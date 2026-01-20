  • Новость часаСилы ПВО сбили над регионами России за три часа более 50 дронов ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Идеи Трампа усилят Глобальный Юг
    Глава МИД Молдавии допустил проведение референдума о слиянии с Румынией
    Ракеты «Циркон» поразили укрепленный бункер под Винницей
    Мама покойной Анастасии Заворотнюк обратилась к Петру Чернышеву
    Россия заработала 216 млрд долларов на подорожании золота
    МАГАТЭ: Чернобыльская АЭС потеряла внешнее электроснабжение
    Белоруссия вошла в «Совет мира»
    Алиев заявил о закрытии страницы войны Азербайджана и Армении
    Долина заявила, что хорошо устроилась на новом месте жительства
    20 января 2026, 20:50 • Новости дня

    Экс-генсек НАТО призвал Европу проявить силу в споре с Трампом о Гренландии

    Экс-генсек НАТО Расмуссен призвал Европу проявить силу в споре с Трампом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о необходимости прекратить льстить президенту США Дональду Трампу и предложил Европе продемонстрировать силу на фоне спора о Гренландии.

    Экс-глава НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен в интервью агентству Рейтер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что странам Европы необходимо прекратить льстить президенту США Дональду Трампу по вопросу Гренландии, так как это не приносит результатов. По его словам, сейчас «будущее НАТО стоит на кону», а время для лести прошло.РИА «Новости».

    «На самом деле именно будущее НАТО стоит на кону. Время для лести подошло к концу. Это не работает», – цитирует его Рейтер.

    Расмуссен подчеркнул, что Европе следует показать силу и единство, поскольку эти качества, по его мнению, уважает Трамп. Он также призвал обсудить применение «инструмента против принуждения» Евросоюза, известного как торговая базука, на фоне угроз Трампа ввести пошлины против ряда стран.

    Как сообщает агентство, политик предложил трехпунктовый план по урегулированию ситуации вокруг Гренландии. В предложении Расмуссена содержится идея обновить соглашение 1951 года между США и Данией, что позволит усилить военное присутствие НАТО в регионе. План также предусматривает заключение инвестиционного соглашения для содействия добыче минералов американскими и европейскими компаниями, а также договор, который ограничит инвестиции КНР и России в критически важные отрасли Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Гренландии намекнули, что дети на острове начинают стрелять с 11 лет. В то же время руководство ЕС заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает нарастание кризиса внутри западного общества.

    20 января 2026, 10:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «великой глупости» Британии

    Трамп назвал решение властей Британии по островам Чагос «великой глупостью»

    Трамп заявил о «великой глупости» Британии
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию, отметив угрозу для военной базы США на Диего-Гарсия, сообщает The Guardian.

    Трамп назвал решение Великобритании передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости», пишет The Guardian.

    В своем посте на Truth Social Трамп заявил: «Шокирует, что наш «гениальный» союзник по НАТО, Великобритания, собирается отдать остров Диего-Гарсия, где находится важная военная база США, Маврикию – и делает это без всякой причины».

    Трамп подчеркнул, что этот шаг демонстрирует слабость Британии, которую, по его мнению, заметили Китай и Россия. Он добавил, что такие действия – причина, по которой Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию, чтобы обеспечить свою безопасность.

    Сделка между Британией и Маврикием была подписана в мае 2025 года и предусматривает передачу суверенитета над Чагосскими островами с арендой Диего-Гарсия на 99 лет для совместной эксплуатации военной базы США и Британии. Также Великобритания обязалась создать фонд для чагосцев на 40 млн фунтов и ежегодно выплачивать Маврикию не менее 120 млн фунтов, что за 99 лет составит не менее 13 млрд фунтов. Соглашение вызвало критику со стороны консерваторов, которые назвали его «национальным самоподрывом» из-за угрозы со стороны Китая, а премьер-министр Кир Стармер заявил, что у Британии «не было альтернатив».

    В 1968 году Британия приобрела Чагосские острова за 3 млн фунтов и депортировала до 2 тыс. жителей ради создания военной базы, что признается преступлением против человечности и примером колониальной политики.

