

    Глава МИД добавил, что, как отмечал президент США Дональд Трамп, для Вашингтона Гренландия важна именно с точки зрения безопасности.

    Отдельно Лавров прокомментировал возможность заключения договора о взаимопомощи с Гренландией и Исландией. Он заявил, что сегодня отсутствуют условия, позволяющие даже предполагать такую вероятность.

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    20 января 2026, 15:07 • Новости дня
    Лавров: Слова Писториуса о «неизбежной» войне России и НАТО остаются на его совести
    Лавров: Слова Писториуса о «неизбежной» войне России и НАТО остаются на его совести
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления главы минобороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на его совести, заявил глава МИД России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции, посвященной деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Оставляю на совести (президента Франции Эммануэля) Макрона эти заявления так же, как и заявление о том, что война между НАТО и Россией начнется до 2029 года. Последний раз это сказал Писториус, министр обороны Германии», – сказал Лавров, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Писториуса о возможном начале войны НАТО и России до конца 2029 года.

    В декабре Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО, отметив, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    20 января 2026, 06:23 • Новости дня
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    Разведывательный P-8A Poseidon ВМС США заметили недалеко от Сочи
    @ Rob Edgcumbe/Stocktrek Images/ТА/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon зафиксировали в небе над Чёрным морем на подлете к российскому побережью около Сочи, следует из полётных данных воздушного судна.

    Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в воздушном пространстве над Чёрным морем недалеко от Сочи, передаёт РИА «Новости».

    Согласно маршруту, воздушное судно вылетело с острова Сицилия, подошло к Чёрному морю со стороны Варны, вошло в воздушное пространство Румынии и затем проследовало в сторону Сочи, не приближаясь к Крыму.

    После этого Poseidon сделал круг, сменил курс в сторону грузинского Батуми, развернулся и вернулся на Сицилию.

    Boeing P-8A Poseidon разработан на базе пассажирского Boeing 737-800ERX и предназначен для ведения разведки, отслеживания перемещений судов, а также поиска и уничтожения подводных лодок.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Перенджиев рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ. В ноябре американский самолет-разведчик RC-135U заметили около Сочи.

    20 января 2026, 14:14 • Новости дня
    Лавров перечислил территории со следами колониальной эпохи
    Лавров перечислил территории со следами колониальной эпохи
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году сообщил, что по реестру ООН в мире остаются 17 территорий, которые лишены суверенитета или находятся в зависимости от управляющих держав.

    По словам Лаврова, Франция удерживает остров Майотта, который по решениям ООН считается частью Коморских островов, несмотря на соответствующие резолюции Генассамблеи, передает ТАСС.

    Британия контролирует Мальвинские острова и остров Чагос, нарушая многочисленные резолюции ООН, а также сохраняет влияние на архипелаг Чагос. Кроме того, во владении Франции продолжают находиться Французская Полинезия, Новая Каледония и острова Эпарс.

    «Так что эти вопросы будут возникать и в будущем, и не зря мы в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН приняли очень важную инициативу провести кампанию, если хотите, в рамках Организации Объединенных Наций по зачистке всех остающихся следов колониальной эпохи, и, как я уже сказал, 14 декабря каждого года будет по нашей инициативе в ООН отмечаться День борьбы со всеми проявлениями и формами колониализма», – отметил Лавров.

    В сентябре Лавров призвал учредить Международный день борьбы с колониализмом.

    20 января 2026, 16:59 • Новости дня
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    Барражирующий боеприпас «Ланцет» изменили для запуска одним человеком
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На выставке UMEX 2026 в Абу-Даби представили пусковую установку, позволяющую одному оператору запускать боеприпас «Ланцет-Э» менее чем за минуту.

    Компания Zala презентовала новую пусковую установку для комплекса «Ланцет-Э» на выставке UMEX 2026 в Абу-Даби, передает ТАСС.

    Установка позволяет единственному оператору развернуть систему и осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за минуту.

    В компании сообщили: «Новая пусковая установка призвана кардинально повысить оперативность применения самого мощного боеприпаса серии «Ланцет-Э» – «Изделия 51Э». В отличие от традиционной пусковой установки на автомобильном шасси, она позволяет расчету даже из одного человека развернуть систему и произвести запуск менее чем за минуту».

    Разработчик отметил, что после выполнения задачи установка не подлежит разборке или эвакуации, что повышает скрытность и мобильность боевых подразделений.

    В Zala уточнили, что новая пусковая установка однократного применения уже успешно прошла испытания в реальных боевых условиях и выпускается серийно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры Zala выпустили одноразовую пусковую установку РУК «Ланцет-Э», что повысило уровень безопасности расчетов при развертывании.

    Обновленный разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» производства Zala презентовали на стенде Рособоронэкспорта иностранным журналистам в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Россия и Индия ведут переговоры о возможной локализации производства российских беспилотников, включая модель «Ланцет».

