Мишустин озвучил планы по снижению зависимости от недружественных портов

Tекст: Тимур Шайдуллин

В ходе стратегической сессии по развитию внешнеэкономической деятельности премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российские компании снизят зависимость от портов, находящихся под контролем недружественных государств, передает ТАСС.

По его словам, в стране строятся новые логистические центры, портовая инфраструктура и промышленные площадки, что позволит размещать производства вдоль ключевых маршрутов и расширять число потенциальных покупателей.

Мишустин подчеркнул, что сокращение зависимости от недружественных портов поможет минимизировать риски и снизить расходы бизнеса. Он отметил, что работа ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который стартовал с начала 2025 года.

В рамках этого проекта планируется интеграция российских поставок в глобальные транспортные коридоры, ведущие в Африку и Латинскую Америку. Для этого активно подключаются балтийские, азово-черноморские и тихоокеанские порты России.

Премьер-министр добавил, что по итогам 10 месяцев 2025 года России удалось добиться почти 10% роста несырьевого неэнергетического экспорта. Основными драйверами роста стали машиностроение, химическая промышленность и металлургия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на сессии Мишустин заявил, что в 2025 году доля экспорта России в дружественные страны достигла 86% и превысила ориентир, установленный президентом.

Также премьер-министр прогнозировал рост доли участников ШОС в мировом ВВП до 35%. До этого глава правительства отметил устойчивый рост экспорта и высокий интерес зарубежных партнеров к российской продукции несмотря на санкции.