    Высокий суд Англии и Уэльса в мае прошлого года запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Чагос Маврикию. Суд сослался на необходимость учесть права коренных жителей архипелага.

    Британия и Маврикий подготовили проект соглашения о передаче архипелага под суверенитет Маврикия с сохранением контроля Лондона над базой Диего-Гарсия.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    16 комментариев

    Комментарии (4)
    20 января 2026, 15:22 • Новости дня
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    Лавров пошутил о планах Дании изъять земли посольства России в Копенгагене
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией прокомментировал решение властей Копенгагена изъять участок земли у российского посольства, связав это с нехваткой территории из-за Гренландии.

    Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году прокомментировал решение муниципалитета Копенгагена об изъятии земли, на которой располагается российское посольство. По его словам, он иронично предположил, что действия датских властей могут быть связаны с ситуацией вокруг Гренландии. «Может быть, им хочется оттуда людей переселить куда-то, и не хватает территории, помещений. Не могу сказать», – заявил Лавров, передает ТАСС.

    «Но то, что это дипломатическое хамство, сомнений не вызывает, – заметил Лавров. – И, безусловно, мы достойно на это ответим».

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    16 комментариев


    Ранее посол России в Дании Владимир Барбин заявил о сокращении численности дипмиссии и угрозе лишения земли, где расположены здания посольства России в Копенгагене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Барбин заявил о невозможности нормального взаимодействия с Данией из-за ее конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    Дания увеличивает военное присутствие на острове Борнхольм в Балтийском море, ссылаясь на угрозу со стороны России.

    Дания занимает четвертое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (9)
    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона

    Политолог Ткаченко: Трамп видит бессилие Макрона

    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    @ SARAH MEYSSONNIER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп пренебрежительно говорит о президенте Франции Эммануэле Макроне, поскольку видит его бессилие как на внутреннем, так и во внешнеполитическом треках. Даже в вопросе Гренландии французский лидер предпочел спрятаться за спиной главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен».

    «Глава Белого дома Дональд Трамп прав: Эммануэль Макрон – «хромая утка» в политике. Французские законы запрещают ему в третий раз переизбраться на пост президента Франции. Также он явно проигрывает канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу в конкуренции за влияние в Евросоюзе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Немецкая экономика оживает, а французская – обложена долгами и дефицитом. Такие итоги работы Макрона и его крайне низкая популярность среди электората ставят под угрозу перспективы продолжения его политической карьеры на хорошей должности в Европарламенте. В Еврокомиссию же его и так бы не взяли, поскольку это более функциональный орган, где надо работать по-настоящему», – указал он.

    «Среди причин пренебрежения Трампа в отношении Макрона и ссора с Европой из-за Гренландии и украинского кризиса. Сам французский лидер себя показал в этой ситуации не с лучшей стороны, прячась за спинами Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Неспособность президента Франции занять четкую позицию по важным для Европы вопросам не вызывает уважение ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне», – заметил эксперт.

    Впрочем, и у самого Макрона есть причины не вступать в «Совет мира». «Вполне допускаю, что он метит на какой-то пост в ООН. Ряд лидеров других стран, например, Польши, тоже не в восторге от инициативы Трампа. Они не желают быть на вторых ролях в органе, где президент США будет ведущим руководителем», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французские вина и шампанское после того, как Эммануэль Макрон отказался присоединиться к «Совету мира» по Газе, сообщает CNBC. «Он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост», – прокомментировал глава Белого дома ситуацию для французского лидера.

    Заявление было сделано после того, как Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, что Макрон не планирует принимать предложение о вступлении в «Совет мира». Политик считает, что инициатива выходит за рамки Газы. Париж беспокоит возможность того, что новая структура может подорвать авторитет ООН.

    Кроме того, по словам источника, Макрон считает неприемлемым, чтобы Трамп пытался повлиять на внешнюю политику Франции с помощью угроз. Потому французский лидер полон решимости не отступать в этом разгорающимся споре.

