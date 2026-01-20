Сийярто заявил о рисках прекращения поставок российской нефти и газа

Tекст: Тимур Шайдуллин

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что оппозиция в случае победы на выборах 2026 года намерена отказаться от российских нефти и газа. По его словам, такое решение приведет к трагическим последствиям для экономики страны, семей и промышленности, передает ТАСС.

Сийярто отметил, что назначение бывшего вице-президента Shell Иштвана Капитаня в оппозиционную партию связано с задачей прекратить поставки дешевых российских энергоресурсов.

Министр подчеркнул: «Совершенно ясно, что на вице-президента возложена следующая задача, поставленная Брюсселем – прекратить поставки дешевой российской нефти и природного газа в Венгрию. Мы все знаем, что такое решение будет иметь трагические последствия для Венгрии, венгерских семей и венгерской экономики».

По словам Сийярто, в случае отказа от российских ресурсов коммунальные расходы семей вырастут в три раза, а работа предприятий окажется под угрозой.

Ранее премьер Виктор Орбан заявлял, что Россия обеспечивает Венгрию энергией и менять надежного поставщика на ненадежного нецелесообразно. Глава администрации премьера Гергей Гуйяш также сообщал, что по расчетам МВФ отказ от российского газа обойдется Венгрии примерно в 10 млрд долларов и приведет к потере более 4% ВВП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого Сийярто заявил, что энергоснабжение страны невозможно без российской поддержки. Также он сообщил, что компания South Stream Transport B. V., управляющая газопроводом «Турецкий поток» и ранее столкнувшаяся с арестом активов в Нидерландах, начинает переезд в Венгрию.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил гарантии продолжения поставок нефти и газа после беседы с президентом России Владимиром Путиным.