    20 января 2026, 05:45 • Новости дня
    Установлены новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году

    Рособрнадзор установил новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году

    Установлены новые минимальные баллы ЕГЭ для школьников в 2026 году
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Минимальные баллы для получения аттестата в 2026 году изменились, теперь по русскому языку потребуется не менее 24 баллов, говорится в документе Рособрнадзора.

    Для получения аттестата выпускникам 2026 года потребуется набрать не менее 24 баллов по русскому языку и не менее трех баллов по математике базового уровня, передает РИА «Новости».

    По остальным предметам введены следующие пороговые значения: по физике, химии и биологии – 36 баллов, по математике профильного уровня – 27 баллов, по информатике – 40 баллов. Минимальный балл по истории составит 32, по географии – 37, по обществознанию – 42, по литературе – 32, а по иностранным языкам – 22 балла.

    Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии.

    Экзамен по русскому языку пройдет 4 июня, по математике базового и профильного уровня – 8 июня. Экзамены по обществознанию и физике назначены на 11 июня, по биологии, географии и письменной части иностранных языков – на 15 июня.

    Сдача устной части иностранных языков и информатики пройдет 18 и 19 июня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство науки и высшего образования установило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в вузы, на 2026-2027 учебный год. Поступление в российские вузы будет проводиться по результатам трех ЕГЭ, заявил министр образования и науки Валерий Фальков. В Госдуме сообщили об увеличении баллов ЕГЭ для приема в вуз.

    20 января 2026, 14:54 • Новости дня
    Лавров напомнил о причинах вступления Прибалтики в Евросоюз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2025 году, напомнил о причинах и обстоятельствах вступления стран Прибалтики в Евросоюз.

    «Когда три прибалтийских страны принимали в Евросоюз в 2004 году, по-моему, они абсолютно не соответствовали всем критериям, которые необходимо выполнить. Как, собственно, сейчас пытаются Украину туда втащить, которая не то что не соответствует, она нарушает все критерии», – отметил министр, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, тогдашние европейские чиновники признавали, что прибалтийские страны еще не доросли до полноправного членства, но их приняли по политическим причинам. Министр отметил, что после вступления в ЕС и НАТО страны Прибалтики начали активно поддерживать русофобию. Он уточнил, что вместо стабилизации прибалтийские государства стали «играть первую скрипку в нагнетании русофобских страстей» в западных институтах.

    Лавров обратил внимание на демографические и экономические последствия для этих стран после вступления в Евросоюз. Он указал на отток населения, низкие показатели экономического роста и уровень ВВП на душу населения. По мнению министра, эти данные отражают результаты проводимой прибалтийскими странами политики.

    Глава МИД также прокомментировал отношение к русскому языку в странах Прибалтики. Он заявил, что власти этих государств не довели запреты на использование русского языка до уровня, наблюдаемого на Украине. Вместе с тем, по словам Лаврова, ограничения постепенно вводятся в образовании, СМИ и культурной сфере.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как русофобия разрушает прибалтийскую экономику.

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала русофобию основным товаром стран Прибалтики.

    20 января 2026, 22:25 • Новости дня
    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе

    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» после слов Стубба

    Tекст: Катерина Туманова

    Давос, где проходит Всемирный экономический форум, похож на «международный театральный фестиваль абсурдистики» в свете предложения президента Финляндии сходить в сауну с американским коллегой для решения вопроса Гренландии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны). Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Так Захарова прокомментировала реплику президента Финляндии Александра Стубба в интервью Washington Post о том, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации с Гренландией.

    Напомним, Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии. Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 18:04 • Новости дня
    Суд начал рассмотрение дела о контрабанде более восьми тонн кокаина из Венесуэлы в Россию

    В суде начали рассматривать дело о контрабанде более восьми тонн кокаина из Венесуэлы в Россию

    Суд начал рассмотрение дела о контрабанде более восьми тонн кокаина из Венесуэлы в Россию
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белгородском районном суде начался процесс по делу Оксаны Зубаревой, которую обвиняют в координации перевозки крупной партии кокаина на судне.

    Белгородский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 51-летней Оксаны Зубаревой, обвиняемой в участии в контрабанде 8,7 тонны кокаина. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, фигурантка координировала действия соучастников из Белгородской области и была связана с международной организованной группой.

    По материалам следствия, в ноябре–декабре 2018 года Зубарева и подданный Испании, уголовное дело которого выделено в отдельное производство, наняли экипаж грузового судна ESER, чтобы перевезти груз под панамским флагом из Панамы в Марокко. По ее указанию корабль сменил маршрут и у острова Ла-Тортуга в Венесуэле экипаж получил от неустановленных лиц 8,7 тонны кокаина.