    При этом, на деле Макрон отправил примирительное сообщение Трампу, которое обнародовал в соцсети Truth Social сам глава Белого дома. В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Пятилетнее президентство Макрона истекает в мае 2027 года. Согласно французскому законодательству? он не может баллотироваться на третий срок. Согласно январского опроса компании Ipsos BVA и высшей инженерной школы CESI, рейтинг одобрения президента Франции упал до 18%.

    «Совет мира» – это глобальный орган, одобренный Советом безопасности ООН в ноябре прошлого года и созданный для контроля за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Приглашения войти в него были разосланы различным мировым лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину, премьерам Великобритании Киру Стармеру и Индии Нарендре Моди.

    Ухудшению отношений Брюсселя и Вашингтона способствует также разная позиция по украинскому кризису. Дипломат Константин Долгов прогнозировал, что Трамп в ближайшее время может признать барьером к урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    Комментарии (11)
    20 января 2026, 11:41 • Новости дня
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    Дания отказалась от использования истребителей F-16
    @ IMAGO/Bjorn Trotzki/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Датские военно-воздушные силы Дании провели официальную церемонию прощания с последними F-16, передав часть самолетов Украине и Аргентине.

    Дания официально вывела из эксплуатации свои истребители F-16, передает The War Zone.

    Финальный полет прошел на авиабазе Скридструп в Южной Ютландии, где последняя машина приземлилась около 14.00 по местному времени. За два часа до этого три F-16 совершили последний совместный вылет, а затем покинули базу на форсаже.

    Церемония проводилась после более чем сорокалетней службы F-16 в составе ВВС Дании. Бывший начальник штаба ВВС Дании Кристиан Хвидт отметил, что F-16 всегда поддерживались «лучшими техниками и пилотами мира». Он напомнил, что именно он первым посадил F-16 на Скридструп в январе 1980 года.

    Дания приобрела 77 F-16A/B в конце 1970-х годов по совместной программе с Бельгией, Нидерландами и Норвегией. За годы службы истребители участвовали в операциях над Югославией, Афганистаном, Ливией, а также в миссиях по патрулированию воздушного пространства Балтии и Исландии.

    В 2023 году Дания получила первый F-35A, и к 2025 году все 43 заказанных F-35 будут введены в строй. Старшие советники ВВС объяснили, что переход связан с необходимостью реагировать на современные угрозы, где ключевую роль играют цифровые и многоуровневые боевые действия.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    16 комментариев

    Часть бывших датских F-16 уже передана Украине и Аргентине. Украина получила 19 самолетов из Дании в рамках общей поставки 87 F-16 от четырех стран, а Аргентина приобрела 24 истребителя, первые шесть из них доставили в декабре 2025 года.

    Ранее глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет». Он пригрозил принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии.

    Комментарии (10)
    20 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Axios: Подписание плана восстановления Украины между Трампом и Зеленским отменено

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ожидавшееся подписание плана процветания между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменено, сообщил украинский источник.

    Неназванный украинский чиновник заявил Axios, что подписание плана между Трампом и Зеленским отменено, передает ТАСС.

    Уточняется, что стороны должны были договориться о сделке по послевоенному восстановлению Украины.

    Американский чиновник, комментируя ситуацию изданию, отметил, что конкретная дата подписания документа не была назначена. По его словам, план еще требует доработки и согласования ряда деталей.

    Ранее британская пресса писала, что власти США и Украины обсуждают возможность подписания соглашения на сумму 800 млрд долларов, предусматривающего гарантии безопасности для Киева.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп не планирует встречаться в Давосе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Комментарии (14)
    20 января 2026, 03:55 • Новости дня
    Власти Польши поссорились из-за приглашения Трампа в «Совет мира»
    Власти Польши поссорились из-за приглашения Трампа в «Совет мира»
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск не оценил приглашения польского лидера Кароля Навроцкого в «Совет мира» по Газе и поспешил ответить в соцсети, что правительство не позволит втянуть страну «в чужую игру».

    «Вступление Польши в международную организацию требует согласия Совета министров и ратификации Сеймом. Правительство будет руководствоваться исключительно интересами и безопасностью польского государства. И мы никому не позволим нас втянуть в чужую игру», – написал Туск в соцсети Х.

    До этого президенту Польши Навроцкому пришло приглашение от американского президента Дональда Трампа. Как сообщил 19 января советник по внешней политике польского президента Марцин Пшидач, приглашение стало свидетельством признания роли Польши на международной арене.

    «Президент Навроцкий получил приглашение от президента Трампа принять участие в работе этого совета», – передает Reuters слова Пшидача на пресс-конференции.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация США предложила Эрдогану принять участие в создании «Совета мира» для восстановления и безопасности в секторе Газа. Также приглашение от США вступить в «Совет мира» по Газе получил президент России Владимир Путин, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который уже подтвердил своё участие. При этом французский президент Эммануэль Макрон от предложения отказался.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «Совет мира» используется США для сохранения своей гегемонии.

    Комментарии (9)
    20 января 2026, 09:21 • Новости дня
    Трамп заявил о ненужности Макрона
    Трамп заявил о ненужности Макрона
    @ Daniel Torok/Official White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение о скором уходе Эммануэля Макрона с поста президента Франции после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона из-за его отказа войти в «Совет мира» по Газе, передает РИА «Новости».

    «Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис», – заявил Трамп.

    Позднее Трамп выразил сомнения в том, что Макрон действительно делал заявление от отказе войти в «Совет мира» по Газе.

    Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении в формируемый «Совет мира».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Макрон стал самым ненавидимым президентом Франции.

    Комментарии (10)
    20 января 2026, 17:19 • Новости дня
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    Каллас: Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за Гренландии
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Руководство ЕС подчеркнуло, что не намерено вступать в противостояние с США из-за Гренландии, однако готово защищать свои интересы.

    Евросоюз не собирается «начинать драку» с США из-за ситуации вокруг Гренландии. Такое заявление сделала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на слушаниях по Гренландии и трансатлантическим отношениям в Европарламенте в Страсбурге, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула: «ЕС не намерен начинать драку, но будет защищать свои позиции. У Европы есть набор инструментов для защиты своих интересов». Она также выразила мнение, что прямое давление не приведет к изменению статуса Гренландии, а лишь негативно скажется на экономическом положении как США, так и Европы.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    16 комментариев

    Каллас добавила, что ситуация вокруг Гренландии стала для ЕС новым кризисом, с которым ранее союз не сталкивался. Она считает, что вопросы безопасности региона можно решать через структуру НАТО.РИА «Новости». 

    Также Каллас в ходе выступления упомянула, что с таянием арктических льдов существует риск усиления присутствия России и Китая в регионе. Она напомнила, что Россия уже долгие годы вкладывает средства в военную инфраструктуру на Крайнем Севере, но не привела подробной связи этих действий с нынешним кризисом в Арктике.

    В свою очередь президент Финляндии Александр Стубб заявил, что совместный поход в сауну с президентом США Дональдом Трампом мог бы способствовать урегулированию ситуации вокруг Гренландии.

    Ранее Трамп сообщил о введении тарифов на товары европейских стран, если не получится договориться о покупке Гренландии.

    А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии показывает кризис внутри западного общества.

    Комментарии (28)
    20 января 2026, 01:41 • Новости дня
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    Россия указала на невозможность нормальных отношений с Данией
    @ Steffen Trumpf/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский посол в Дании Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Данией из-за её конфронтационного курса и поддержки украинских военных проектов.

    «Маниакальная заряженность Копенгагена на конфронтацию с Россией и противодействие усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, которое бы учитывало российские интересы, делают невозможным поддержание с нашей стороны нормальных отношений с Данией», – сказал дипломат ТАСС.

    В частности, в 2025 году власти Дании разрешили строительство завода украинской компании FirePoint, специализирующейся на производстве твердого ракетного топлива.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение авантюрой, подтверждающей враждебный милитаристский курс Копенгагена и саботаж дипломатических усилий по урегулированию кризиса на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Дании усилили присутствие на острове Борнхольм, разместив новые бронетранспортеры Patria 6x6 и увеличив число военных. Дания сочла Россию приоритетной угрозой для Гренландии вместо США. Барбин ранее заявил, что Москва не рассматривает Гренландию как объект территориальных притязаний и не угрожает странам Арктики.