    В январе 2019 года судно было задержано полицией Кабо-Верде в порту города Прая вместе с экипажем. Ранее моряки и капитан судна уже были осуждены за участие в перевозке наркотиков. Зубаревой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, по которому предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России сообщила, что Зубарева предстанет перед судом за попытку организации перевозки морским судном кокаина из Венесуэлы еще 21 ноября прошлого года.

    Ранее пограничники и таможенники в России задержали партию кокаина из Перу стоимостью более 1,5 млрд рублей, предназначавшуюся для Евросоюза.

    А в Петербурге сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку контрабанды кокаина из Латвии.

    20 января 2026, 13:30 • Новости дня
    Лавров призвал Армению задуматься из-за слов Каллас о «молдавском сценарии»

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал армянскому обществу обратить внимание на заявления главы евродипломатии Каи Каллас о возможном применении «молдавского сценария» на выборах.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году обратил внимание на заявления главы евродипломатии Каи Каллас о выборах в Армении, передает ТАСС.

    «Если глава евродипломатии Кая Каллас откровенно признается, что в ходе предстоящих выборов в Армении будет применен молдавский сценарий, то на месте армянского общества я бы серьезно над этим задумался», – отметил Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду, что сторонники партнерства с Россией среди армянских политиков не будут подвергаться преследованиям.

    Ранее Кая Каллас заявила, что Армения обратилась в Евросоюз за помощью, «какую мы предоставили Молдавии, чтобы противостоять внешнему вредоносному влиянию».

    Лавров назвал заявления ЕС о помощи Армении явкой с повинной.

    Глава МИД Армении Арарат Мирзоян опроверг слухи о намерении разорвать дипломатические и экономические отношения с Москвой.

    20 января 2026, 15:17 • Новости дня
    Лавров отметил три упущенных шанса Европы по Украине

    Лавров: Европа трижды «профукала» свои шансы на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил три случая, когда Европа могла повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но не воспользовалась ими.

    Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил, что Европа трижды упустила шансы участвовать в урегулировании по Украине, передает ТАСС.

    «Европа первый раз „профукала“, извините за грубое слово, свой шанс в феврале 2014 года, когда не смогла заставить оппозицию условия договора, гарантированного Европой. Второй раз шанс у Европы появился в феврале 2015 года, когда были подписаны с участием Франции, Германии, Украины и России минские договоренности, – отметил Лавров.

    Лавров напомнил, что позднее Франсуа Олланд и Ангела Меркель признали, что стороны не собирались выполнять эти договоренности.

    Третья возможность появилась перед началом специальной военной операции, когда Россия предложила заключить договор о гарантиях безопасности с НАТО. Министр подчеркнул, что Европа отвергла инициативу, отказавшись даже обсуждать предложения России, после чего было объявлено о начале спецоперации на Украине в ответ на обращения ДНР и ЛНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на пресс-конференции Лавров заявил, что договориться с нынешними европейскими лидерами, скорее всего, не удастся.

    Министр также отметил. что Россия не намерена позволять странам Запада перевооружать киевский режим для новых атак. Лавров добавил, что Европа предлагает Украине гарантии безопасности, направленные на сохранение нацистского режима в Киеве.


    20 января 2026, 02:40 • Новости дня
    Обвинение назвало стендап-комика Останина организатором ОПГ

    Обвинение считает стендап-комика Останина организатором ОПГ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Мещанском суде Москвы 19 января начали слушать дело комика Артемия Останина (внесён в перечень террористов и экстремистов в России), обвиняемого в создании преступной группы для публикации оскорбительных видео.

    «Преследуя цель побудить общественность к широкому обсуждению его деятельности, Останин сформировал преступный умысел на совершение публичных действий, отражающих явное неуважение к обществу путем оскорбления религиозных чувств верующих, для чего создал организованную преступную группу», – приводит РИА «Новости» слова прокурора в зале суда.

    По информации обвинения, группа занималась написанием текстов, съемкой и публикацией выступлений, однако личности соучастников пока не установлены. Останин свою вину не признает и отвергает предъявленные обвинения.

    Следствие считает, что 7 марта 2025 года в развлекательном заведении на Садовой-Черногрязской улице Останин выступил с юмористической программой, оскорбляющей чувства верующих.

    Кроме того, 15 марта, по версии следствия, он публично унизил людей с инвалидностью и угрожал применением насилия. Оба выступления были выложены на его персональном канале в интернете.

    Останину вменили часть 1 статьи 148 УК РФ (публичное оскорбление чувств верующих), пункт «в» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, комика задержали в марте после того, как он в ходе публичного выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес получивших увечья и утративших трудоспособность лиц. В июне 2025 года Останина признали террористом и экстремистом. В конце декабря столичная прокуратура утвердила обвинение Останину.