    Комментарии (6)
    20 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте

    Американист Дробницкий: Публикацией переписок с Макроном и Рютте Трамп начал порку Европы

    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте
    @ Andrew Leyden/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры продолжат заискивать перед Дональдом Трампом, несмотря на уничижительное отношение к себе. Их расчет прост – переложить решение проблем в отношениях с ним на Конгресс, где сильное евроатлантическое лобби может заблокировать ключевые инициативы президента США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Трамп обнародовал личную переписку с Эммануэлем Макроном и Марком Рютте.

    «Трамп нащупал наиболее уязвимые точки Европы и продолжает на них давить. Судя по всему, в Давосе запланировано продолжение этого показательного «избиения» европейских лидеров с одновременной демонстрацией мощи США и лично главы Белого дома. Публикация его переписок с Макроном и Рютте – это лишь начало», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «При этом пиар-атака иногда приводит к вполне материальным результатам. Трамп, как бизнесмен, это понимает и действует по принципу наименьших затрат. Такое пренебрежительное давление на Европу продолжится до тех пор, пока она либо не сдастся, либо не найдет эффективный ответ», – считает эксперт.

    «Впрочем, не все так просто для Трампа и не все так безнадежно для Европы. Большинство в Конгрессе выступает против его гренландских планов и требует соблюдения обязательств перед НАТО. С американскими законодателями активно работает евроатлантическое лобби, которое параллельно ведет лицемерную двойную игру с главой Белого дома в личной переписке», – отметил собеседник.

    «Но основная битва между Трампом и европейскими лидерами, судя по всему, развернется не в Давосе и не в соцсетях, а именно в Конгрессе. Если бюджет будет принят в редакции законодателей, это серьезно осложнит жизнь президенту. Положения документа во многом противоречат его внешнеполитическим планам», – заключил Дробницкий.

    Ранее Трамп обнародовал в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона. Он предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии. При этом президент Франции написал: «Я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии».

    Макрон предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Также Трамп выложил переписку с генсеком НАТО Марком Рютте. «Господин президент, дорогой Дональд, то, что вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я привержен поиску путей продвижения по вопросу Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк», – написал он.

    При этом в этот же день Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское и назвал Макрона «никому не нужным» после его отказа от вступления в «Совет мира». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 14:57 • Новости дня
    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США

    Лавров: Крым так же важен для России, как Гренландия – для США

    Лавров сравнил значение Крыма для России с Гренландией для США
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крым имеет для безопасности России такую же важность, как Гренландия для США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    «Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов», – отметил он, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что если бы на месте жителей Гренландии оказался крымский народ, многое стало бы понятнее. Министр напомнил, что в Крыму прошел референдум после антиконституционного госпереворота: пришедшие к власти путчисты начали войну против русского языка и отправили боевиков на штурм Верховного совета Крыма, в то время как в Гренландии таких переворотов не происходило.

    Глава МИД добавил, что, как отмечал президент США Дональд Трамп, для Вашингтона Гренландия важна именно с точки зрения безопасности.

    Отдельно Лавров прокомментировал возможность заключения договора о взаимопомощи с Гренландией и Исландией. Он заявил, что сегодня отсутствуют условия, позволяющие даже предполагать такую вероятность.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    16 комментариев

    Ранее Трамп объяснил, для чего ему нужна Гренландия. Он также заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    Комментарии (31)
    20 января 2026, 10:19 • Новости дня
    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона

    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона с приглашением встретиться в Париже

    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Эммануэля Макрона, в котором президент Франции предложил провести встречу «Группы семи» в Париже с участием российской стороны после Давоса.

    Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал Трампа своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    В то же время французский президент отметил, что не понимает, какие планы у Трампа в отношении Гренландии.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении в формируемый «Совет мира».

    Трамп заявил о ненужности Макрона и его скорой отставке после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 09:03 • Новости дня
    Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет»
    @ Mehmet Eser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после беседы с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Разговор между Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте состоялся по телефону, передает ТАСС.

    Трамп в Truth Social отметил, что диалог был очень хорошим и касался ситуации вокруг Гренландии. Он подчеркнул, что Гренландия имеет первостепенное значение для национальной и мировой безопасности.

    «Пути назад нет – и с этим все согласны!» – написал Трамп.

    Трамп также сообщил о готовности провести встречи по вопросам Гренландии в Давосе на полях Всемирного экономического форума. По его словам, обсуждение вопроса продолжится с участием различных сторон.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    16 комментариев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают возможное присоединение Гренландии шагом, который навсегда впишет имя Дональда Трампа в мировую историю.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Гренландия сделает Трампа новым отцом-основателем для США.

    Комментарии (7)
    20 января 2026, 06:35 • Новости дня
    Politico: Трамп не желает встречаться с Зеленским в Давосе

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время Всемирного экономического форума в Давосе у американского президента Дональда Трампа не запланировано встреч с главой киевского режима Владимиром Зеленским, невзирая на готовность последнего мгновенно отреагировать на приглашение главы Белого дома.

    «Зеленский завсегда рад встретиться с Трампом, так как считает, что выгоды этих встреч всегда больше маленьких неудобств, а уж если он не будет с ним взаимодействовать, это сделают другие», – заявил газете Politico источник из Республиканской партии.

    Он уточнил, что нежелание встречаться исходит из Белого дома напрямую.

    Зеленского обуревают опасения, что ему не удастся донести до Трампа свою позицию, а другие наверняка что-нибудь переиначат. Сможет ли он что-либо изменить в расписании американского лидера, покажет время. Пока известно, что Трамп в Давосе встретится с представителями «коалиции желающих».

    Также ожидается, что глава Белого дома будет заниматься вопросами Газы и столь ненавистной Зеленскому Гренландии, завладевшей вниманием американского лидера.

    Напомним, ранее Трамп допускал возможность встречи с Зеленским в Давосе, но затем несколько раз «разочаровывался», называя преградой на пути к миру на Украине. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, Зеленский готовит для Трампа «экономический анекдот», надеясь согласовать в Давосе нулевые торговые пошлины и привлечь до 800 млрд долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в швейцарском Давосе стартовал 56-й Всемирный экономический форум. Bloomberg заявило, что Трамп в Давосе намерен подписать соглашение о «Совете мира» по Газе.

    Комментарии (0)
    20 января 2026, 12:47 • Новости дня
    Лавров назвал Гренландию примером кризиса на Западе
    Лавров назвал Гренландию примером кризиса на Западе
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что пример Гренландии иллюстрирует нарастающий кризис внутри западного общества.

    Кризисные тенденции в западном обществе становятся все заметнее, примером чему служит ситуация вокруг Гренландии, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, подводя итоги работы дипломатов в 2025 году.

    По словам Лаврова, «Гренландия – это очевидный пример, который у всех на устах и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока».

    Лавров подчеркнул, что сегодня на мировой арене перечеркнуты все правила, которые в прошлом устраивали Запад и составляли основу миропорядка. По его словам, сейчас идёт игра «кто сильнее – тот и прав», что особенно проявляется в борьбе с экономическим преимуществом Китая. Министр добавил, что попытки решить эту проблему осуществляются с помощью санкций, тарифов и пошлин, а прежние критерии работы таких организаций, как Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация, фактически утратили свою силу.

    На ваш взгляд
    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Результаты
    16 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о введении тарифов на товары европейских стран в случае, если не удастся договориться о полном приобретении Гренландии.

    Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой.

    Трамп сообщил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности.

    Комментарии (0)
    Главное
    МИД Молдавии разъяснил процедуру и сроки выхода из СНГ
    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе
    Канада назвала Россию главной угрозой в Арктике
    Верховная рада осталась без света, тепла и воды
    Чубайс покинул пост главы Фонда Гайдара
    Жену пловца Свечникова вызвали на опознание найденного в Босфоре тела
    Автоэксперт рассказал об опасности сугробов для автоматических коробок передач